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Білоруські військові розуміють, що загинуть тут, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе приєднання Білорусі до російського вторгнення, зауважує, що Збройні сили готові до будь-якого сценарію. Але білоруські військові розуміють, що загинуть на українській землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вторгнення Білорусі є ймовірною загрозою, і з першого дня російського наступу саме Білорусь стала плацдармом для російських танків, ракет і літаків.

"Але за нашими даними, багато білоруських військових масово відмовляються від перспективи воювати в Україні. Вони розуміють, що тут загинуть. Час покаже, чи розуміє це повною мірою білоруське керівництво, щоб не перетнути лінію, звану державним кордоном", - зазначив Зеленський.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Білоруси не вороги українцям. Ворог у нас спільний - режими Путіна і Лукашенка. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні! Жыве Беларусь!", - білоруська студентка звернулася до українців. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Альфред Кох: Если не к 9 мая, то к ноябрьским праздникам у Путина просто не будет армии

Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны:

- Прошло четыре недели войны.

Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чтобы вдохнуть новую энергию в свое войско.

Но пора подвести некоторые итоги. Поэтому сегодня я займусь вычислениями. Начнем с потерь. Каковы потери путинской армии? Все известные оценки умещаются в интервал от 7 тыс. до 14,4 тыс. убитых. Возьмем цифру 10 тыс. как более-менее реалистичную.

Много это или мало? Я решил сравнить эти потери с потерями в Великой отечественной войне. И вот какой результат я получил. Всего в Красную армию за период войны было призвано 29,6 млн человек. Накануне войны у Сталина была армия численностью 4,8 млн человек. Итого, так или иначе, через войну прошли 34,4 млн человек.

Общие потери убитыми (на поле боя и в госпиталях) составили 6,8 млн человек. Таким образом, было убито около 20% всех участвовавших в войне солдат Красной армии. Война длилась 1418 дней. Следовательно, Красная армия в боях ежедневно теряла примерно 0,014% своего состава. Это при том, что основная ее часть действительно воевала, а не прохлаждалась в тылу.

На сегодняшний день у Путина есть две армии. Одна - это собственно российская армия, которой командует великий полководец Шойгу (или уже не командует?). Ее численность - 900 тыс. человек. И другая армия (Росгвардия), которой командует некто Золотов (тупой ублюдок, промышлявший в 90-е рэкетом вместе со своим покойным дружком Ромой Цеповым). Ее численность - 340 тыс. человек.

Итого сегодня у Путина под ружьем 1,24 млн человек. За четыре недели путинское войско потеряло 10 тыс. человек или 0,8% численного состава. Следовательно, всего оно теряло примерно 0,028% своего состава в день.

Таким образом, удельные ежедневные потери в нынешней войне с Украиной у российской армии в два раза (!) выше, чем у Красной армии в войне с Германией.

Это еще нужно учесть, что большая часть путинской армии (80%) не задействована (и не может быть задействована) в войне (в отличие от Красной армии в ВОВ). Если же взять только ту группировку, которая участвует в боях (около 200 тыс.) то нынешние потери составят 0,14% в день или в 10 (!) раз выше, чем в войне с немцами.

Красная армия времен Второй мировой войны вошла в историю как армия, которая совсем не жалела своих солдат. Хрестоматийным стал пример, как Жуков хвастался перед Эйзенхауэром изобретенным им способом быстро преодолевать минные поля: нужно просто гнать солдат через них без разминирования.

На недоуменный взгляд американца наш великий полководец ответил, что по его подсчетам потери при таком методе не выше, чем при попадании под артобстрел на марше. Немая сцена...

И вот эта армия теряла в той войне в 10 раз меньше солдат, чем нынешняя путинское войско в войне с Украиной. Я не шучу. Вы можете проверить мои цифры. Это просто дикость и безумие - так вести войну.

Я даже не касаюсь потерь с украинской стороны. Особенно потерь мирного населения! Это отдельное, чудовищное преступление. И я удивляюсь благородству украинцев, которые еще не перенесли эту войну на территорию России.

Но где оргвыводы? Сталин своих генералов за такое "наступление" давно бы поставил к стенке. А у Путина - тишина... Шойгу исчез, Герасимов - молчок, а Конашенков с бодрым лицом олигофрена (это ж надо было такого чудика найти!) несет полную околесицу, которую даже его коллегам стыдно слушать.

Еще раз для совсем тупых: вы теряете ежедневно в 10 раз больше солдат, чем в Великую отечественную Войну. В войне, которую вы даже не называете войной. Так, "спецоперация" какая-то... Где-то там, далеко... В общем, не в нашем районе…

Ходят слухи, что Путин велел победить к 9 мая. Не знаю как с победой, но, судя по всему, к ноябрьским праздникам (как там это теперь называется, День народного единства?) у него просто не будет армии. И тогда Бабченко поедет на Абрамсе в Москву. И его даже остановить будет некому.

Впрочем, не знаю как насчет Бабченко, но вот китайцы смогут зайти в Сибирь, как к себе домой. Собственно, они уже сейчас могут это сделать. Но им просто лень. Да и Вовик их слушается на раз-два. Чего суетиться-то? Или злое НАТО высадится где-нибудь на Чукотке-Камчатке и поедет по России-матушке... Или мы НАТО не боимся? А отчего тогда весь этот сыр-бор?

Россияне! Одумайтесь! Вы ведете неправую, бездарную, чудовищно несправедливую и людоедскую войну против Украины. А Украину в этой войне поддерживает та часть человечества, которая производит 70% мирового ВВП и насчитывает 1 млрд человек. И ладно бы все остальные народы поддерживали вас. Но дудки! Они просто запаслись поп-корном и с интересом наблюдают, как вы сами себя уничтожаете. И уже присматриваются к вашим богатствам, которые вы так ревностно храните и так отчаянно боитесь, что их у вас отнимут…

Прекращайте войну. Просто уходите и все. Все равно вы проиграете. Не 9 мая, так 4 ноября. Потому что ваше дело - дрянь. А правда - у Украины. Ее дело - правое. Ее и того миллиарда, который ее поддерживает.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!
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24.03.2022 16:13
+5
полезут будут им дранки с бобиков бульбо дуче
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24.03.2022 16:18
+5
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24.03.2022 18:11
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Альфред Кох: Если не к 9 мая, то к ноябрьским праздникам у Путина просто не будет армии

Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны:

- Прошло четыре недели войны.

Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чтобы вдохнуть новую энергию в свое войско.

Но пора подвести некоторые итоги. Поэтому сегодня я займусь вычислениями. Начнем с потерь. Каковы потери путинской армии? Все известные оценки умещаются в интервал от 7 тыс. до 14,4 тыс. убитых. Возьмем цифру 10 тыс. как более-менее реалистичную.

Много это или мало? Я решил сравнить эти потери с потерями в Великой отечественной войне. И вот какой результат я получил. Всего в Красную армию за период войны было призвано 29,6 млн человек. Накануне войны у Сталина была армия численностью 4,8 млн человек. Итого, так или иначе, через войну прошли 34,4 млн человек.

Общие потери убитыми (на поле боя и в госпиталях) составили 6,8 млн человек. Таким образом, было убито около 20% всех участвовавших в войне солдат Красной армии. Война длилась 1418 дней. Следовательно, Красная армия в боях ежедневно теряла примерно 0,014% своего состава. Это при том, что основная ее часть действительно воевала, а не прохлаждалась в тылу.

На сегодняшний день у Путина есть две армии. Одна - это собственно российская армия, которой командует великий полководец Шойгу (или уже не командует?). Ее численность - 900 тыс. человек. И другая армия (Росгвардия), которой командует некто Золотов (тупой ублюдок, промышлявший в 90-е рэкетом вместе со своим покойным дружком Ромой Цеповым). Ее численность - 340 тыс. человек.

Итого сегодня у Путина под ружьем 1,24 млн человек. За четыре недели путинское войско потеряло 10 тыс. человек или 0,8% численного состава. Следовательно, всего оно теряло примерно 0,028% своего состава в день.

Таким образом, удельные ежедневные потери в нынешней войне с Украиной у российской армии в два раза (!) выше, чем у Красной армии в войне с Германией.

Это еще нужно учесть, что большая часть путинской армии (80%) не задействована (и не может быть задействована) в войне (в отличие от Красной армии в ВОВ). Если же взять только ту группировку, которая участвует в боях (около 200 тыс.) то нынешние потери составят 0,14% в день или в 10 (!) раз выше, чем в войне с немцами.

Красная армия времен Второй мировой войны вошла в историю как армия, которая совсем не жалела своих солдат. Хрестоматийным стал пример, как Жуков хвастался перед Эйзенхауэром изобретенным им способом быстро преодолевать минные поля: нужно просто гнать солдат через них без разминирования.

На недоуменный взгляд американца наш великий полководец ответил, что по его подсчетам потери при таком методе не выше, чем при попадании под артобстрел на марше. Немая сцена...

И вот эта армия теряла в той войне в 10 раз меньше солдат, чем нынешняя путинское войско в войне с Украиной. Я не шучу. Вы можете проверить мои цифры. Это просто дикость и безумие - так вести войну.

Я даже не касаюсь потерь с украинской стороны. Особенно потерь мирного населения! Это отдельное, чудовищное преступление. И я удивляюсь благородству украинцев, которые еще не перенесли эту войну на территорию России.

Но где оргвыводы? Сталин своих генералов за такое "наступление" давно бы поставил к стенке. А у Путина - тишина... Шойгу исчез, Герасимов - молчок, а Конашенков с бодрым лицом олигофрена (это ж надо было такого чудика найти!) несет полную околесицу, которую даже его коллегам стыдно слушать.

Еще раз для совсем тупых: вы теряете ежедневно в 10 раз больше солдат, чем в Великую отечественную Войну. В войне, которую вы даже не называете войной. Так, "спецоперация" какая-то... Где-то там, далеко... В общем, не в нашем районе…

Ходят слухи, что Путин велел победить к 9 мая. Не знаю как с победой, но, судя по всему, к ноябрьским праздникам (как там это теперь называется, День народного единства?) у него просто не будет армии. И тогда Бабченко поедет на Абрамсе в Москву. И его даже остановить будет некому.

Впрочем, не знаю как насчет Бабченко, но вот китайцы смогут зайти в Сибирь, как к себе домой. Собственно, они уже сейчас могут это сделать. Но им просто лень. Да и Вовик их слушается на раз-два. Чего суетиться-то? Или злое НАТО высадится где-нибудь на Чукотке-Камчатке и поедет по России-матушке... Или мы НАТО не боимся? А отчего тогда весь этот сыр-бор?

Россияне! Одумайтесь! Вы ведете неправую, бездарную, чудовищно несправедливую и людоедскую войну против Украины. А Украину в этой войне поддерживает та часть человечества, которая производит 70% мирового ВВП и насчитывает 1 млрд человек. И ладно бы все остальные народы поддерживали вас. Но дудки! Они просто запаслись поп-корном и с интересом наблюдают, как вы сами себя уничтожаете. И уже присматриваются к вашим богатствам, которые вы так ревностно храните и так отчаянно боитесь, что их у вас отнимут…

Прекращайте войну. Просто уходите и все. Все равно вы проиграете. Не 9 мая, так 4 ноября. Потому что ваше дело - дрянь. А правда - у Украины. Ее дело - правое. Ее и того миллиарда, который ее поддерживает.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!
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24.03.2022 16:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1506642445030903815
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24.03.2022 16:13 Відповісти
Так і російські військові розуміють, що загинуть тут...
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24.03.2022 16:18 Відповісти
За хвилину до загибелі, інакше не пішли б до України...
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24.03.2022 16:25 Відповісти
полезут будут им дранки с бобиков бульбо дуче
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24.03.2022 16:18 Відповісти
"драникоріз" ))
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24.03.2022 16:25 Відповісти
мг3
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24.03.2022 16:38 Відповісти
Доречі його модифіковані версії (і це мабуть вона) стоять на озброєнні. Використані нові матеріали та знижена скорострільність, яка призводила до перегріву.
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24.03.2022 17:14 Відповісти
Це я про мг42.
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24.03.2022 17:15 Відповісти
так он и есть в бундесвере мг3
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24.03.2022 17:39 Відповісти
MG74 - у месного бундесхерра такие
https://de.wikipedia.org/wiki/MG_74
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24.03.2022 18:40 Відповісти
Не обов"язково. Хай не забувають що за зданий танк у нас 10000 доларів дають.
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24.03.2022 16:21 Відповісти
Ті танки, що на озброєні у больбосраких і 1000$ не варті
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24.03.2022 16:31 Відповісти
Беларусы плохие.
Генерал Маковецкий из Чугуева, который руководит бомбардировками Харькова и того же "хороший", беларусы плохие.
Мэр Гомеля, откуда прут танки и т.д., родом из Чернигова "хороший", беларусы плохие.
Мединский, советник 1го класса у пуйла, родившийся в Семеле черкасской области, "хороший", беларусы плохие.
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24.03.2022 17:32 Відповісти
Бєларуси - кацапські підстилки, і цей факт ніхто не може заперечити
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24.03.2022 18:30 Відповісти
Тогда тоже самое можно сказать и про жителей Херсона, Мелитополя, Геническа, Новотроицкого.
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24.03.2022 20:21 Відповісти
Так, багато хто там такими і є. Відсутність тероборони тому яскраве підтвердження.
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24.03.2022 21:18 Відповісти
на одном стуле ЗСУ точёные, на другом ВС мокшандии рочёные, на какой стул сам сядешь, на какой стул Луку посадишь
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24.03.2022 16:23 Відповісти
Все розуміє Тарганисько. Інакше давно погнав би своїх зольдатенів разом з орками. А так - виторгував у ***** плюшок для себе і бавиться у... бульбо-ждуна.
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24.03.2022 16:29 Відповісти
та задолбали они ныть, вангую, что нападут и придется их всех исхерачить
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24.03.2022 16:32 Відповісти
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24.03.2022 16:53 Відповісти
Сам сделал?
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24.03.2022 17:34 Відповісти
не, у Бригинца взял попользоваться.
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24.03.2022 18:08 Відповісти
А у него откуда? В Беларуси запрещены такие исследования без разрешения.
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24.03.2022 18:21 Відповісти
если что-то запрещено делать без разрешения, значит можно предположить, что это что-то может делаться и без разрешения. Железную дорогу разбирают ведь тоже без разрешения.
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24.03.2022 18:30 Відповісти
Просто для того, чтобы организовать такой опрос надо ходить по улице и останавливать людей. Не замеченным для мусоров это не останется.
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24.03.2022 20:23 Відповісти
Ня ўсе людзі ў Беларусі жывуць у страху. Chatham House паслаў вашых бабруйскіх і гомельскіх мусараў у напрамку рускага ******* і апытваў людзей на вуліцах.
Вы чытаеце беларускія газеты? Ці толькі расейскія?
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24.03.2022 23:07 Відповісти
Ну тогда давайте всю информацию этого исследования.
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25.03.2022 09:31 Відповісти
Это хорошо, что Вы умеете разную информацию найти, но я же не собираюсь здесь водить Searhei'ев за руку от азарёнков, ну хотя бы, до газеты "Наша ніва". Если он задаёт такие вопросы, значит у него здесь вполне определенная цель.
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25.03.2022 09:54 Відповісти
Какой из двух опросов для вас является более авторитетным?
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25.03.2022 10:51 Відповісти
Chatham House
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25.03.2022 11:14 Відповісти
"у Бригинца взял попользоваться" говоришь руснявый?
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25.03.2022 13:36 Відповісти
не нравится Бригинец? Понимаю )
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25.03.2022 14:22 Відповісти
Это один и тот же опрос. Просто смотреть и читать его надо целиком. А при желании каждый может, манипулируя, надёргать оттуда чего угодно.
https://gazetaby.com/post/mozhno-byt-skol-ugodno-prorossijskim-******-lukash/184262/
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25.03.2022 13:00 Відповісти
И при этом надо ещё учитывать, что даже если Chatham House і паслаў нашых бабруйскіх і гомельскіх мусараў у напрамку рускага ******* і апытваў людзей на вуліцах, то беларусы в Беларуси не склонны откровенничать на улице с незнакомыми людьми. У нас и за меньшее можно попасть в камеру, залитую хлором. Так что, тех, кто против этой войны, но не стал отвечать на вопросы, намного больше. На такие опросы охотнее отвечают ябатьки и те, кто поддерживает "линию партии" на войну.
Поэтому, верить в их абсолютную достоверность, как минимум, смешно.
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25.03.2022 13:09 Відповісти
То есть, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что даже подавляющее большинство беларуских ябатек, поучаствовавших в опросе Chatham House против этой войны и уж тем более против ввода в Украину беларуских военных. А этих ябатек даже по оффициальным лукашенковским подсчётам не более 30%. Добавьте сюда оставшиеся 70% населения, вот и получатся те самые 97% беларусов, категорически неприемлющих такое развитие событий.
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25.03.2022 13:25 Відповісти
******* ******* рашисткий
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25.03.2022 13:38 Відповісти
Ну, можно и так сказать...
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25.03.2022 13:42 Відповісти
Но даже та картинка, которую дал здесь манипулятор Urs обрезана. Видите, на его картинке нет логотипа Chatham House.
И посмотрите на полной картинке справа выводы, которые сделал Chatham House на основании своего же исследования, и которые обрезал вместе с логотипом манипулятор Urs.
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25.03.2022 13:34 Відповісти
Так что, Ваше предположение про "Сам сделал" вполне точно отражает действия манипулятора Urs.
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25.03.2022 13:39 Відповісти
А вы с какой целью интересуетесь? вы из КГБ?
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24.03.2022 18:36 Відповісти
Как оказалось ты из кгб крысенышь.
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25.03.2022 13:41 Відповісти
спасибо что сказал. Надо узнать, когда мне уже з/п начнуть платить.
зы: перевод стрелок - характерный приём кацапских тролей.
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25.03.2022 14:15 Відповісти
Перевод стрелок? Ты *******, козломордый, дважды: первый раз когда сказал, что это исследование Бригинца, а второй когда отрезал выводы показывающие, что только 3% за участие ВС РБ в войне на стороне ********.
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25.03.2022 14:24 Відповісти
не передергивай, истеричный. Я сказал, что взял это у Бригинца, прямо из его твиттера, как есть, и ничего не обрезал.
https://twitter.com/bryhynets/status/1506966130669277197

Выдохни, слезь с лавочки и займись полезным делом.
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25.03.2022 14:45 Відповісти
... Я сказал, что взял это у Бригинца, прямо из его твиттера, как есть, и ничего не обрезал....
-----------------------
В таком случае могу только посочувствовать, что Вы не умеете разную информацию найти, а тем более, проверить первоисточник информации, попадая тем самым в положение полезного идиота, распространяющего "обрезанные" картинки, вырванные из контекста...
Любую информацию нормальные взрослые люди проверяют прежде, чем таскать её по другим сайтам...
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25.03.2022 15:04 Відповісти
ок, поставлю Бригинцу на вид.
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25.03.2022 15:13 Відповісти
Ну, как минимум, я бы не стала абсолютно доверять источнику, который я хотя бы раз словила за руку на топорных манипуляциях и передёргиваниях, проверяющихся одним кликом.
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25.03.2022 15:37 Відповісти
Одним кликом и проверил - дошел до ссылки на штотыднёвік "Наша ніва"
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25.03.2022 15:47 Відповісти
А "Наша ніва" - это первоисточник результатов исследования Chatham House? Или Вы думаете, что там не хватает "полезных идиотов"?
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25.03.2022 16:31 Відповісти
я так понимаю, что "Наша ніва" и опубликовала результаты опроса Chatham House. А полезных идиотов хватает везде - и в нашей упячке, и на Цензоре, пространно цитирующего кацапофила Майкла Кофмана.
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25.03.2022 16:45 Відповісти
Есть разница между "опубликовала результаты опроса" и "опубликовала свои мысли по этому поводу".
А в остальном абсолютно согласна.
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25.03.2022 16:50 Відповісти
Когда говорят "Chatham House опубликовала результаты опроса", то имеют в виду, как минимум вот это:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-14-belarusians-views-political-crisis-russian.pdf
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25.03.2022 17:00 Відповісти
Спасибо за ссылку.
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25.03.2022 19:33 Відповісти
Мне твои оправдания не интересны. Обосрака руснявая.
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25.03.2022 19:21 Відповісти
мне твоё мнение вообще *****.
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25.03.2022 19:31 Відповісти
Зає..ли зі своїми бульбоносами..такі ж сасмі і ті шо"воюють" тіктокери" Ви бачите тут білорусів? а кажуть то вони там Є
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24.03.2022 16:54 Відповісти
Отдайте должное тем белорусам, которые не хотят идти воевать в Украину. Они не животные и ими движет не только страх тут погибнуть. Они так же понимают, что это не их война, им украинцы не враги, им незачем воевать здесь.
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24.03.2022 18:04 Відповісти
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24.03.2022 18:11 Відповісти
МДАА Що тут скажеш, проахвесіанал!
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24.03.2022 18:51 Відповісти
Білоруські військові чітко повинні розуміти , що їхній головнокомандувач - чик-чирик і вже давно. А їх тут очікує лише смерть.
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24.03.2022 18:43 Відповісти
Іренка ,він не такий вже дурний,просто без путлера йому кінець, тарган дуже зацікавлений у перемоці кацапів, це його остання надія,без путлера його розірвуть самі білоруси.
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24.03.2022 20:18 Відповісти
Най Луку з синочком виставлять у авангарді. Це їм не по Мінську з автоматом бігати, най покаже особистим прикладом що Джавіліни не такі вже страшні.А то сховалися з путером за своїм народом , та перемалюють їх на фарш .
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24.03.2022 20:16 Відповісти
Эти папа с сыном даже по Минску бегать с автоматами рискнули только после того, как на улице не осталось ни одного протестующего... Причём, на том эпическом видео, толь из непрофессионализма, толь спецом не вырезаны кадры, где тот папаня выходя из вертолёта первым делом спрашивает у охраны: "Они ушли?" И только после утвердительного ответа начинает играть картофельного Рэмбо...
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25.03.2022 14:30 Відповісти
 
 