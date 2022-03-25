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Австралія запроваджує санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

австралія

Австралія запровадила санкції проти 22 російських пропагандистів, а також самопроголошеного "президента" Білорусі Олександр Лукашенка та його родини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Австралії.

"Ці останні кроки через місяць після вторгнення Росії в Україну продовжують наші цілеспрямовані зусилля для того, щоб Росія та ті, хто підтримує її незаконне, неспровоковане вторгнення до її демократичного сусіда, заплатили високу ціну", - йдеться в повідомленні.

Так, Австралія запровадила санкції проти 22 російських пропагандистів, включаючи "старших редакторів таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos і NewsFront".

"Уряд Білорусі за президента Лукашенка продовжує надавати стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України. Ми також запроваджуємо санкції проти його сина Віктора Лукашенка, який раніше обіймав високі посади національної безпеки в уряді Білорусі, та його(Лукашенка. - Ред.) (колишньої. - Ред.) дружини Галини Лукашенко, - зазначили в уряді країни.

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Автор: Богдан Гуньковський
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25.03.2022 03:11 Відповісти
Не знаю чи в Белорусі вільно працює канал Белсат, але новини по нашому телебаченню правдиво і лука у них те що воно і є диктатор. Є надія що там адекватних людей багато більше .
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25.03.2022 05:59 Відповісти
Пропагандисти це такі самі військові злочинці як путлер та лукашеску.
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25.03.2022 06:12 Відповісти
Проти пропагандистів і винуватців цієї престпної війни давно настав час не санкції вводити, а оголосити "Сафарі" (відстріл без суду і слідства)!
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25.03.2022 09:05 Відповісти
 
 