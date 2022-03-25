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ЗСУ вдесяте розбили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорнобаївка

Українські захисники вдесяте розбили рашистів у Чорнобаївці.

Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятий раз Чорнобаївки - зустрічай. ...  Наразі спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають!  Мабуть, ми знову грохнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу", - йдеться в повідомленні.

"Вже зараз найкращі військові експерти світу намагаються зрозуміти - навіщо протягом години після десятого (!!!) удару російське командування продовжувало заводити чергову колону техніки на найкращий в Україні курортний аеродром? Тож за сьогодні може й 11 раз статися", - додав Арестович.

Водночас глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео знищення окупантів у Чорнобаївці.

Читайте: Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+113
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25.03.2022 00:12
+56
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25.03.2022 00:24
+52
Командири справжніх героїв України!
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25.03.2022 00:35
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Отака Чорно баїнька, малятка,
Любі мої бандерятка !

всім надобраніч !
щоб вам наснився мертвий москаль
і вранці ви були веселі та бадьорі !
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25.03.2022 00:57 Відповісти
Хітяра!

Jalsomino - Чорнобаївка

https://www.youtube.com/watch?v=PLxgPAJ8h5U
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25.03.2022 01:08 Відповісти
хлопи з раші смиконули, як можна відкосячити, звозять техніку з боку криму, складують в чорнобаївці, а далі передають нашим інфу. Короче херсонська область для них найбезпечніше місце, типу лагєр-посєление під видом окупації для дурнів з раші-тудей.
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25.03.2022 01:12 Відповісти
Люся не знає.що іноді краще жувати ніж говорити
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25.03.2022 01:15 Відповісти
Все він, курва, знає. А патякає, бо конзерва.
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25.03.2022 02:11 Відповісти
ЭТО ДЕНЬ СУРКА какой то
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25.03.2022 03:13 Відповісти
Alexandr Morozov

-Саша. Шо там довго ще ті руські будуть нам нерви робить?
-Незнаю Бабушка.
-А щоб їм жаба цицьки дала. Ладно. город посадимо самі. Но шоб до копати бараболі ви всіх руських вигнали.
-Добре бабушка.
-Шапку вдінь мозги простудеш.
-Харашо бабушка.
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25.03.2022 04:23 Відповісти
Різні варіанти !

«Пісні війни»: «Чорнобаївка» - YouTube

На різни смаки !
Чернобаевка - YouTube
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25.03.2022 06:08 Відповісти
Чорнобаївка, офіційний пункт деміталірізації кацапських військ.
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25.03.2022 06:25 Відповісти
Які втрати понесли окупанти в Чорнобаївці загалом? Схоже десь лежить наказ "захватить Чернобаевку". І його тупо виконували 10 разів. Але план досі ніхто не відмінив. Тому серіал може продовжуватися - сюжет один але актори одноразові.
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25.03.2022 07:55 Відповісти
Есть предположение, что путлеру нашептали, что в Чернобаевке находится портал - вход в Шамбалу. Вот он и посылает туда свои экспедиции. Дай Бог не последняя😀
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25.03.2022 09:07 Відповісти
Ким, та всі мерам,вам потрібно кожного разу в ваших відео згадувати генерала Марченко та військових ЗСУ! Та висловлювати їм подяку!!!
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25.03.2022 09:29 Відповісти
На відосику добре чутно гавкіт і скавчання кацапів.
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25.03.2022 13:46 Відповісти
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