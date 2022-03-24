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Зеленський запросив Швецію взяти участь у відновленні України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив Швецію взяти участь у повоєнному відновленні України.

Про це він заявив, виступаючи перед парламентом Швеції у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що разом ми зможемо забезпечити мир і тому вже зараз треба думати про відновлення України після цієї війни. А це буде. Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ узяти участь у цьому історичному проєкті. Україна була чудовою, а тепер стане великою, бо такий у нас народ", - сказав Зеленський.

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"Я запрошую вас продемонструвати світові, усім сучасним та майбутнім поколінням, що війна не дає результату, а мир дає результат. І життя", - сказав він.

За його словами, Швеція стала першою державою, якій Україна запропонувала "великий проєкт відновлення".

"Ви можете взяти шефство над будь-яким містом України, регіоном або галуззю для їх відновлення. Упевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес та любов до життя, вміння організувати простір – в інтересах людей", - підсумував президент.

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Це розумно - розумний все відновить, відбудує. Але не мудро - мудрий до такої розрухи не доведе...
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24.03.2022 14:02 Відповісти
Ні розумний ні мудрий таке не напише...
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24.03.2022 14:05 Відповісти
Так он, только читает. а экспромтом говорит, еще хуже.
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24.03.2022 14:08 Відповісти
що вже в голові війна скінчилась ?
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24.03.2022 14:17 Відповісти
Велике крадівництво не за горами. Тільки я щось Бені не бачу. В Ізраїлі його чекають так саме як в Європі та США.
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24.03.2022 14:51 Відповісти
І знову, велике будівництво... Мій дід казав,, теля ще в корові, а він вже з довбушкою ходить "
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24.03.2022 15:27 Відповісти
Швеція, Норвегія, Фінляндія... мають найкращих архітекторів жилої забудови.
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24.03.2022 16:12 Відповісти
Да я даже незнаю...шведам вообще надо памятники поставить..
А в идеале какие то супер преференции в бизнесе итд..без какого то налогооблажения.
Особенно памятник компании SAAB !!)) За их чудесную разработку и производство NLAW.
Дали с бритами норм количество ( еще неизвестно как бы все сложилось без этих девайсов) ,
Потом чисто Швеция 5000 тыс штук дала NLAW и еще столько же обещают еще.

Thank you Swedes and glory to Sweden!
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24.03.2022 22:59 Відповісти
 
 