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НАТО закликає Білорусь припинити підтримувати агресію Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Союзники по НАТО закликають Білорусь повністю припинити підтримку військової агресії Росії проти сусідньої України, включно з відмовою агресору у використанні своєї території та повітряного простору для здійснення варварських атак на міста та мирне населення сусідньої держави.

Про це сьогодні під час пресконференції перед надзвичайним самітом Альянсу, що відбудеться завтра у Брюсселі, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Білорусь була залучена до цієї агресії від початку, коли дозволила використати свою територію для концентрації російських військ, що вдерлися до України. Білорусь продовжує забезпечувати це вторгнення шляхом надання своєї території, аеродромів, військової інфраструктури, баз, а також повітряного простору білорусі для атак, які здійснюються кожної ночі та кожного дня проти українських міст, проти цивільних людей, проти Української держави", - сказав керівник Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ заявляють, що білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях

Він наголосив, що Білорусь уже зараз залучена до російського вторгнення в Україну, і кожен день підтримки агресора посилює таку причетність.

"Ми, безумовно, закликаємо Білорусь зупинити це, і не дозволяти використовувати себе Росією, яка веде брудну війну проти сусідньої України", - наголосив Столтенберг.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
У одного меня от слова ,,закликає,, рвотный рефлекс?
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23.03.2022 18:56
+22
Какие же безнадёжные соплежуи((((
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23.03.2022 18:56
+20
НАТО призывает ...НАТО стало каким-то около религиозным субъектом ...
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23.03.2022 18:59
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Ой!
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23.03.2022 18:54 Відповісти
Пусть войска к белорусской границе подтянут и начнут учения.
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23.03.2022 18:56 Відповісти
Какие же безнадёжные соплежуи((((
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23.03.2022 18:56 Відповісти
Самая позорная организация. Хорошо, что есть такие страны, которые вне НАТО помогают оружием.
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23.03.2022 19:00 Відповісти
Оон еще есть
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23.03.2022 19:01 Відповісти
OON brehlo, poka tam Rossija v sovete bezopasnostji s pravami veto.
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23.03.2022 19:24 Відповісти
ООН, НАТО та ВООЗ відчайдушно змагаються за право лідерства з безкорисності для суспільства.
Нікчемні структури на утриманні у глобалістів
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23.03.2022 19:25 Відповісти
У одного меня от слова ,,закликає,, рвотный рефлекс?
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23.03.2022 18:56 Відповісти
Та пусть уже ползут, опустим их на землю..
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23.03.2022 18:58 Відповісти
Лучше бы НАТО в некоторых случаях вообще молчало. Не вступаете в войну, так помогайте молча тем, кто не боится рашку.
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23.03.2022 18:59 Відповісти
НАТО призывает ...НАТО стало каким-то около религиозным субъектом ...
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23.03.2022 18:59 Відповісти
Мене дивує що ми мовчки спостерігаємо за накопиченням білоруських сил вторгнення на кордоні. Бо Білорусь із самого початку російської навали є стороною нападу на Україну. А отже на війні як на війні, відповідно ми ВЖЕ мусимо атакувати їх сили вторгнення! Най навіть на їхній території! Невже знову будемо кліпати очима, подібно до того, як росіяни йшли з Криму????
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23.03.2022 19:00 Відповісти
Ну если верить Арестовичу (валерьянке для некоторых) что есть принципиальное решение правительства не открывать огонь по сопредельным вражески территориям , правильно это или нет не мого сказать
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23.03.2022 19:05 Відповісти
Москва принципово заборонила кловану стріляти по своїм літовищам.
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23.03.2022 19:10 Відповісти
По Милерово Точками постукали в первые же дни.. и с результатом...такшта...
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23.03.2022 20:16 Відповісти
Але відтоді більше не стукали, звідти й підозри.
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23.03.2022 22:51 Відповісти
Але знов ж таки, саме НАТО та Пентагон вже на сполох б'ють. То ж чого не подякувати Заходу та й не зробити удар на випередження? Питання звісно у обізнаності, тому тривога мене не полишає...
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23.03.2022 19:18 Відповісти
ну посмотрите на возможный театр наступления-реки и дороги направлены с востока на запад,на юг очень немного,местность довольно лесистая и болотистая,много речушек и озер,бывших болот-для действия больших колонн очень неудобная,я думаю уже все пути наступления инженерно проработаны ,внезапности нет (если конечно не держать солдат скопом в казармах под возможный удар РСЗО,ударных вертолетов и самолетов).
Надо было бы конечно сделать завалы из деревьев метров по 200 по всем дорогам (в т.ч. и лесных) и повзрывать насыпи на всех дорогах превентивно-ну то командованию решать.
Могут конечно высадить десант-так что нужны пзрк для вертолетов
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23.03.2022 19:17 Відповісти
подивимось вже невдовзі на нашу готовність, бо вважаю звідти все ж таки наступ буде (не важливо під яким прапором)
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23.03.2022 19:21 Відповісти
Білоруси вже давно зайшли, ті хто не сильно противився. Під Броварами їх повно, жаліються, що кадирівці не пускають назад.
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23.03.2022 19:19 Відповісти
літера О?
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23.03.2022 19:22 Відповісти
Літери тут взагалі ні до чого. Є родичі в окупації, які безпосередньо спілкувалися з білоруськими солдатами.
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23.03.2022 19:31 Відповісти
Нам другий сухопутний фронт не потрібен зараз. Робои і так у ЗСУ вистачає. З іншого боку це дає змогу самим білорусам не закривавити свої руки. Одне питання надати свою територію агресору - це одна провина. Зовсім інше самому брати участь. Зараз у ставленні до Білорусі поки що розрізнять білоруський народ та Луку. Ключове ПОКИ ЩО. Що буде надалі - подивимось.
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23.03.2022 19:22 Відповісти
скоріж за все так воно й є...
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23.03.2022 19:23 Відповісти
Беларусь под окупацией
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23.03.2022 19:01 Відповісти
НАТО - Не Активна Територіальна Оборона
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23.03.2022 19:02 Відповісти
Хоть бы войска подтянули к бр границам,а то одна озабоченость
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23.03.2022 19:02 Відповісти
Щоб їх розбомбили? Стратєг
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23.03.2022 19:11 Відповісти
НАТО срочно перебрасывает в Европу ещё 4 боевые группы. Румыния, Венгрия, Болгария, Польша.
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23.03.2022 19:03 Відповісти
Отак дивлюся не все це міжнародне дипломатичне ******** і розумію, що новий фюрер просто не міг не зʼявитися на європейських теренах. Європейська система колективної безпеки геть прогнила під шаром бюрократії, якою прикривають банальне боягузтво. Куди не ткини - сама труха. Навіть щось кажуть та озираються як це сприйме *****. Можна казати що в Європі безпека відсутня взагалі.
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23.03.2022 19:04 Відповісти
А що, є випадки нападу на країну НАТО?
Нападають лише на повністю прокурумповані недокраїни, влада яких не виконує ніяких вимог цивілізованого світу, а тупорилий народ обирає собі президентів - один іншого гірше
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23.03.2022 19:21 Відповісти
Бог їм суддя. Все що можу сказати. Тільки щось в мене сумніви є, що вони ту саму Польшу чи Литву захищатимуть у разі нападу. Поки начухаються з прийняттям рішення, то вони можуть вже бути під окупантами. Коли на твоїх кордонах йде повномасштабна війна то стояти осторонь та трястися не краща поведінка.
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23.03.2022 19:25 Відповісти
Їм до сраки чиїсь сумніви, в них є договір, та ресурси, щоб знищити усе кацапське військо десятки разів. У самої Польщі достатньо військ, щоб стримувати кацапів, щонайменше, не гірше ніж ЗСУ, але з повною перевагою у повітрі, та ППО яка зможе збивати усі ракети.
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23.03.2022 19:30 Відповісти
Та невже. Ви так вважаєте? Бо щось останнім часом прозрівання настає відносно сутності справ. Он теж вважали що кацапська армія друга в світі. Звідкіля така впевненість в здатності НАТО воювати? З ким і коли останній раз НАТО воювали? Ну так щоб дійсно по справжньому.Хіба що Штати. Мати зброю, та мати волю до перемоги дещо різні речі. Все НАТО щодо військових спроможностей це Штати та Великобританія.
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23.03.2022 19:55 Відповісти
Не я так вважаю, це прості факти доступні усім, хто цього забажає.
Кацапська армія друга в світі в основному за рахунок другого в світі ядерного арсеналу. Моя впевненість з більш ніж 25 років роботи у військовій сфері.
НАТО знищили сербських фашистів, а також двічі армію Хусейна, які вважали найсильнішою на Близькому Сході. При цьому втрати були десь 1 до 1000, що беручи до уваги чисельність військ країн НАТО не залишає кацапам жодного шансу, навіть якщо китайці будуть повністю на їх боці.
Так США - це основна бойова сила НАТО, але навіть без них інші країни НАТО набагато переважають кацапів, навіть без урахування їх втрат в Україні.
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23.03.2022 21:43 Відповісти
Якби Україна впала - наступними б були країни НАТО, обов'язково. Польща, країни Балтії, потім Скандинавії.. А дехто б - висловлював "озабочєнность" і "давайте не дражнити Путіна, бо в нього бімба". От і все.
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23.03.2022 19:29 Відповісти
Дебіл
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23.03.2022 21:46 Відповісти
Фігня це все. .
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23.03.2022 19:04 Відповісти
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23.03.2022 19:05 Відповісти
golos v pustinju - v Belorusi net legitimnoi vladi....
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23.03.2022 19:08 Відповісти
А то что? Будете озабоченными?
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23.03.2022 19:08 Відповісти
Йой, шо то сі з НАТОм стало?
Невже це нікчемне фіктивне створіння почало тріщати по швам від сорому перед світовим суспільством?
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23.03.2022 19:08 Відповісти
Я так зрозуміла, що Білорусь окупована. Вони самі собі не господарі.
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23.03.2022 19:10 Відповісти
Ніби їх хтось питав?!
Там засіло таке саме чмо як й *****...бульбофюрером кличуть...
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23.03.2022 19:11 Відповісти
А то что? Будете очень озабоченными?
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23.03.2022 19:12 Відповісти
Они обязаны заклыкаты, они обязаны= обурюватысь, занэпокоюватысь и тд. это такая практика в демократическом мире, МНОГО *******, МНОГО БОЯТСЯ, мало-или средне Делать...
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23.03.2022 19:12 Відповісти
эти недомужчины уже в украине на черниговщине, так что не нужно илюзий по поводу белорусии !
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23.03.2022 19:20 Відповісти
І знову - Вайна, стоп! Ать-два!
Ідіоти.
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23.03.2022 19:24 Відповісти
Якби вони дійсно хотіли припинити агресію РФ-ії, натиснути на неї, то дали би їй чіткий сигнал, підтягнувши власні війська. Але нашо, якщо можна просто висловити "озабочєнность"?
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23.03.2022 19:24 Відповісти
Nepravilnaja ritorika. Nado bilo prizivatj ******* armiji Belarusi vzjatj kontrolj i osvoboditj Belarusj ot Rossijskih okkupantov.
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23.03.2022 19:25 Відповісти
Неправильная риторика, надо было уронить на збиговысько ********* у границы маленькую бомбочку, и сказать - а следующая будет по минску, если не уберетесь на ***!
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23.03.2022 19:27 Відповісти
Там, спочатку, просто разхрєначити їм усі аеродроми біля кордонів з Україною, звідки вилітають самольоти нас бомбувати. А також місця дислокації рашистських військ, там же.
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23.03.2022 19:34 Відповісти
Отож-бо. Які можуть бути переговори з терористом? Тільки терор у відповідь!
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23.03.2022 19:55 Відповісти
Йоканий бабай NATO закликає бідорусь це звіздец
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23.03.2022 19:52 Відповісти
Глибоку стурбованість вже ж виразили?
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23.03.2022 19:53 Відповісти
Все идет к тому, что на завтрашнем саммите НАТО призовет товарища Ына отказаться от Идей Хучхэ и начать в конце концов инвестировать в Disney Studio!
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24.03.2022 00:12 Відповісти
Белорусы Славяне?
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24.03.2022 05:34 Відповісти
 
 