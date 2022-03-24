У Києві з початку війни пошкоджено 87 будинків

Також руйнувань зазнали приватні садиби, школи та дитячі садочки.

Про це повідомляє Київська міська адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 12 шкіл та 6 дитячих садочків", - йдеться в повідомленні.

Зараз у столиці зводять фортифікаційні споруди.

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