Окупанти цілу ніч гатили по Чернігівщині, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Ворог цілу ніч обстрілював Чернігівську область з літаків та арт-установок.

Про це повідомив у зверненні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом ситуація в Чернігівській області контрольована там, де це можливо. Щодо дільниць, до яких немає доступу, інформації немає. Область зіткнулася з новими артилерійськими й авіаційними обстрілами, але Чернігів незламний.

"По Чернігову москальська мразота била всю ніч: артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знову дісталося, прилітало, але Чернігів незламний", – сказав Чаус.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли блокпост у Славутичі, - мер

Він закликав тих, хто може – працювати, всіх інших – залишатися в укриттях.