Белорусские военные понимают, что погибнут здесь, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможное присоединение Беларуси к российскому вторжению, отмечает, что вооруженные силы готовы к любому сценарию. Но белорусские военные понимают, что погибнут на украинской земле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вторжение Беларуси представляет вероятной угрозу, и с первого дня российского наступления именно Беларусь стала плацдармом для российских танков, ракет и самолетов.

"Но по нашим данным, многие белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что здесь погибнут. Время покажет, понимает ли это в полной мере белорусское руководство, чтобы не пересечь линию, называемую государственной границей", - отметил Зеленский.

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