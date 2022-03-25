Зеленський присвоїв звання "Місто-герой" Бучі, Ірпеню, Миколаїву та Охтирці
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Президент України Володимир присвоїв почесне звання "Місто-герой" таким містам - Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка.
Як інформує Цензор.НЕТ текст відповідного указу оприлюднений на офіційному сайті Президента України.
Почесну відзнаку "Місто-герой України" присвоєно містам: Буча (Київська область); Ірпінь (Київська область); Миколаїв (Миколаївська область); Охтирка (Сумська область).
Топ коментарі
+7 Ivan Naumeiko 6ad19381
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+3 iamalex
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+3 Грышка Распутный 2
показати весь коментар25.03.2022 01:53
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Аби попіаритися.
У нас один герой - Народ України і його Армія!
Якщо кожному зруйнованому місту і селу та загиблим в них мешканцям присваювати героя - то що тоді героїзм.
Президент знову колгосп якийсь стіорює.