Зеленський відзначив державними нагородами 106 воїнів, 18 з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 106 військовослужбовців, серед яких 18 - посмертно.

Відповідний указ №160/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України

Список нагороджених:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГУРІНА Сергія Геннадійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОСАКЕВИЧА Андрія Володимировича — капітана

БРИГІНЦЯ Віктора Михайловича — полковника

ВАСИЛИНЮКА Павла Андрійовича — лейтенанта

ВОДОЛАЗСЬКОГО Валерія Леонідовича — полковника

ВОЙТОВИЧА Сергія Сергійовича — капітана

ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника

ГАРКАВОГО Юрія Васильовича — капітана

ГОРБА Дмитра Васильовича — підполковника

КОВЕРЗНЕВА Івана Юрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

МАЦАНА Андрія Остаповича — молодшого лейтенанта

МУРЗАКА Костянтина Олександровича — капітана

ОЛІЙНИКА Віталія Олександровича — підполковника

ПАНЧЕНКА Сергія Івановича — полковника

ПЕТРИКА Павла Віталійовича — лейтенанта

ПОПАДЮКА Олександра Андрійовича — майора

РАДЬКА Андрія Олександровича (посмертно) — лейтенанта

СИДОРЕНКА Івана Івановича — майора

ТАРАСЕНКА Івана Олександровича — лейтенанта

ХОЛЯВКА Кирила Станіславовича — підполковника

ЯВТУШЕНКА Віталія Сергійовича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ГУРІНА Руслана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АГАПОВА Владислава Миколайовича — старшого солдата

АЛХІМОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БАБЕНКА Тараса Миколайовича — солдата

БАТЬКІВСЬКОГО Петра Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта

БЕЗШТАНЬКА Олександра Володимировича — старшого солдата

БІЛОУСОВА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата

БОГАЧЕВСЬКОГО Івана Миколайовича — старшого солдата

ВАСИЛЬЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата

ВЕРВЕЙКА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ВЛАСЕНКА Євгенія Валентиновича — старшого солдата

ГОРБАНЯ Михайла Вікторовича — старшого солдата

ДІДЮКА Владислава Сергійовича — лейтенанта

ДІХТЯРА Артема Віталійовича — старшину 1 статті

ДРОБІНЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАПУХЛЕНКА Владислава Юрійовича — головного корабельного старшину

КАНАРСЬКОГО Максима Анатолійовича — солдата

КАРАСИКА Руслана Володимировича — сержанта

КАРІМОВА Рената Радіковича — старшого солдата

КАРПЕНКА Григорія Миколайовича (посмертно) — солдата

КИЦЬМАНЮКА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КОБЦЕВА Олександра Івановича — старшого солдата

КОВАЛЯ Михайла Вікторовича — молодшого сержанта

КОЛІСНІЧЕНКА Костянтина В’ячеславовича — старшого лейтенанта

КОРОВЧУКА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата

КОСТЮЧЕНКА Сергія Петровича — старшого сержанта

КРИНИЦЬКОГО Владислава Романовича — молодшого сержанта

КУРИЛА Івана Івановича — старшого солдата

ЛАЗОРЕНКА Руслана Юрійовича — старшого солдата

ЛЕСЮКА Любомира Романовича — старшого солдата

ЛІЩУКА Максима Валерійовича — лейтенанта

МАЗОВЕЦЬКОГО Руслана Ігоровича — підполковника

МАЛЬОВАНОГО Олександра Андрійовича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Володимира Васильовича — солдата

МОЦЕВОГО Андрія Анатолійовича — старшого солдата

ПЕДИЧА Володимира Олексійовича (посмертно) — сержанта

ПЕТРЕНКА Віктора Володимировича (посмертно) — сержанта

ПРОКОПЧУКА Анатолія Павловича (посмертно) — старшого солдата

ПРОКУ Дмитра Пилиповича (посмертно) — старшого сержанта

РОМАНЧУКА Євгенія Сергійовича — штаб-сержанта

СМИКА Віталія Ярославовича — солдата

СТЕБЕЛЬСЬКОГО Сергія Мироновича (посмертно) — старшого солдата

СТЕЦЬКА Юрія Володимировича — солдата

ТЕРЕХОВА Владислава Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ТИХОНОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ТКАЧУКА Дмитра Васильовича — старшого солдата

ТКАЧУКА Олега Ігоровича — капітан-лейтенанта

УБАЙДУЛЛОЄВА Далєра Нуруллоєвича — молодшого сержанта

ХАРЧЕНКА Олексія Валерійовича — капітана 3 рангу

ЦЕДРИКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата

ЯЦЬКА Богдана Олександровича — капітан-лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БУДНІКА Ігоря Леонідовича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БУРИЧКА Ростислава Ярославовича — лейтенанта

ВАСИЛИЦЮ Назара Степановича — молодшого сержанта

ВИШИНСЬКОГО Ярослава Анатолійовича — солдата

ГОЛУБА Андрія Івановича — молодшого лейтенанта

ЖУКОВЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата

КЛЕЙНА Владислава Ігоровича — сержанта

КЛЕПАЧЕВСЬКОГО Владислава Олеговича — підполковника

КУБУ Павла Васильовича — головного сержанта

МІЛЮТІНА Владислава Валентиновича — майора

МОІСЕЄВА Дмитра Віталійовича — старшого сержанта

МОРГАНЮКА Дмитра Миколайовича — підполковника

ПАРАСЕВИЧА Олега Романовича — головного сержанта

ПОДЗІЗЕЯ Богдана Олександровича — старшого солдата

РИБАКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

СОЛОВ’Я Миколу Олександровича — солдата

СТЕНЯ Степана Ігоровича — головного сержанта

СТЕПАНЕНКА Аркадія Борисовича — полковника

СУЛИМУ Мар’яна Романовича — старшого солдата

ТИЛЮКА Володимира Михайловича — штаб-сержанта

ХОТЮКА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта

ШИБКУ Василя Івановича — молодшого лейтенанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АКІМОВА Олександра Івановича — майора

БОЛБОТА Миколу Сергійовича — головного сержанта

БОЛБОТА Сергія Олександровича — старшого солдата

БОРМІНА Анатолія Юрійовича — молодшого сержанта

ДІГТЯРЯ Сергія Олеговича — солдата

КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана

КОТЛЯРА Іллю Павловича — солдата

МАРЧУКА Анатолія Миколайовича — майора

ПРОНОЗУ Віктора Миколайовича — старшого солдата

РЄПІНА Олександра Володимировича — старшого сержанта

СТУПАЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ШЛЯХОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта.