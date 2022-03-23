НАТО закликає Білорусь припинити підтримувати агресію Росії проти України
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Союзники по НАТО закликають Білорусь повністю припинити підтримку військової агресії Росії проти сусідньої України, включно з відмовою агресору у використанні своєї території та повітряного простору для здійснення варварських атак на міста та мирне населення сусідньої держави.
Про це сьогодні під час пресконференції перед надзвичайним самітом Альянсу, що відбудеться завтра у Брюсселі, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Білорусь була залучена до цієї агресії від початку, коли дозволила використати свою територію для концентрації російських військ, що вдерлися до України. Білорусь продовжує забезпечувати це вторгнення шляхом надання своєї території, аеродромів, військової інфраструктури, баз, а також повітряного простору білорусі для атак, які здійснюються кожної ночі та кожного дня проти українських міст, проти цивільних людей, проти Української держави", - сказав керівник Альянсу.
Він наголосив, що Білорусь уже зараз залучена до російського вторгнення в Україну, і кожен день підтримки агресора посилює таку причетність.
"Ми, безумовно, закликаємо Білорусь зупинити це, і не дозволяти використовувати себе Росією, яка веде брудну війну проти сусідньої України", - наголосив Столтенберг.
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Нікчемні структури на утриманні у глобалістів
Надо было бы конечно сделать завалы из деревьев метров по 200 по всем дорогам (в т.ч. и лесных) и повзрывать насыпи на всех дорогах превентивно-ну то командованию решать.
Могут конечно высадить десант-так что нужны пзрк для вертолетов
Нападають лише на повністю прокурумповані недокраїни, влада яких не виконує ніяких вимог цивілізованого світу, а тупорилий народ обирає собі президентів - один іншого гірше
Кацапська армія друга в світі в основному за рахунок другого в світі ядерного арсеналу. Моя впевненість з більш ніж 25 років роботи у військовій сфері.
НАТО знищили сербських фашистів, а також двічі армію Хусейна, які вважали найсильнішою на Близькому Сході. При цьому втрати були десь 1 до 1000, що беручи до уваги чисельність військ країн НАТО не залишає кацапам жодного шансу, навіть якщо китайці будуть повністю на їх боці.
Так США - це основна бойова сила НАТО, але навіть без них інші країни НАТО набагато переважають кацапів, навіть без урахування їх втрат в Україні.
Невже це нікчемне фіктивне створіння почало тріщати по швам від сорому перед світовим суспільством?
Там засіло таке саме чмо як й *****...бульбофюрером кличуть...
Ідіоти.