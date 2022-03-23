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НАТО призывает Беларусь прекратить поддерживать агрессию России против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Союзники по НАТО призывают Беларусь полностью прекратить поддержку военной агрессии России против соседней Украины, включая отказ агрессору в использовании своей территории и воздушного пространства для осуществления варварских атак на города и мирное население соседнего государства.

Об этом сегодня во время пресс-конференции перед чрезвычайным саммитом Альянса, который состоится завтра в Брюсселе, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Беларусь была вовлечена в эту агрессию с начала, когда позволила использовать свою территорию для концентрации российских войск, ворвавшихся в Украину. Беларусь продолжает обеспечивать это вторжение путем предоставления своей территории, аэродромов, военной инфраструктуры, баз, а также воздушного пространства Беларуси для атак, которые осуществляются каждую ночь и каждый день против украинских городов, против гражданских людей, против Украинского государства", - сказал руководитель Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ заявляют, что белорусские военные планируют сдаваться в плен в случае отправки их на территорию Украины для участия в боевых действиях

Он подчеркнул, что Беларусь уже сейчас вовлечена в российское вторжение в Украину и каждый день поддержки агрессора усиливает такую ​​причастность.

"Мы, безусловно, призываем Беларусь остановить это и не позволять использовать себя Россией, которая ведет грязную войну против соседней Украины", - подчеркнул Столтенберг.
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Топ комментарии
+31
У одного меня от слова ,,закликає,, рвотный рефлекс?
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23.03.2022 18:56
+22
Какие же безнадёжные соплежуи((((
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23.03.2022 18:56
+20
НАТО призывает ...НАТО стало каким-то около религиозным субъектом ...
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23.03.2022 18:59
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Ой!
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23.03.2022 18:54 Ответить
Пусть войска к белорусской границе подтянут и начнут учения.
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23.03.2022 18:56 Ответить
Какие же безнадёжные соплежуи((((
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23.03.2022 18:56 Ответить
Самая позорная организация. Хорошо, что есть такие страны, которые вне НАТО помогают оружием.
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23.03.2022 19:00 Ответить
Оон еще есть
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23.03.2022 19:01 Ответить
OON brehlo, poka tam Rossija v sovete bezopasnostji s pravami veto.
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23.03.2022 19:24 Ответить
ООН, НАТО та ВООЗ відчайдушно змагаються за право лідерства з безкорисності для суспільства.
Нікчемні структури на утриманні у глобалістів
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23.03.2022 19:25 Ответить
У одного меня от слова ,,закликає,, рвотный рефлекс?
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23.03.2022 18:56 Ответить
Та пусть уже ползут, опустим их на землю..
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23.03.2022 18:58 Ответить
Лучше бы НАТО в некоторых случаях вообще молчало. Не вступаете в войну, так помогайте молча тем, кто не боится рашку.
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23.03.2022 18:59 Ответить
НАТО призывает ...НАТО стало каким-то около религиозным субъектом ...
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23.03.2022 18:59 Ответить
Мене дивує що ми мовчки спостерігаємо за накопиченням білоруських сил вторгнення на кордоні. Бо Білорусь із самого початку російської навали є стороною нападу на Україну. А отже на війні як на війні, відповідно ми ВЖЕ мусимо атакувати їх сили вторгнення! Най навіть на їхній території! Невже знову будемо кліпати очима, подібно до того, як росіяни йшли з Криму????
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23.03.2022 19:00 Ответить
Ну если верить Арестовичу (валерьянке для некоторых) что есть принципиальное решение правительства не открывать огонь по сопредельным вражески территориям , правильно это или нет не мого сказать
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23.03.2022 19:05 Ответить
Москва принципово заборонила кловану стріляти по своїм літовищам.
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23.03.2022 19:10 Ответить
По Милерово Точками постукали в первые же дни.. и с результатом...такшта...
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23.03.2022 20:16 Ответить
Але відтоді більше не стукали, звідти й підозри.
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23.03.2022 22:51 Ответить
Але знов ж таки, саме НАТО та Пентагон вже на сполох б'ють. То ж чого не подякувати Заходу та й не зробити удар на випередження? Питання звісно у обізнаності, тому тривога мене не полишає...
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23.03.2022 19:18 Ответить
ну посмотрите на возможный театр наступления-реки и дороги направлены с востока на запад,на юг очень немного,местность довольно лесистая и болотистая,много речушек и озер,бывших болот-для действия больших колонн очень неудобная,я думаю уже все пути наступления инженерно проработаны ,внезапности нет (если конечно не держать солдат скопом в казармах под возможный удар РСЗО,ударных вертолетов и самолетов).
Надо было бы конечно сделать завалы из деревьев метров по 200 по всем дорогам (в т.ч. и лесных) и повзрывать насыпи на всех дорогах превентивно-ну то командованию решать.
Могут конечно высадить десант-так что нужны пзрк для вертолетов
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23.03.2022 19:17 Ответить
подивимось вже невдовзі на нашу готовність, бо вважаю звідти все ж таки наступ буде (не важливо під яким прапором)
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23.03.2022 19:21 Ответить
Білоруси вже давно зайшли, ті хто не сильно противився. Під Броварами їх повно, жаліються, що кадирівці не пускають назад.
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23.03.2022 19:19 Ответить
літера О?
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23.03.2022 19:22 Ответить
Літери тут взагалі ні до чого. Є родичі в окупації, які безпосередньо спілкувалися з білоруськими солдатами.
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23.03.2022 19:31 Ответить
Нам другий сухопутний фронт не потрібен зараз. Робои і так у ЗСУ вистачає. З іншого боку це дає змогу самим білорусам не закривавити свої руки. Одне питання надати свою територію агресору - це одна провина. Зовсім інше самому брати участь. Зараз у ставленні до Білорусі поки що розрізнять білоруський народ та Луку. Ключове ПОКИ ЩО. Що буде надалі - подивимось.
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23.03.2022 19:22 Ответить
скоріж за все так воно й є...
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23.03.2022 19:23 Ответить
Беларусь под окупацией
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23.03.2022 19:01 Ответить
НАТО - Не Активна Територіальна Оборона
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23.03.2022 19:02 Ответить
Хоть бы войска подтянули к бр границам,а то одна озабоченость
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23.03.2022 19:02 Ответить
Щоб їх розбомбили? Стратєг
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23.03.2022 19:11 Ответить
НАТО срочно перебрасывает в Европу ещё 4 боевые группы. Румыния, Венгрия, Болгария, Польша.
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23.03.2022 19:03 Ответить
Отак дивлюся не все це міжнародне дипломатичне ******** і розумію, що новий фюрер просто не міг не зʼявитися на європейських теренах. Європейська система колективної безпеки геть прогнила під шаром бюрократії, якою прикривають банальне боягузтво. Куди не ткини - сама труха. Навіть щось кажуть та озираються як це сприйме *****. Можна казати що в Європі безпека відсутня взагалі.
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23.03.2022 19:04 Ответить
А що, є випадки нападу на країну НАТО?
Нападають лише на повністю прокурумповані недокраїни, влада яких не виконує ніяких вимог цивілізованого світу, а тупорилий народ обирає собі президентів - один іншого гірше
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23.03.2022 19:21 Ответить
Бог їм суддя. Все що можу сказати. Тільки щось в мене сумніви є, що вони ту саму Польшу чи Литву захищатимуть у разі нападу. Поки начухаються з прийняттям рішення, то вони можуть вже бути під окупантами. Коли на твоїх кордонах йде повномасштабна війна то стояти осторонь та трястися не краща поведінка.
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23.03.2022 19:25 Ответить
Їм до сраки чиїсь сумніви, в них є договір, та ресурси, щоб знищити усе кацапське військо десятки разів. У самої Польщі достатньо військ, щоб стримувати кацапів, щонайменше, не гірше ніж ЗСУ, але з повною перевагою у повітрі, та ППО яка зможе збивати усі ракети.
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23.03.2022 19:30 Ответить
Та невже. Ви так вважаєте? Бо щось останнім часом прозрівання настає відносно сутності справ. Он теж вважали що кацапська армія друга в світі. Звідкіля така впевненість в здатності НАТО воювати? З ким і коли останній раз НАТО воювали? Ну так щоб дійсно по справжньому.Хіба що Штати. Мати зброю, та мати волю до перемоги дещо різні речі. Все НАТО щодо військових спроможностей це Штати та Великобританія.
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23.03.2022 19:55 Ответить
Не я так вважаю, це прості факти доступні усім, хто цього забажає.
Кацапська армія друга в світі в основному за рахунок другого в світі ядерного арсеналу. Моя впевненість з більш ніж 25 років роботи у військовій сфері.
НАТО знищили сербських фашистів, а також двічі армію Хусейна, які вважали найсильнішою на Близькому Сході. При цьому втрати були десь 1 до 1000, що беручи до уваги чисельність військ країн НАТО не залишає кацапам жодного шансу, навіть якщо китайці будуть повністю на їх боці.
Так США - це основна бойова сила НАТО, але навіть без них інші країни НАТО набагато переважають кацапів, навіть без урахування їх втрат в Україні.
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23.03.2022 21:43 Ответить
Якби Україна впала - наступними б були країни НАТО, обов'язково. Польща, країни Балтії, потім Скандинавії.. А дехто б - висловлював "озабочєнность" і "давайте не дражнити Путіна, бо в нього бімба". От і все.
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23.03.2022 19:29 Ответить
Дебіл
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23.03.2022 21:46 Ответить
Фігня це все. .
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23.03.2022 19:04 Ответить
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23.03.2022 19:05 Ответить
golos v pustinju - v Belorusi net legitimnoi vladi....
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23.03.2022 19:08 Ответить
А то что? Будете озабоченными?
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23.03.2022 19:08 Ответить
Йой, шо то сі з НАТОм стало?
Невже це нікчемне фіктивне створіння почало тріщати по швам від сорому перед світовим суспільством?
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23.03.2022 19:08 Ответить
Я так зрозуміла, що Білорусь окупована. Вони самі собі не господарі.
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23.03.2022 19:10 Ответить
Ніби їх хтось питав?!
Там засіло таке саме чмо як й *****...бульбофюрером кличуть...
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23.03.2022 19:11 Ответить
А то что? Будете очень озабоченными?
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23.03.2022 19:12 Ответить
Они обязаны заклыкаты, они обязаны= обурюватысь, занэпокоюватысь и тд. это такая практика в демократическом мире, МНОГО *******, МНОГО БОЯТСЯ, мало-или средне Делать...
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23.03.2022 19:12 Ответить
эти недомужчины уже в украине на черниговщине, так что не нужно илюзий по поводу белорусии !
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23.03.2022 19:20 Ответить
І знову - Вайна, стоп! Ать-два!
Ідіоти.
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23.03.2022 19:24 Ответить
Якби вони дійсно хотіли припинити агресію РФ-ії, натиснути на неї, то дали би їй чіткий сигнал, підтягнувши власні війська. Але нашо, якщо можна просто висловити "озабочєнность"?
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23.03.2022 19:24 Ответить
Nepravilnaja ritorika. Nado bilo prizivatj ******* armiji Belarusi vzjatj kontrolj i osvoboditj Belarusj ot Rossijskih okkupantov.
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23.03.2022 19:25 Ответить
Неправильная риторика, надо было уронить на збиговысько ********* у границы маленькую бомбочку, и сказать - а следующая будет по минску, если не уберетесь на ***!
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23.03.2022 19:27 Ответить
Там, спочатку, просто разхрєначити їм усі аеродроми біля кордонів з Україною, звідки вилітають самольоти нас бомбувати. А також місця дислокації рашистських військ, там же.
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23.03.2022 19:34 Ответить
Отож-бо. Які можуть бути переговори з терористом? Тільки терор у відповідь!
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23.03.2022 19:55 Ответить
Йоканий бабай NATO закликає бідорусь це звіздец
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23.03.2022 19:52 Ответить
Глибоку стурбованість вже ж виразили?
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23.03.2022 19:53 Ответить
Все идет к тому, что на завтрашнем саммите НАТО призовет товарища Ына отказаться от Идей Хучхэ и начать в конце концов инвестировать в Disney Studio!
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24.03.2022 00:12 Ответить
Белорусы Славяне?
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24.03.2022 05:34 Ответить
 
 