НАТО призывает Беларусь прекратить поддерживать агрессию России против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Союзники по НАТО призывают Беларусь полностью прекратить поддержку военной агрессии России против соседней Украины, включая отказ агрессору в использовании своей территории и воздушного пространства для осуществления варварских атак на города и мирное население соседнего государства.
Об этом сегодня во время пресс-конференции перед чрезвычайным саммитом Альянса, который состоится завтра в Брюсселе, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"Беларусь была вовлечена в эту агрессию с начала, когда позволила использовать свою территорию для концентрации российских войск, ворвавшихся в Украину. Беларусь продолжает обеспечивать это вторжение путем предоставления своей территории, аэродромов, военной инфраструктуры, баз, а также воздушного пространства Беларуси для атак, которые осуществляются каждую ночь и каждый день против украинских городов, против гражданских людей, против Украинского государства", - сказал руководитель Альянса.
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Он подчеркнул, что Беларусь уже сейчас вовлечена в российское вторжение в Украину и каждый день поддержки агрессора усиливает такую причастность.
"Мы, безусловно, призываем Беларусь остановить это и не позволять использовать себя Россией, которая ведет грязную войну против соседней Украины", - подчеркнул Столтенберг.
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Нікчемні структури на утриманні у глобалістів
Надо было бы конечно сделать завалы из деревьев метров по 200 по всем дорогам (в т.ч. и лесных) и повзрывать насыпи на всех дорогах превентивно-ну то командованию решать.
Могут конечно высадить десант-так что нужны пзрк для вертолетов
Нападають лише на повністю прокурумповані недокраїни, влада яких не виконує ніяких вимог цивілізованого світу, а тупорилий народ обирає собі президентів - один іншого гірше
Кацапська армія друга в світі в основному за рахунок другого в світі ядерного арсеналу. Моя впевненість з більш ніж 25 років роботи у військовій сфері.
НАТО знищили сербських фашистів, а також двічі армію Хусейна, які вважали найсильнішою на Близькому Сході. При цьому втрати були десь 1 до 1000, що беручи до уваги чисельність військ країн НАТО не залишає кацапам жодного шансу, навіть якщо китайці будуть повністю на їх боці.
Так США - це основна бойова сила НАТО, але навіть без них інші країни НАТО набагато переважають кацапів, навіть без урахування їх втрат в Україні.
Невже це нікчемне фіктивне створіння почало тріщати по швам від сорому перед світовим суспільством?
Там засіло таке саме чмо як й *****...бульбофюрером кличуть...
Ідіоти.