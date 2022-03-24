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Окупанти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ссо,окупанти

Російські окупанти в більшості напрямків не мають можливості продовжити наступ. Зіткнулися з браком ресурсів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича.

"Зараз фронт практично замер. Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці й має проблеми з матеріальним постачанням, паливом, боєприпасами й іншими видами. Голі, босі окупанти", - завив Арестович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - російський загарбник про штурм Миколаєва. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
опять началось Арестович ты трепло - кацапы уже начали заводить гражданские администрации и свою кацап-гвардию на юге окапываются
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24.03.2022 18:57
+17
Люську треба відправити вангувати у Маріуполь, Харків або Чернігів. Нехай вираховує, скільки у козломордих залишилось крилатих ракет і авіабомб.
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24.03.2022 19:03
+10
Орки запускают рубль, поставили свою администрацию, ходят по домам людей с автоматами делают обыски, возводят базы, делают на юге что хотят, кого хотят вывозят, кого хотят похищают, а у этого все те же сказки про то как орки голодают, без техники, без топлива, не могут наступать и т. д...
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24.03.2022 19:06
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щас парашники выпустят кадырова, с рассказами о боевом духе баранов его резерва. ))
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24.03.2022 18:56 Відповісти
Он кстати промычал, что администрацию в Мариуполе заняли.
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24.03.2022 19:02 Відповісти
русские бабы усиленно тужатся по досрочному выпуску ZZ-сольдатен
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24.03.2022 19:07 Відповісти
Чим це зробити?
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24.03.2022 19:01 Відповісти
Ты специально сегодня зарегился, чтоб Советы давать взрослым дядям
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24.03.2022 19:01 Відповісти
опять началось Арестович ты трепло - кацапы уже начали заводить гражданские администрации и свою кацап-гвардию на юге окапываются
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24.03.2022 18:57 Відповісти
він думає тільки про Київ...
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24.03.2022 19:00 Відповісти
Люську треба відправити вангувати у Маріуполь, Харків або Чернігів. Нехай вираховує, скільки у козломордих залишилось крилатих ракет і авіабомб.
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24.03.2022 19:03 Відповісти
згоден, ракети у них вже закінчувалися... і тут "раптом" падають із ще більшою інтенсивністю.
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24.03.2022 19:16 Відповісти
Ну Харків оркам реально не по зубах, нехай вангує в Херсоні.
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24.03.2022 20:10 Відповісти
Та Київ теж нівроку обстрілюють. Не дуже схожі на доходяг. Останні декілька днів тривоги були раз в 2 години. Сьогодні з обіду трохи притихли.
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24.03.2022 19:11 Відповісти
Як завели так і виведуть якщо встигнуть.
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24.03.2022 19:01 Відповісти
у нього походу очна сліпа зона щодо півдня
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24.03.2022 19:02 Відповісти
Главная новость дня - в Бердянске включили русские каналы. Так что последний ресурс в бой бросают - свою тупую пропаганду.
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24.03.2022 19:02 Відповісти
это после бультых в порту
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24.03.2022 19:05 Відповісти
Ага.
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24.03.2022 19:08 Відповісти
Москалі ці убогі думають що в нас телевізор таке ж божество як і в них. Це щоб наші побачили, які вони ******* і ще сильніше їх лупили.
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24.03.2022 19:17 Відповісти
Они сейчас везде окапываются о чем он и говорит.
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24.03.2022 19:08 Відповісти
Рана радуєшся, завести адміністрацію зовсім не забезпечить втримання територій
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24.03.2022 19:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1506889140712923136
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24.03.2022 18:58 Відповісти
"...завив Арестович." 😂
Так, він це любить.
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24.03.2022 18:58 Відповісти
Люся, йшла б ти спати…
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24.03.2022 19:00 Відповісти
⚡️ ВСУ освободили Лукьяновку в Киевской области

Сообщают, что в результате боев наши бойцы уничтожили около 40 врагов, 9 БМП и 2 танка, также захватили один российский танк. С нашей стороны есть только раненные.
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24.03.2022 19:01 Відповісти
Два двухсотых 10 трехсотых в ролике сказал боец(
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24.03.2022 19:04 Відповісти
так, подивився відео, на жаль Ви праві(
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24.03.2022 19:07 Відповісти
Конечно соотношение потерь несравнимо, просто у нас люди золотые, каждого так жаль((
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24.03.2022 19:11 Відповісти
нет потери есть- меняем 1 к 20 в наступлении
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24.03.2022 19:04 Відповісти
Реально якесь мурло, він тільки за обісцяних кацапів і говорить, про своїх треба думати і озброювати ще і ще краще
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24.03.2022 19:02 Відповісти
Ты сам себя хочешь убедить , придурок ?
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24.03.2022 19:02 Відповісти
Нет,это он нас присыпляет.
Этот дегинират Арестович уже достал.
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24.03.2022 19:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1507036881514549250 кому то звездеть а кому то воевать
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24.03.2022 19:02 Відповісти
Цей "експерт" навіть мене вже задовбав своїми заспокойками.
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24.03.2022 19:03 Відповісти
Якби ми відрізали біля Вишгорода та знищили або взяли в полон декілька тисяч рашистів, це б був великий бонус для України
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24.03.2022 19:04 Відповісти
Цитата из откровений Арестовича "...Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє...".
А с какого боку тут этот говорун и на кой .... он тут нужен?
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24.03.2022 19:04 Відповісти
Фронт замер . Фронт -это Киев и всё ? Приедь на юг или восток и послушай ресурсы , которых нет .
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24.03.2022 19:05 Відповісти
На юге как бы всё тоже что недели.
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24.03.2022 19:07 Відповісти
слышу вижу воняет от них прикопали дабы не воняли даже доки не вынимали пох пусть их мамки ищут потом с поисковиками своих колорадов
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24.03.2022 19:07 Відповісти
Пора нашими ресурсами громить и изгонять рашенфашистов с Украины!
КОГДА НАЧНЕМ?!!
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24.03.2022 19:05 Відповісти
Орки запускают рубль, поставили свою администрацию, ходят по домам людей с автоматами делают обыски, возводят базы, делают на юге что хотят, кого хотят вывозят, кого хотят похищают, а у этого все те же сказки про то как орки голодают, без техники, без топлива, не могут наступать и т. д...
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24.03.2022 19:06 Відповісти
ты номер вч своей скажи а умник если не могёшь то не звезди тут не мещай люсе работать а ЗСУ делать красивое
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24.03.2022 19:09 Відповісти
Ну он как бы прав. Они делают то что могут. Вот и всё. Глобально это не меняет ничего.
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24.03.2022 19:09 Відповісти
Чому б не поставити озвучувати ГШ якогось пенсіонера, а такого талановитого стратєга як аристович задіяти безпосередньо в бойових діях?
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24.03.2022 19:06 Відповісти
ну его нах пусть звездит тут он нафиг не надо
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24.03.2022 19:10 Відповісти
Не, наши пенсионеры камазы угоняют и коктейли молотова бросают в одиночку.
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24.03.2022 19:24 Відповісти
Нам в Херсоне от этого не легче.... Ни работы ни лекарств.... Не дай бог это затянется на месяца...
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24.03.2022 19:15 Відповісти
да ты шо молодец получи отсрочку от призыва в лугадяо а да ой твой бартишке автомат пролюбил свой хер спалил и ещё он криворукий был
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24.03.2022 19:28 Відповісти
по ресурсам с какого перепугу гнать удк в азовское море с грузом техники бк топливом и прочим если якобы всё норм с локтем снабжения из крыма значит не всё там в порядке
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24.03.2022 19:15 Відповісти
Там была техника для десанта под Одессу. Таскали месяц по морю, ссались и наконец-то высадили...
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24.03.2022 19:25 Відповісти
на дно лол
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24.03.2022 19:29 Відповісти
Люся Дристовіч (арєстовіч) - ПНХ !
Українці пам'ятають добре твої виступи.
Цензор навіщо в
це лайно розміщувати тут?!
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24.03.2022 19:16 Відповісти
он показують, які ешелони пруть з криму
бутусов розказує, як важко в Ірпіні/Бучі, уже гради звідти до Києва долітають
до нового наступу на київ готуються
на всіх інших напрямках з усіх сил тримаємось
зброї і обладнання не вистачає
а воно все заспокоює
лучче б ти подбав, щоб оснащувати мобілізованих було чим, аніж п**діти ото без діла
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24.03.2022 19:16 Відповісти
Вспомнилось - Сталкер, Сидорович - Ты б, сюда ещё консервных банок приволок.
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24.03.2022 19:20 Відповісти
Росія хоче закріпитися, щоб потім здійснити новий наступ, але в них нічого не вийде.
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24.03.2022 19:20 Відповісти
По словам Аристовича, там кацапов на киевщине 13 тысяч. 13 **** тысяч, это за ночь разненсти в пух и прах и контр наступать, до Минска нах. А что такое? Никто не наступает? Хотят затянуть на радость москалям? Что значит "фронт замер" ???? Они на юге своих придурков ставят, приказывают начать обучение на русском и денежный оборот готовят в рублях, а у Аристовича "фронт нахер замер"....

Ничего не понимаю... Чувство что сливают...
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24.03.2022 19:24 Відповісти
Да пусть тратят ресурсы и время.
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24.03.2022 19:26 Відповісти
Нас уже три с лишним недели, как не должно быть.
А раз мы до сих пор есть, то дядька Залужный со товарищами все правильно делает.
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24.03.2022 19:28 Відповісти
Ну делает все правильно, но Аристович значит мелет херню про 13 тысяч, про то что у нас теперь превосходство в живой силе и так далее.Чернигов херячат, так в начале не херячали, а у Аристовича "они окапываются"... Не нравиться мне это. Лучше просто сводки ВСУ читать а не этого хера.
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24.03.2022 20:05 Відповісти
цей урод дістав всю Україну..верніть його вже в зоопарк.кончене якесь чмо
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24.03.2022 19:35 Відповісти
трепло арестович уже всех победил.....
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24.03.2022 19:40 Відповісти
арестович,роскажи зеленському,подоляку,єрмаку про становище кацапського війська,нехай перестануть лякати Європу і НАТО,бо вони впевнені що орки переможуть Україну,і наступними будуть прибалти або поляки.
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24.03.2022 19:52 Відповісти
это как надо не уважать свою страну, чтобы такую чушь людям говорить?
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24.03.2022 20:15 Відповісти
Утренняя новость,молодцы.День сурка прямо.
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24.03.2022 20:16 Відповісти
У РФ много мяса. И оно всё обработано (мозги промыты). Я бы про победу не стал сейчас говорить. Зная это, многие украинцы останутся жить. Победа будет не так быстро, как хотелось бы.
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24.03.2022 20:28 Відповісти
 
 