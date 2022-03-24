Білоруські військові розуміють, що загинуть тут, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе приєднання Білорусі до російського вторгнення, зауважує, що Збройні сили готові до будь-якого сценарію. Але білоруські військові розуміють, що загинуть на українській землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вторгнення Білорусі є ймовірною загрозою, і з першого дня російського наступу саме Білорусь стала плацдармом для російських танків, ракет і літаків.

"Але за нашими даними, багато білоруських військових масово відмовляються від перспективи воювати в Україні. Вони розуміють, що тут загинуть. Час покаже, чи розуміє це повною мірою білоруське керівництво, щоб не перетнути лінію, звану державним кордоном", - зазначив Зеленський.

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