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Генштаб ЗС (4520) крилаті ракети (892) ракети (2815)

До України долетіли 39% ракет, випущених російськими окупантами, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генеральний щтаб ЗСУ опублікував інформацію щодо точності вражень російських ракет. За даними Генштабу в ціль влучило 39% випущених ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "До України долетіли 39% випущених ракет.

Всього росія запустила по нам приблизно 1200 ракет, влучила в ціль менше половини. Інші або збиті ППО, або влучили кудись взагалі не туди - в гори, в ліс, в річки...
Чому так? 1) у нас добра ППО; 2) У них неточні ракети і криві руки".

До України долетіли 39% ракет, випущених російськими окупантами, - Генштаб 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія випустила по Україні вже понад 1200 ракет: війська РФ все ще мають понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Наверное не до Украины долетели 39%, а точно поразили цель 39% ракет?
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25.03.2022 01:16 Відповісти
39% - многовато будет! Израиль, та дай уж нам хоть напрокат свой безотказный ЩИТ-ПВО! Или кремлевская жаба сильно давит куда надо?
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25.03.2022 01:17 Відповісти
Израиль может только крысить наши военные разработки, каким то образом обзавелись Кольчугой в 2018 году. За союзника нас Израиль не считает, и все 8 лет продавал ********** беспилотники, после начала полномасштабной войны закрыли границу, и запретили продажу Украине разведывательного программного обеспечения. Как говорится после войны ничего личного только бизнес, желательно с наклоном в сторону протекционизма.
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25.03.2022 01:27 Відповісти
22/10/2021 "Настоящим другом государства Израиль" назвал Владимира Путина премьер-министр Нафтали Беннет. Глава израильского кабинета, по приглашению российского президента, с официальном визитом заехал в Сочи. Это первая очная встреча политиков.

Формально приглашение приурочено к 30-летию восстановления дипотношений. Беннет накануне визита подчеркнул, что двусторонние отношения чрезвычайно важны в том числе из-за особого статуса России в ближневосточном регионе. https://ru.euronews.com/2021/10/22/russia-israel-sochi-talks

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25.03.2022 02:42 Відповісти
Ізраїльський залізний купол то херня... Він навіть від саморобних палестинських ракет не захищає, які систиматично прилітають на їх територію. Якби Ізраїль воював зараз проти росії, то росіяни за 2 години повністю б окупували їх. Тактика євреїв це лише сильно нити і плакати, щоб США і далі їх захищали і давали побільше грошей...
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25.03.2022 07:19 Відповісти
Ізраїльські ППО на порядок менш ефективні ніж США, Франції, Британії
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25.03.2022 10:08 Відповісти
Це те про що я писав від початку війни. Це загально відомий факт. Це виявилось під час обстрілів у Сирії. Значна частина їхніх ракет летить за "власним" курсом.
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25.03.2022 07:37 Відповісти
Ще б дані по збитим ракетам, але здогадуюся, що приблизно пропорціонально
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25.03.2022 10:07 Відповісти
 
 