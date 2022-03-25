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Зеленський присвоїв звання "Місто-герой" Бучі, Ірпеню, Миколаїву та Охтирці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Президент України Володимир присвоїв почесне звання "Місто-герой" таким містам - Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка.

Як інформує Цензор.НЕТ текст відповідного указу оприлюднений на офіційному сайті Президента України.

Почесну відзнаку "Місто-герой України" присвоєно містам: Буча (Київська область); Ірпінь (Київська область); Миколаїв (Миколаївська область); Охтирка (Сумська область). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
А як же Чорнобаівка? Легендарне селище !
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25.03.2022 01:25
+3
усім містам, котрі тримають удар та не дають ворогу реалізувати його плани-велика шана. Й мешканцям в першу чергу. Та й уявіть-це вже ні совковий-це вже наш героїчний літопис-після перемоги звичайно-місто -герой.. В нашій відчизняній війні.. це велика шана від усіх українців
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25.03.2022 01:34
+3
Чорнобаївка має отримати заслужений статус Віце-столиці України, не меньше !!!
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25.03.2022 01:53
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А як же Чорнобаівка? Легендарне селище !
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25.03.2022 01:25 Відповісти
Чорнобаївка має отримати заслужений статус Віце-столиці України, не меньше !!!
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25.03.2022 01:53 Відповісти
Для кацапів воно космічне!
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25.03.2022 08:44 Відповісти
усім містам, котрі тримають удар та не дають ворогу реалізувати його плани-велика шана. Й мешканцям в першу чергу. Та й уявіть-це вже ні совковий-це вже наш героїчний літопис-після перемоги звичайно-місто -герой.. В нашій відчизняній війні.. це велика шана від усіх українців
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25.03.2022 01:34 Відповісти
Чернигов, Мариуполь, Харьков.
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25.03.2022 05:44 Відповісти
Він навіть у радянському лайні не петрає, бо знав що совок даво присвоїв Миколаїв звання місто-герой. Для нього совок це газіровка за 3коп, та пломбір за 20коп, все інше якось в його макитрі не відклалось
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25.03.2022 07:08 Відповісти
Очередной акт некомпетентности! Николаев уже имел звание город-герой после Второй Мировой!!!
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25.03.2022 07:03 Відповісти
Не мав.
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25.03.2022 09:42 Відповісти
Зеленський у своєму душку.
Аби попіаритися.
У нас один герой - Народ України і його Армія!
Якщо кожному зруйнованому місту і селу та загиблим в них мешканцям присваювати героя - то що тоді героїзм.
Президент знову колгосп якийсь стіорює.
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25.03.2022 08:42 Відповісти
А москві героя? посмертно
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25.03.2022 09:02 Відповісти
А из Москвы сделать город-мавзолей.
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25.03.2022 19:26 Відповісти
Іншими словами, криворізький дегенерат щойно долучив українські міста до кацапського списку так званих «городов героев», серед яких зокрема Ленинград, Сталинград, Москва, Новороссийск, Минск, Мурманск тощо.
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25.03.2022 14:30 Відповісти
 
 