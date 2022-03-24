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У оккупантов нет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ссо,окупанти

Российские оккупанты в большинстве направлений не имеют возможности продолжить наступление. Столкнулись с нехваткой ресурсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича.

"Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб Министерства обороны Вооруженных сил Украины сообщает, что у противника на очень многих направлениях нет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальными поставками, топливом, боеприпасами и другими видами. Голые, босые оккупанты", - взвыл Арестович.

Читайте: В зоне ООС от Изюма до Волновахи оккупанты не ведут наступательных действий и несут потери, - Арестович
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Топ комментарии
+21
опять началось Арестович ты трепло - кацапы уже начали заводить гражданские администрации и свою кацап-гвардию на юге окапываются
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24.03.2022 18:57
+17
Люську треба відправити вангувати у Маріуполь, Харків або Чернігів. Нехай вираховує, скільки у козломордих залишилось крилатих ракет і авіабомб.
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24.03.2022 19:03
+10
Орки запускают рубль, поставили свою администрацию, ходят по домам людей с автоматами делают обыски, возводят базы, делают на юге что хотят, кого хотят вывозят, кого хотят похищают, а у этого все те же сказки про то как орки голодают, без техники, без топлива, не могут наступать и т. д...
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24.03.2022 19:06
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щас парашники выпустят кадырова, с рассказами о боевом духе баранов его резерва. ))
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24.03.2022 18:56 Ответить
Он кстати промычал, что администрацию в Мариуполе заняли.
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24.03.2022 19:02 Ответить
русские бабы усиленно тужатся по досрочному выпуску ZZ-сольдатен
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24.03.2022 19:07 Ответить
Чим це зробити?
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24.03.2022 19:01 Ответить
Ты специально сегодня зарегился, чтоб Советы давать взрослым дядям
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24.03.2022 19:01 Ответить
опять началось Арестович ты трепло - кацапы уже начали заводить гражданские администрации и свою кацап-гвардию на юге окапываются
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24.03.2022 18:57 Ответить
він думає тільки про Київ...
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24.03.2022 19:00 Ответить
Люську треба відправити вангувати у Маріуполь, Харків або Чернігів. Нехай вираховує, скільки у козломордих залишилось крилатих ракет і авіабомб.
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24.03.2022 19:03 Ответить
згоден, ракети у них вже закінчувалися... і тут "раптом" падають із ще більшою інтенсивністю.
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24.03.2022 19:16 Ответить
Ну Харків оркам реально не по зубах, нехай вангує в Херсоні.
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24.03.2022 20:10 Ответить
Та Київ теж нівроку обстрілюють. Не дуже схожі на доходяг. Останні декілька днів тривоги були раз в 2 години. Сьогодні з обіду трохи притихли.
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24.03.2022 19:11 Ответить
Як завели так і виведуть якщо встигнуть.
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24.03.2022 19:01 Ответить
у нього походу очна сліпа зона щодо півдня
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24.03.2022 19:02 Ответить
Главная новость дня - в Бердянске включили русские каналы. Так что последний ресурс в бой бросают - свою тупую пропаганду.
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24.03.2022 19:02 Ответить
это после бультых в порту
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24.03.2022 19:05 Ответить
Ага.
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24.03.2022 19:08 Ответить
Москалі ці убогі думають що в нас телевізор таке ж божество як і в них. Це щоб наші побачили, які вони ******* і ще сильніше їх лупили.
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24.03.2022 19:17 Ответить
Они сейчас везде окапываются о чем он и говорит.
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24.03.2022 19:08 Ответить
Рана радуєшся, завести адміністрацію зовсім не забезпечить втримання територій
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24.03.2022 19:44 Ответить
https://twitter.com/i/status/1506889140712923136
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24.03.2022 18:58 Ответить
"...завив Арестович." 😂
Так, він це любить.
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24.03.2022 18:58 Ответить
Люся, йшла б ти спати…
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24.03.2022 19:00 Ответить
⚡️ ВСУ освободили Лукьяновку в Киевской области

Сообщают, что в результате боев наши бойцы уничтожили около 40 врагов, 9 БМП и 2 танка, также захватили один российский танк. С нашей стороны есть только раненные.
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24.03.2022 19:01 Ответить
Два двухсотых 10 трехсотых в ролике сказал боец(
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24.03.2022 19:04 Ответить
так, подивився відео, на жаль Ви праві(
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24.03.2022 19:07 Ответить
Конечно соотношение потерь несравнимо, просто у нас люди золотые, каждого так жаль((
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24.03.2022 19:11 Ответить
нет потери есть- меняем 1 к 20 в наступлении
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24.03.2022 19:04 Ответить
Реально якесь мурло, він тільки за обісцяних кацапів і говорить, про своїх треба думати і озброювати ще і ще краще
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24.03.2022 19:02 Ответить
Ты сам себя хочешь убедить , придурок ?
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24.03.2022 19:02 Ответить
Нет,это он нас присыпляет.
Этот дегинират Арестович уже достал.
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24.03.2022 19:25 Ответить
https://twitter.com/i/status/1507036881514549250 кому то звездеть а кому то воевать
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24.03.2022 19:02 Ответить
Цей "експерт" навіть мене вже задовбав своїми заспокойками.
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24.03.2022 19:03 Ответить
Якби ми відрізали біля Вишгорода та знищили або взяли в полон декілька тисяч рашистів, це б був великий бонус для України
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24.03.2022 19:04 Ответить
Цитата из откровений Арестовича "...Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє...".
А с какого боку тут этот говорун и на кой .... он тут нужен?
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24.03.2022 19:04 Ответить
Фронт замер . Фронт -это Киев и всё ? Приедь на юг или восток и послушай ресурсы , которых нет .
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24.03.2022 19:05 Ответить
На юге как бы всё тоже что недели.
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24.03.2022 19:07 Ответить
слышу вижу воняет от них прикопали дабы не воняли даже доки не вынимали пох пусть их мамки ищут потом с поисковиками своих колорадов
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24.03.2022 19:07 Ответить
Пора нашими ресурсами громить и изгонять рашенфашистов с Украины!
КОГДА НАЧНЕМ?!!
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24.03.2022 19:05 Ответить
Орки запускают рубль, поставили свою администрацию, ходят по домам людей с автоматами делают обыски, возводят базы, делают на юге что хотят, кого хотят вывозят, кого хотят похищают, а у этого все те же сказки про то как орки голодают, без техники, без топлива, не могут наступать и т. д...
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24.03.2022 19:06 Ответить
ты номер вч своей скажи а умник если не могёшь то не звезди тут не мещай люсе работать а ЗСУ делать красивое
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24.03.2022 19:09 Ответить
Ну он как бы прав. Они делают то что могут. Вот и всё. Глобально это не меняет ничего.
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24.03.2022 19:09 Ответить
Чому б не поставити озвучувати ГШ якогось пенсіонера, а такого талановитого стратєга як аристович задіяти безпосередньо в бойових діях?
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24.03.2022 19:06 Ответить
ну его нах пусть звездит тут он нафиг не надо
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24.03.2022 19:10 Ответить
Не, наши пенсионеры камазы угоняют и коктейли молотова бросают в одиночку.
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24.03.2022 19:24 Ответить
Нам в Херсоне от этого не легче.... Ни работы ни лекарств.... Не дай бог это затянется на месяца...
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24.03.2022 19:15 Ответить
да ты шо молодец получи отсрочку от призыва в лугадяо а да ой твой бартишке автомат пролюбил свой хер спалил и ещё он криворукий был
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24.03.2022 19:28 Ответить
по ресурсам с какого перепугу гнать удк в азовское море с грузом техники бк топливом и прочим если якобы всё норм с локтем снабжения из крыма значит не всё там в порядке
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24.03.2022 19:15 Ответить
Там была техника для десанта под Одессу. Таскали месяц по морю, ссались и наконец-то высадили...
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24.03.2022 19:25 Ответить
на дно лол
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24.03.2022 19:29 Ответить
Люся Дристовіч (арєстовіч) - ПНХ !
Українці пам'ятають добре твої виступи.
Цензор навіщо в
це лайно розміщувати тут?!
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24.03.2022 19:16 Ответить
он показують, які ешелони пруть з криму
бутусов розказує, як важко в Ірпіні/Бучі, уже гради звідти до Києва долітають
до нового наступу на київ готуються
на всіх інших напрямках з усіх сил тримаємось
зброї і обладнання не вистачає
а воно все заспокоює
лучче б ти подбав, щоб оснащувати мобілізованих було чим, аніж п**діти ото без діла
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24.03.2022 19:16 Ответить
Вспомнилось - Сталкер, Сидорович - Ты б, сюда ещё консервных банок приволок.
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24.03.2022 19:20 Ответить
Росія хоче закріпитися, щоб потім здійснити новий наступ, але в них нічого не вийде.
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24.03.2022 19:20 Ответить
По словам Аристовича, там кацапов на киевщине 13 тысяч. 13 **** тысяч, это за ночь разненсти в пух и прах и контр наступать, до Минска нах. А что такое? Никто не наступает? Хотят затянуть на радость москалям? Что значит "фронт замер" ???? Они на юге своих придурков ставят, приказывают начать обучение на русском и денежный оборот готовят в рублях, а у Аристовича "фронт нахер замер"....

Ничего не понимаю... Чувство что сливают...
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24.03.2022 19:24 Ответить
Да пусть тратят ресурсы и время.
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24.03.2022 19:26 Ответить
Нас уже три с лишним недели, как не должно быть.
А раз мы до сих пор есть, то дядька Залужный со товарищами все правильно делает.
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24.03.2022 19:28 Ответить
Ну делает все правильно, но Аристович значит мелет херню про 13 тысяч, про то что у нас теперь превосходство в живой силе и так далее.Чернигов херячат, так в начале не херячали, а у Аристовича "они окапываются"... Не нравиться мне это. Лучше просто сводки ВСУ читать а не этого хера.
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24.03.2022 20:05 Ответить
цей урод дістав всю Україну..верніть його вже в зоопарк.кончене якесь чмо
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24.03.2022 19:35 Ответить
трепло арестович уже всех победил.....
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24.03.2022 19:40 Ответить
арестович,роскажи зеленському,подоляку,єрмаку про становище кацапського війська,нехай перестануть лякати Європу і НАТО,бо вони впевнені що орки переможуть Україну,і наступними будуть прибалти або поляки.
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24.03.2022 19:52 Ответить
это как надо не уважать свою страну, чтобы такую чушь людям говорить?
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24.03.2022 20:15 Ответить
Утренняя новость,молодцы.День сурка прямо.
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24.03.2022 20:16 Ответить
У РФ много мяса. И оно всё обработано (мозги промыты). Я бы про победу не стал сейчас говорить. Зная это, многие украинцы останутся жить. Победа будет не так быстро, как хотелось бы.
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24.03.2022 20:28 Ответить
 
 