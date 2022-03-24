Повноцінна війна між Росією та НАТО є малоймовірною, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає, що повноцінну війну між Росією та Альянсом малоймовірною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

Однак, зазначив Столтенберг, ситуація в Україні є "надзвичайно непередбачуваною", НАТО зіткнулося з новою реальністю і має бути готовим до у довготривалій перспективі.

На питання про те, що Росія не відповідає на спроби НАТО зв'язатися каналами для вирішення конфліктів, Столтенберг відповів, що це правда, і що "росіяни не були готові, як я сказав, використовувати ці лінії, але ми припускаємо, що якщо виникне потреба, вони зможуть зв'язатися з нами".

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