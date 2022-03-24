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Повноцінна війна між Росією та НАТО є малоймовірною, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає, що повноцінну війну між Росією та Альянсом малоймовірною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

Однак, зазначив Столтенберг, ситуація в Україні є "надзвичайно непередбачуваною", НАТО зіткнулося з новою реальністю і має бути готовим до у довготривалій перспективі.

На питання про те, що Росія не відповідає на спроби НАТО зв'язатися каналами для вирішення конфліктів, Столтенберг відповів, що це правда, і що "росіяни не були готові, як я сказав, використовувати ці лінії, але ми припускаємо, що якщо виникне потреба, вони зможуть зв'язатися з нами".

Читайте: РФ шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Це цілковито змінить природу конфлікту, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Мы тоже так думали...
Мне интересно - франция сдастся быстрее чем гитлеру?
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24.03.2022 23:11
+17
Деколи краще жувати, ніж говорити
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24.03.2022 23:11
+16
От Столтенберг уже реально голова болит.
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24.03.2022 23:11
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От Столтенберг уже реально голова болит.
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24.03.2022 23:11 Відповісти
eto vopros k cenzoru - pochemu oni delajut 100 statjei iz odnoi press konferencii
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24.03.2022 23:14 Відповісти
Деколи краще жувати, ніж говорити
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24.03.2022 23:11 Відповісти
Войска Азербайджана перешли в наступление в Карабахе.

По предварительным данным, на такой шаг Азербайджан решился, поскольку российских «миротворцев», зашедших на спорные территории в 2020 году, отправили на войну в Украину. https://t.me/charter97_org/67795
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24.03.2022 23:22 Відповісти
Дай Бог чтобы было правдой. Азера походу насмотрелись на войну в Украине и затосковали. Пора бы всем подключиться Рашку и ее подельников рвать со всех сторон.
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24.03.2022 23:45 Відповісти
получается, что они умнее японцев и китайцев ? Фінам тоже надо забрать взад Карелию, а Прибалтийским странам Кемскую волость. Далее Москва может, есть такая опасность",притвориться мертвой", типа распасться, формально, наделать кучу фейковых стран, на основании этого требовать снять все санкции. На данный момент там у них типа республики, типа независимые, типа федеративные, по факту все решает Кремль. В Москве большой опыт манипулированием квази-образованиями Потом страны все обьеденить, скажем военно-оборонным договором, сделать новое название, сейчас наз россиянская Федерация, а новую страну назвать Россия федеративная, или Союз Российский Уникальный, (унитарный) сокращено СРУ, или Союз Российских Республик Реинканированных, СРРР, Или Союз Стран Свободных от Разума -СССР, потом обьявить, что возродили СССР
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25.03.2022 03:11 Відповісти
А він ще й ковтає, ще як ковтає.
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24.03.2022 23:28 Відповісти
Мы тоже так думали...
Мне интересно - франция сдастся быстрее чем гитлеру?
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24.03.2022 23:11 Відповісти
Естественно. Мадамы уже о русских медведях и предстоящей с ними борьбе под одеялом думают с вожделением.
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24.03.2022 23:18 Відповісти
Уморив)
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25.03.2022 00:20 Відповісти
Нато уже увидели, что из себя представляет армия росии. Ответ прост- это не армия, а гавно! Если они самоубийцы, то применят ядерное оружие, россии не станет быстрей, чем ракеты долетят до Вашингтона
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25.03.2022 01:07 Відповісти
С таким-то "генсеком"?
Само-собой!
Плешивый 3/14дар может на танке приехать и в упор пальнуть тебе в хату, ты, ****, скажешь что "ничего небыло, лишьбынебыловайны"...
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24.03.2022 23:11 Відповісти
малоймовірною. .......eto progress uzhe
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24.03.2022 23:11 Відповісти
Дурненький
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24.03.2022 23:12 Відповісти
Какой смысл от НАТО - ***** может спокойно напасть на Венгров, венгры будут только За и дальше что?
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24.03.2022 23:13 Відповісти
Там Сиярто уже с цветами в ожидании.
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24.03.2022 23:21 Відповісти
Сіярто може й так, але не угорці. Це гордий і самодостатній народ, який точно не захоче здавати свій прекрасний Будапешт оркам в окупацію
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24.03.2022 23:33 Відповісти
Мабуть ще й з контрагентами? Ні... Вони зайві, може китайські подовжувачі
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25.03.2022 00:23 Відповісти
ну что сказать чтоб ничего не сказать. зеля красава. однозначно. уже швеция дала оружие. германия отменила все квоты для переселенцев. штаты готовы принять 100 тыс с правом на работу.
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24.03.2022 23:14 Відповісти
По Чорнобаевке снова долбонули?)))
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24.03.2022 23:14 Відповісти
Так, в десятий раз. ) Кацапи невиліковні.
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24.03.2022 23:17 Відповісти
Нібито так - Кім вже відео виклав в телезі...
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24.03.2022 23:17 Відповісти
Ймовірність повномасштабної війни Залісся і Європи знизила не єдність НАТО, а міцність і стійкість України, яка прийняла на себе весь удар Мордору. Вояки, *****...
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24.03.2022 23:16 Відповісти
поехал бы Хйло с этой толпой на прибалтику - уже бы "референдум" проводил выслушивая натовские "озабоченности". хотя наверное оно ему нахрен надо. в принципе как и Украина тоже. дурак просто. повезло. был бы на каплю умнее - уже сидели бы в таежном союзе и не вякали. бандюки всегда палятся, на том их и ловят.
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24.03.2022 23:34 Відповісти
Імпотенти *****
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24.03.2022 23:16 Відповісти
Я звичайно толерантна людина, але підарів крашених терпіти не можу

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24.03.2022 23:19 Відповісти
Аукратнцев что можно бомбить с воздуха и делать геноцид если они не в НАТО??
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24.03.2022 23:19 Відповісти
Ну звісно ж... Хто там ще залишився, щоб ще й з нато воювати?....
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24.03.2022 23:21 Відповісти
Вкусись за язик! І раз вже так ви себе "поставили" - то меньше патякай! А з "орками" ви обов'язково "зустрінетесь"! Зрозуміло що ви цього дуже не хочете (ну дійсно, кому приємно з смердючими бомжами водитись ), але ці курокради самі дуже хотять з вами познайомитись... а як відомо той хто шукає, обов'язково знайде... Так що, шановні НАтовці, запасайтесь протигазами і очікуйте бомжар в гості....
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24.03.2022 23:23 Відповісти
Понятное дело. Чем ***** будет воевать с НАТО уже после Украины? НАТО даже не вспотеет, наваляет ***** дронами и Тамагавками даже не высаживаясь на берег.
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24.03.2022 23:23 Відповісти
Можно неповноцінно разок ******* по бункеру
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24.03.2022 23:23 Відповісти
Якщо повноцінна війна - обмін ядерними ударами - малоймовірна, то чого злякалися, почніть неповноцінну, надавши Україні необхідне озброєння.
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24.03.2022 23:35 Відповісти
маловероятной. Либо очень скоротечной
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24.03.2022 23:36 Відповісти
Причём с каждым днём всё менее вероятной, армия-то у рашистов заканчивается в Украине
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24.03.2022 23:38 Відповісти
Для повноцінної війни з НАТО кацапстану потрібна повноцінна армія. Тоді як в них з повноцінного є лише завзяття до ювілею Чорнобаївки.
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24.03.2022 23:40 Відповісти
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24.03.2022 23:41 Відповісти
Roman Ponomarenko

​​Перший місяць війни - підсумки.

Масштабна війна триває вже місяць, і його виявилось достатньо, щоб змінити всіх нас.

24 лютого, о 5-й ранку, без оголошення війни Російська федерація атакувала Україну з території РФ та Білорусі. Мета вторгнення - «демілітаризація» та «денацифікація» України, з одночасним розширенням підконтрольної росіянам території ОРДЛО. Прагнення ворога - знищити нашу державність, перетворити Україну на безвольного сателіта та винищити всіх патріотичних українців.

Росіяни планували проти нас блискавичну війну, сподіваючись, що «клоун» перелякається, уряд втече, держава розвалиться, а армія складе зброю. За їхніми планами війна мала тривати максимум 7 днів - саме на такий термін вводилось перше закриття аеропортів на півдні РФ. Але вони залишаються закритими й досі.

Плануючи наступ, росіяни недооцінили волю ЗСУ до спротиву та внутрішню міцність нашої держави. Зазначу, що обидва ці моменти виявилось неочікуваними і для багатьох українців. Тому армія РФ напала на нас не маючи загальної переваги в силах, з чисельністю військ вторгнення десь 150-180 тисяч вояків, проти 250 000 в ЗСУ. Єдине, в чому вони мали перевагу відразу - це повітря над лінією фронту, яке відразу захопило ВКС РФ. Але на землі росіяни вдарили по нас не потужним «ударним кулаком», а «розчепіреними пальцями», намагаючись нахрапом захопити відразу Київ, Харків та прорватись на Півдні. Останнє їм, на жаль, вдалося, що призвело до маси негативних наслідків (чому так сталося воєнні історики, а може, й воєнна прокуратура, будуть вже розбиратись після війни). І саме на Півдні окупанти захопили єдиний український обласний центр - Херсон.

На інших ділянках фронту війська загарбників не мали успіхів, а Київ та Харків - не взяли. Достатньо тривалий час росіяни навіть не могли нормально закріпити за собою захоплену місцевість, контролюючи тільки окремі дороги та дорожні вузли. На жаль, зараз цю проблему вони майже всюди вирішили, перекинувши в Україну додаткові підрозділи армії, росгвардії та поліції для окупаційної служби. На більшості напрямів ворожий наступ зупинено.

Не виконав ворог і одну зі своїх головних цілей - повністю захопити Донецьку та Луганську області з одночасним оточенням та знищенням донбаського угрупування ЗСУ. Спочатку йому вдалося там просунутись, зокрема, окупувати десь 70% Луганської області. Проте наразі наступ зупинено, тривають важкі позиційні бої. Українські війська все ще загрожують Донецьку.

Як я вже зазначав тиждень тому, попри всю кількісну перевагу та домінування в повітрі над лінією фронту, російська армія так і не спромоглася досягти того, що гарантувало б їй успіх. А саме, зруйнувати систему оборони ЗСУ. Всупереч певних територіальних втрат, вона залишається чіткою, стійкою та організованою. Наше командування майстерно та оперативно реагує на всі зміни становища. Навіть захоплення ворогом стратегічно важливих пунктів, як це стало з Волновахою, не надало росіянам якихось суттєвих переваг, не зруйнувало наш фронт, і не створило критичної ситуації. Замість неї на шляху ворога швидко виникли нові вузли спротиву, які зупинили його просування. І таке спостерігається на всіх фронтах.

Які точкі на мапі можна виділити? Безперечно, на першому місті - це Маріуполь, оборона якого триває вже 24-ту добу. Про стратегічне та символічне значення Маріуполя повторювати не буду, і так все розумієте. Без аналогів у ******** воєнній історії, гарнізон міста - полк «А30В», 36-та бригада морської піхоти, інші частини ЗСУ, НГУ, поліція та добровольці - в повному оточенні чинить шалений спротив, щодня винищуючи десятки загарбників та одиниць бойової техніки. Вони прикували до себе значні сили ворога на суші (8-ма армія РФ та війська сепаратистів з «ДНР»), в повітрі та на морі, з-за чого РФ не може підсилити інші ділянки фронту на Півдні. Становище захисників важке, бо наразі Маріуполь у глибокому тилу ворога, і Україна ніяк не може доставити туди підкріплення, постачання чи евакуювати поранених. Деблокувати Маріуполь та визволити героїчний гарнізон - для України це питання престижу, без жодних «але»!

Всі інші «місця» умовні:

• Агломерація Буча - Ірпінь - Гостомель, в який безнадійно зав'яз наступ російської 35-ї армії на Київ. Бої за цей рубіж розпочались з першого дня війни і тривають досі. Підрозділи ЗСУ, ТРО та Добробати постійно контратакують та завдають противнику важких втрат;
• Ізюм, битва за який триває вже 20 днів і який ЗСУ героїчно тримають попри потужну навалу ворога, перемелюючи там російські сили;
• Волноваха, яку українці 2 тижні утримували проти переважаючих сил окупантів;
• Миколаїв, стратегічне місто, яке закриває ворогу шлях на Одесу. Тут українцям не просто вдалося втриматись, але перейти в контрнаступ, відкинувши противника від міста;
• Рубіжне - Северодонецьк - Лисичанськ, бої за які тривають вже більше 2 тижнів;
• Оборонний рубіж Донецьк - Горлівка, о який вже два тижні розбивається масований ворожий наступ;
• Харків - який ворог спробував захопити ще в перші дні війни, отримав жорстку відсіч, і з тих пір перейшов на повітряний терор, банально знищуючи місто, без жодної військової цілі.
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24.03.2022 23:56 Відповісти
Q: чисельністю військ вторгнення десь 150-180 тисяч вояків, проти 250 000 в ЗСУ...
A: Мова про повністю готові до бою московські БТГ, тоді як чисельність боєвого складу сухопутних військ України була менше ста тисяч.
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25.03.2022 13:28 Відповісти
У вас давно мокрі підгузники.Ми це бачимо.Тому допомагайте зброєю і фінансово і не спокушайте мордор на гіршу агресію.Не спокушайте своїми зрадницькими заявами!!! Чуєте,когутики?
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25.03.2022 00:00 Відповісти
Закройте уже кто нибудь е у рот. От всего этого просто тошнит, на фоне кадров из Мариуполя, Чернигова, Бучи, Ирпени и ......
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25.03.2022 00:01 Відповісти
Гівнюк і сцикун. ПС.Столтенберг - колишній завербований агент КГБ.
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25.03.2022 00:07 Відповісти
Сколько бы кацапы ни потеряли военных и оружия в Украине - у них всё равно остаётся ЯО, для применения которого вообще пофиг, сколько у тебя мобилизовано и готово к отправке на фронт - 500 тысяч или 50 тысяч. Потому даже поражение в войне против Украины оставляет большую вероятность применения кацапами ЯО против НАТО.

И, есть подозрение, в случае с мобилизацией кацапов для войны против Украины пропаганда частично сыграла с ****** злую шутку. Имею ввиду пропаганду про "братьев" и "один народ". Не всех удалось полностью отравить бреднями про притеснения русскоязычных и не все готовы ради ***** пойти и убивать славянских соседей. лилипутин это прекрасно понимает и пример белорусов, которые по различным причинам упираются и не хотят на нас нападать, тоже показателен для него.
Но та же идеологическая накачка, которая удерживает некоторых обычных русских от нападения на "братьев-славян", пинками погонит их на войну против "Америки" (для них это одно и то же - НАТО, Америка). Потому на войну реально против НАТО ***** соберёт немаленькую армию и вопрос лишь в том, остаётся ли в его разворованной армии достаточно касок, бронежилетов, танков, БТР, стрелкового и артиллерийского вооружения, чтобы одеть и отправить всех тех солдат в бой. Ведь наивно думать, что ***** отправил сюда всё, что у него есть, он должен оставить неприкосновенный запас для войны против других стран.

В общем, даже после поражения в Украине ***** вполне может угрожать НАТО, при чём не только ЯО. Но поражение здесь, конечно, ослабит кацапов в том числе и морально.
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25.03.2022 00:09 Відповісти
Нє, но звісно малоймовірно. Як можна воювати з тим, хто на кожен плювок в обличчя зачинає турбуватися, йорзати і цокати язиком замість встати і дати по рилу?
Якщо у НАТО стратегія "хоч отп#здьте, а ми на ескалацію не підем", то так, війна малоймовірно, можна хоч ракетами по Польщі влупити, відповіді і війни не буде.
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25.03.2022 03:40 Відповісти
Ну звичайна що так, бо нато обісцялось.
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25.03.2022 09:58 Відповісти
 
 