Білоруські військові розуміють, що загинуть тут, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе приєднання Білорусі до російського вторгнення, зауважує, що Збройні сили готові до будь-якого сценарію. Але білоруські військові розуміють, що загинуть на українській землі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, вторгнення Білорусі є ймовірною загрозою, і з першого дня російського наступу саме Білорусь стала плацдармом для російських танків, ракет і літаків.
"Але за нашими даними, багато білоруських військових масово відмовляються від перспективи воювати в Україні. Вони розуміють, що тут загинуть. Час покаже, чи розуміє це повною мірою білоруське керівництво, щоб не перетнути лінію, звану державним кордоном", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны:
- Прошло четыре недели войны.
Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чтобы вдохнуть новую энергию в свое войско.
Но пора подвести некоторые итоги. Поэтому сегодня я займусь вычислениями. Начнем с потерь. Каковы потери путинской армии? Все известные оценки умещаются в интервал от 7 тыс. до 14,4 тыс. убитых. Возьмем цифру 10 тыс. как более-менее реалистичную.
Много это или мало? Я решил сравнить эти потери с потерями в Великой отечественной войне. И вот какой результат я получил. Всего в Красную армию за период войны было призвано 29,6 млн человек. Накануне войны у Сталина была армия численностью 4,8 млн человек. Итого, так или иначе, через войну прошли 34,4 млн человек.
Общие потери убитыми (на поле боя и в госпиталях) составили 6,8 млн человек. Таким образом, было убито около 20% всех участвовавших в войне солдат Красной армии. Война длилась 1418 дней. Следовательно, Красная армия в боях ежедневно теряла примерно 0,014% своего состава. Это при том, что основная ее часть действительно воевала, а не прохлаждалась в тылу.
На сегодняшний день у Путина есть две армии. Одна - это собственно российская армия, которой командует великий полководец Шойгу (или уже не командует?). Ее численность - 900 тыс. человек. И другая армия (Росгвардия), которой командует некто Золотов (тупой ублюдок, промышлявший в 90-е рэкетом вместе со своим покойным дружком Ромой Цеповым). Ее численность - 340 тыс. человек.
Итого сегодня у Путина под ружьем 1,24 млн человек. За четыре недели путинское войско потеряло 10 тыс. человек или 0,8% численного состава. Следовательно, всего оно теряло примерно 0,028% своего состава в день.
Таким образом, удельные ежедневные потери в нынешней войне с Украиной у российской армии в два раза (!) выше, чем у Красной армии в войне с Германией.
Это еще нужно учесть, что большая часть путинской армии (80%) не задействована (и не может быть задействована) в войне (в отличие от Красной армии в ВОВ). Если же взять только ту группировку, которая участвует в боях (около 200 тыс.) то нынешние потери составят 0,14% в день или в 10 (!) раз выше, чем в войне с немцами.
Красная армия времен Второй мировой войны вошла в историю как армия, которая совсем не жалела своих солдат. Хрестоматийным стал пример, как Жуков хвастался перед Эйзенхауэром изобретенным им способом быстро преодолевать минные поля: нужно просто гнать солдат через них без разминирования.
На недоуменный взгляд американца наш великий полководец ответил, что по его подсчетам потери при таком методе не выше, чем при попадании под артобстрел на марше. Немая сцена...
И вот эта армия теряла в той войне в 10 раз меньше солдат, чем нынешняя путинское войско в войне с Украиной. Я не шучу. Вы можете проверить мои цифры. Это просто дикость и безумие - так вести войну.
Я даже не касаюсь потерь с украинской стороны. Особенно потерь мирного населения! Это отдельное, чудовищное преступление. И я удивляюсь благородству украинцев, которые еще не перенесли эту войну на территорию России.
Но где оргвыводы? Сталин своих генералов за такое "наступление" давно бы поставил к стенке. А у Путина - тишина... Шойгу исчез, Герасимов - молчок, а Конашенков с бодрым лицом олигофрена (это ж надо было такого чудика найти!) несет полную околесицу, которую даже его коллегам стыдно слушать.
Еще раз для совсем тупых: вы теряете ежедневно в 10 раз больше солдат, чем в Великую отечественную Войну. В войне, которую вы даже не называете войной. Так, "спецоперация" какая-то... Где-то там, далеко... В общем, не в нашем районе…
Ходят слухи, что Путин велел победить к 9 мая. Не знаю как с победой, но, судя по всему, к ноябрьским праздникам (как там это теперь называется, День народного единства?) у него просто не будет армии. И тогда Бабченко поедет на Абрамсе в Москву. И его даже остановить будет некому.
Впрочем, не знаю как насчет Бабченко, но вот китайцы смогут зайти в Сибирь, как к себе домой. Собственно, они уже сейчас могут это сделать. Но им просто лень. Да и Вовик их слушается на раз-два. Чего суетиться-то? Или злое НАТО высадится где-нибудь на Чукотке-Камчатке и поедет по России-матушке... Или мы НАТО не боимся? А отчего тогда весь этот сыр-бор?
Россияне! Одумайтесь! Вы ведете неправую, бездарную, чудовищно несправедливую и людоедскую войну против Украины. А Украину в этой войне поддерживает та часть человечества, которая производит 70% мирового ВВП и насчитывает 1 млрд человек. И ладно бы все остальные народы поддерживали вас. Но дудки! Они просто запаслись поп-корном и с интересом наблюдают, как вы сами себя уничтожаете. И уже присматриваются к вашим богатствам, которые вы так ревностно храните и так отчаянно боитесь, что их у вас отнимут…
Прекращайте войну. Просто уходите и все. Все равно вы проиграете. Не 9 мая, так 4 ноября. Потому что ваше дело - дрянь. А правда - у Украины. Ее дело - правое. Ее и того миллиарда, который ее поддерживает.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Слава Украине!
https://de.wikipedia.org/wiki/MG_74
Генерал Маковецкий из Чугуева, который руководит бомбардировками Харькова и того же "хороший", беларусы плохие.
Мэр Гомеля, откуда прут танки и т.д., родом из Чернигова "хороший", беларусы плохие.
Мединский, советник 1го класса у пуйла, родившийся в Семеле черкасской области, "хороший", беларусы плохие.
Вы чытаеце беларускія газеты? Ці толькі расейскія?
https://gazetaby.com/post/mozhno-byt-skol-ugodno-prorossijskim-******-lukash/184262/
Поэтому, верить в их абсолютную достоверность, как минимум, смешно.
И посмотрите на полной картинке справа выводы, которые сделал Chatham House на основании своего же исследования, и которые обрезал вместе с логотипом манипулятор Urs.
зы: перевод стрелок - характерный приём кацапских тролей.
https://twitter.com/bryhynets/status/1506966130669277197
Выдохни, слезь с лавочки и займись полезным делом.
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В таком случае могу только посочувствовать, что Вы не умеете разную информацию найти, а тем более, проверить первоисточник информации, попадая тем самым в положение полезного идиота, распространяющего "обрезанные" картинки, вырванные из контекста...
Любую информацию нормальные взрослые люди проверяют прежде, чем таскать её по другим сайтам...
А в остальном абсолютно согласна.
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-14-belarusians-views-political-crisis-russian.pdf