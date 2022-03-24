У оккупантов нет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в большинстве направлений не имеют возможности продолжить наступление. Столкнулись с нехваткой ресурсов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича.
"Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб Министерства обороны Вооруженных сил Украины сообщает, что у противника на очень многих направлениях нет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальными поставками, топливом, боеприпасами и другими видами. Голые, босые оккупанты", - взвыл Арестович.
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Пожалуйста, подождите...
Так, він це любить.
Сообщают, что в результате боев наши бойцы уничтожили около 40 врагов, 9 БМП и 2 танка, также захватили один российский танк. С нашей стороны есть только раненные.
Этот дегинират Арестович уже достал.
А с какого боку тут этот говорун и на кой .... он тут нужен?
КОГДА НАЧНЕМ?!!
Українці пам'ятають добре твої виступи.
Цензор навіщо в
це лайно розміщувати тут?!
бутусов розказує, як важко в Ірпіні/Бучі, уже гради звідти до Києва долітають
до нового наступу на київ готуються
на всіх інших напрямках з усіх сил тримаємось
зброї і обладнання не вистачає
а воно все заспокоює
лучче б ти подбав, щоб оснащувати мобілізованих було чим, аніж п**діти ото без діла
Ничего не понимаю... Чувство что сливают...
А раз мы до сих пор есть, то дядька Залужный со товарищами все правильно делает.