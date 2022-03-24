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Новости Война в Украине
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Оккупанты всю ночь били по Черниговщине, - глава ОВА Чаус. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг всю ночь обстреливал Черниговскую область из самолетов и арт-установок.

Об этом сообщил в обращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в целом ситуация в Черниговской области контролируется там, где это возможно. Относительно участков, к которым нет доступа, нет информации. Область столкнулась с новыми артиллерийскими и авиационными обстрелами, но Чернигов несокрушим.

"По Чернигову москальская мразота била всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову снова досталось, прилетало, но Чернигов несокрушимый", – сказал Чаус.

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Он призвал тех, кто может – работать, всех остальных – оставаться в укрытиях.
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Чергова партія мокшанських уйобків відбула на концерт до кобзона.

"Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів. Серед знищеної російської "еліти" підполковник, п'ять капітанів та один старший лейтенант.
Знищений ЗСУ командир мотострілкового батальйоні, підполковник Руслан Гашиятуллін із Курганської області. Також убиті українськими захисниками командир роти 331-го парашутно-десантного полку Юрій Борисов та капітани армії РФ - Віктор Ситник із Оренбургу, артилерист Іван Томілін, пілот Олексій Бєльков, Алімамед Мараданов. Ліквідований старший лейтенант - це заступник командира розвідувальної роти 106-ї повітряно-десантної Тульської дивізії Владислав Луконін." ©





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24.03.2022 11:02 Ответить
Медалек нацепляли, значков гвардейских, херои, кровавые упыри убивающие мирных жителей.
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24.03.2022 11:14 Ответить
Ждем сегодня хороших новостей с Ирпеня. 2-3к оккупантов пойдут на шашлык.
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24.03.2022 11:03 Ответить
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24.03.2022 11:13 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ,ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ТВАРЯМ !!!
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24.03.2022 11:18 Ответить
***** орков тупорылых.
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24.03.2022 11:41 Ответить
 
 