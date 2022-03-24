Окупанти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович
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Російські окупанти в більшості напрямків не мають можливості продовжити наступ. Зіткнулися з браком ресурсів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича.
"Зараз фронт практично замер. Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці й має проблеми з матеріальним постачанням, паливом, боєприпасами й іншими видами. Голі, босі окупанти", - завив Арестович.
Топ коментарі
+21 Vyacheslav Sensor 7a808794
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+17 Александр Карин
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+10 Vashchuk Basil
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Будь ласка, зачекайте...
Так, він це любить.
Сообщают, что в результате боев наши бойцы уничтожили около 40 врагов, 9 БМП и 2 танка, также захватили один российский танк. С нашей стороны есть только раненные.
Этот дегинират Арестович уже достал.
А с какого боку тут этот говорун и на кой .... он тут нужен?
КОГДА НАЧНЕМ?!!
Українці пам'ятають добре твої виступи.
Цензор навіщо в
це лайно розміщувати тут?!
бутусов розказує, як важко в Ірпіні/Бучі, уже гради звідти до Києва долітають
до нового наступу на київ готуються
на всіх інших напрямках з усіх сил тримаємось
зброї і обладнання не вистачає
а воно все заспокоює
лучче б ти подбав, щоб оснащувати мобілізованих було чим, аніж п**діти ото без діла
Ничего не понимаю... Чувство что сливают...
А раз мы до сих пор есть, то дядька Залужный со товарищами все правильно делает.