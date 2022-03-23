НАТО закликає Білорусь припинити підтримувати агресію Росії проти України

Союзники по НАТО закликають Білорусь повністю припинити підтримку військової агресії Росії проти сусідньої України, включно з відмовою агресору у використанні своєї території та повітряного простору для здійснення варварських атак на міста та мирне населення сусідньої держави.

Про це сьогодні під час пресконференції перед надзвичайним самітом Альянсу, що відбудеться завтра у Брюсселі, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Білорусь була залучена до цієї агресії від початку, коли дозволила використати свою територію для концентрації російських військ, що вдерлися до України. Білорусь продовжує забезпечувати це вторгнення шляхом надання своєї території, аеродромів, військової інфраструктури, баз, а також повітряного простору білорусі для атак, які здійснюються кожної ночі та кожного дня проти українських міст, проти цивільних людей, проти Української держави", - сказав керівник Альянсу.

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Він наголосив, що Білорусь уже зараз залучена до російського вторгнення в Україну, і кожен день підтримки агресора посилює таку причетність.

"Ми, безумовно, закликаємо Білорусь зупинити це, і не дозволяти використовувати себе Росією, яка веде брудну війну проти сусідньої України", - наголосив Столтенберг.