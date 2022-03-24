УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17060 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 327 2
війна (56511) Ірпінь (320) Київська область (3133)

Українські військові покращили позиції в Ірпені, - КОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Українські військові продовжують тримати оборону. На жодному із напрямків Київщини противнику не вдалося досягти успіху.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ми змогли покращити позиції в Ірпені, Макарові та с.Мощун. Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 вильотів літаків. Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській та Харківській областях. В містах та селах, які чинять опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства щодо мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 23 березня зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% Ірпеня під контролем ЗСУ та тероборони, - мер Маркушин

Найбільші руйнування внаслідок обстрілів:

▪️Бучанський район (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

▪️Броварський район (Великодимерська громада)

▪️Вишгородський район (Димерська, Іванківська громади)

▪️Фастівський район (с. Ясногородка).

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В воскресенье, 27 марта, состоится международный благотворительный концерт-телемарафон Save Ukraine - #StopWar.

Концерт-телемарафон будут транслировать телеканалы около 20 стран. Об этом сообщает МИД Украины.

- В рамках двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети - музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут выступать за поддержку Украины. В то же время до, во время и после трансляции будет проходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением России на территорию Украины, - проинформировали в МИД Украины.

Организаторы отмечают, что марафон стремится еще больше консолидировать международное сообщество в сопротивлении российской экспансии. https://t.me/charter97_org/67703
показати весь коментар
24.03.2022 12:25 Відповісти
С 6 утра до 11 в том направлении были постоянные взрывы без воздушных тревог! Надеюсь и верю, что наши хорошо поработали и основное - остались целы
показати весь коментар
24.03.2022 12:28 Відповісти
 
 