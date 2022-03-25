До України долетіли 39% ракет, випущених російськими окупантами, - Генштаб
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Генеральний щтаб ЗСУ опублікував інформацію щодо точності вражень російських ракет. За даними Генштабу в ціль влучило 39% випущених ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "До України долетіли 39% випущених ракет.
Всього росія запустила по нам приблизно 1200 ракет, влучила в ціль менше половини. Інші або збиті ППО, або влучили кудись взагалі не туди - в гори, в ліс, в річки...
Чому так? 1) у нас добра ППО; 2) У них неточні ракети і криві руки".
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