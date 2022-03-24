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На ЧАЕС завезли російських пропагандистів, - "Енергоатом"

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чаес

24 березня на захоплену окупантами Чорнобильську АЕС прибула група російських пропагандистів, щоб зняти нове фейкове "кіно" про роботу станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Енергоатом".

"24 березня на захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції.

У такий спосіб загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля", - йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Нехай там опроміняться.
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24.03.2022 13:06
+4
Назад вже не виїдуть, тільки в пакетах - квиток в один кінець.
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24.03.2022 13:06
+3
priehali po-obluchatsa .....sverchkami hotjat statj
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24.03.2022 13:04
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priehali po-obluchatsa .....sverchkami hotjat statj
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24.03.2022 13:04 Відповісти
Сколько бабла вложила Европа в укрытие ЧАЭС. Их жаба не давит? Или опять-обеспокоенность? Ведь таёжной дичи пох на всё.
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24.03.2022 13:05 Відповісти
европа хочет жить и процветать, кацапы хотят в рай сдохнуть. каждый занимается своим делом.
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24.03.2022 13:14 Відповісти
Нехай там опроміняться.
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24.03.2022 13:06 Відповісти
Назад вже не виїдуть, тільки в пакетах - квиток в один кінець.
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24.03.2022 13:06 Відповісти
Екскурсія в надра четрвертого реактора? Гут
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24.03.2022 13:09 Відповісти
Мерял фон вчера - вырос в 2 раза. Было 8 стало 17мкр. Это в 800км от Чернобыля.
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24.03.2022 13:09 Відповісти
Пока в Сан нормах но что дальше будет.
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24.03.2022 13:09 Відповісти
Походу таки пыль подняли техникой...
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24.03.2022 13:14 Відповісти
Господи, какая пыль за 800 км. Вы бы ребята херней не маялись.
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24.03.2022 13:16 Відповісти
фон просто так не меняется. это не температура окружающей среды.
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24.03.2022 13:55 Відповісти
Блин, ну не позорься. В пределах 5-10 МкР спокойно меняется. Тем более у тебя прибор никакой.
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24.03.2022 14:10 Відповісти
Ты знаешь чем я меряю?))
Что такое сцинтилятор в курсе надеюсь?
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24.03.2022 16:00 Відповісти
Есть природный фон и он не меняется просто так.
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24.03.2022 16:02 Відповісти
Природный фон может быть абсолютно разный в разных местах, даже в одном городе. До 5 МкР это аж не вопрос меняться. В Киеве средний фон 12 МкР.
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25.03.2022 00:02 Відповісти
Вчера температуру мерил градусником. 43. И это я только присвоил к батарее. А сам был в 8 см
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24.03.2022 13:15 Відповісти
изучи что такое радиация.
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24.03.2022 13:55 Відповісти
Я это давным давно изучил, а ты бред просишь. Кстати, в 1990 меняли фон в моей квартире. Так он был от 5 до 35 МкР/ч в разных частях.
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24.03.2022 14:11 Відповісти
Да, стройматериалы имеют разный фон. Удивил.
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24.03.2022 16:01 Відповісти
Какие стройматериалы, о чем ты? Это от радиоактивной пыли тогда зависило. Прилично ее было.
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25.03.2022 00:00 Відповісти
лучевая болезнь благотворительно влияет на здоровье!
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24.03.2022 13:23 Відповісти
Вони вже настільки забрехались,оті москальські пропагандони що навіть коли випадково і скажуть правду - все одно ніхто не повірить.
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24.03.2022 13:13 Відповісти
надеюсь их там надолго поселят в палатках.
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24.03.2022 13:15 Відповісти
Блін. От би їм у водичку якусь речовину підлити, щоб волосся стало швидко випадати.
Хотів би тоді на їхні писки подивитись
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24.03.2022 13:19 Відповісти
Пусть сомов глушат в охладительных водоёмах. Там стронция-90 в одном соме на один взвод хватает. Выжившие после войны уже не будут плодиться в своих барнаулах, а те, кто сможет дать потомство, будут сильно удивлены.
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24.03.2022 13:47 Відповісти
Прикинь - родився бурятик з головою сома
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24.03.2022 14:03 Відповісти
Шоб у руссофашистов, подподали *** от радиации!
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24.03.2022 13:21 Відповісти
МАГАТЕ ні в чому переконувати не треба, там і так усі переконанні хабарами від кацапів
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24.03.2022 13:24 Відповісти
 
 