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Окупанти цілу ніч гатили по Чернігівщині, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО
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Ворог цілу ніч обстрілював Чернігівську область з літаків та арт-установок.
Про це повідомив у зверненні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загалом ситуація в Чернігівській області контрольована там, де це можливо. Щодо дільниць, до яких немає доступу, інформації немає. Область зіткнулася з новими артилерійськими й авіаційними обстрілами, але Чернігів незламний.
"По Чернігову москальська мразота била всю ніч: артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знову дісталося, прилітало, але Чернігів незламний", – сказав Чаус.
Він закликав тих, хто може – працювати, всіх інших – залишатися в укриттях.
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"Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів. Серед знищеної російської "еліти" підполковник, п'ять капітанів та один старший лейтенант.
Знищений ЗСУ командир мотострілкового батальйоні, підполковник Руслан Гашиятуллін із Курганської області. Також убиті українськими захисниками командир роти 331-го парашутно-десантного полку Юрій Борисов та капітани армії РФ - Віктор Ситник із Оренбургу, артилерист Іван Томілін, пілот Олексій Бєльков, Алімамед Мараданов. Ліквідований старший лейтенант - це заступник командира розвідувальної роти 106-ї повітряно-десантної Тульської дивізії Владислав Луконін." ©