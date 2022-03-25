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Україна в ОБСЄ: Час закрити міжнародні порти для російських суден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє
Фото: ОБСЄ

Україна закликає міжнародну спільноту закрити морські порти для російських суден з огляду на блокаду РФ українських портів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Загарбники вважають, що можуть зламати опір українців жорстокістю, як це зазвичай роблять у росії. Але вони просто неправильно зрозуміли Україну та її людей. Крім того, росія використовує свої військові кораблі для блокади України з моря, зокрема міста Одеси", - заявив Цимбалюк.

За його словами, рф має намір перекрити торговельні шляхи України та "морити голодом українські прибережні міста і селища".

"Це не повинно залишитися непоміченим та без відповіді з боку міжнародної спільноти - настав час закрити міжнародні порти для російських суден", - заявив посол України в ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо торговельні судна всіх країн не заходити в російські порти, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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оградить забором, залить бетоном
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25.03.2022 00:36 Відповісти
Європі дорогі російські рублі, їй начхати на трупи мирних громадян... Європа думає що відсидиться,,, НІ !!! третя світова вже розпочалася ! Тільки Європа "Стурбована", і намаагається вдягнути різного окуляри, щоб небачити рашизму !
Громадяни, кому дорога Україна, створюєм загони суптиву ворогу ! Засилаймо між собою зв'язкових, і нехай в них горить земля під ногами ! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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25.03.2022 00:41 Відповісти
ОБСЄ - це ті, що на Донбасі рапортували про техніку, яка заходила через кордон із кацапстаном, але "не могли" визначити, чия то техніка. Оці порти закриють, угу. Скажуть, що корабель заходив, а чий - "не змогли" визначити
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25.03.2022 00:46 Відповісти
Главная цель любых санкций должно быть лишение Рашки ядерного оружия, единственная гарантия безопасности Украины и мира!

Смерть империи!
Слава Героям!
Всё будет Украина!
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25.03.2022 03:19 Відповісти
Взагалі не бачу реакції ІМО на блокування кацапами українських портів та міжнародних вод.
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25.03.2022 10:00 Відповісти
 
 