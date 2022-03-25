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США розглядають, які нові системи можуть надати Україні, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,зсу

США розглядають, які нові системи можуть поставити Україні.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також розглядаємо нові системи, які ми можемо поставити. Я не говоритиму про них, тому що це не допоможе вашій оперативній безпеці чи місії. Але ми слухали вас у плані того, чого ви потребуєте, аналізували, як відбувається ця боротьба", - сказала вона.

Нуланд наголосила, що США надали $2 млрд на зброю для України лише за останні 6 місяців.

"Це саме ті системи, яких ви потребували і про які ви просили, і які мають значення в цій боротьбі та перетворюють путінські танки, літаки й зараз кораблі на металобрухт", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує боротьбу за відключення всіх російських банків від SWIFT, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Те, шо разглядывали тогда, уже либо в пути, либо на месте. Зара разглядывают следующую партию.
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25.03.2022 03:45
+17
Літаки, які передала Польща, 100 штук.
ПВО С300 та С400.
Турецькі безпілотники.
Дрони-камікадзе для атак на російські системи пво.
Протикорабельні комплекси, щоб потопити російський морський флот.
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25.03.2022 03:30
+14
Вікуся, поважче та посерьозніше !
на Джавах ЗСУ показали як вміють працювати

тоді ви на 100% не прогадаєте в таких інвестиціях в Україну.

"Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!"
Сер Уінстон Черчиль
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25.03.2022 03:12
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"Огайо"?
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25.03.2022 03:01 Відповісти
Точно одессит....
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25.03.2022 03:07 Відповісти
цо то є ?
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25.03.2022 03:08 Відповісти
ну раз так, то вже і джави не ************ !

залпом по Яман-Тау і кінець війні !
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25.03.2022 03:40 Відповісти
та толку по горах, ну сидить там ублюдок плюгавий, по мацкві треба, по кремлю, тоді кінець буде, занадто легко воно відбудеться якщо здохне швидко, а треба, щоб мучилось.
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25.03.2022 08:04 Відповісти
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25.03.2022 03:33 Відповісти
Так 3 тижні назад же вже ж розглядали "які нові системи можуть поставити Україні". Розглядателі...
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25.03.2022 03:34 Відповісти
Те, шо разглядывали тогда, уже либо в пути, либо на месте. Зара разглядывают следующую партию.
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25.03.2022 03:45 Відповісти
Та дай Бог..
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25.03.2022 04:28 Відповісти
Бог дає, руками американців
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25.03.2022 08:05 Відповісти
Вікуся, поважче та посерьозніше !
на Джавах ЗСУ показали як вміють працювати

тоді ви на 100% не прогадаєте в таких інвестиціях в Україну.

"Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!"
Сер Уінстон Черчиль
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25.03.2022 03:12 Відповісти
Розглядайте будь ласочка скоріше, це питання життя нашіх дітей!
Боже,бережи Америку!
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25.03.2022 03:13 Відповісти
Хоч якесь ППО і Арта! Багато арти, САУ, міномети контрбатарейні радари, скоро почнеться пора оркостояння, треба щоб вони навіть в туалет не могли сходити. Ну і ще трохи Хаммерів (скло тримає патрон 12,7, норм машина). Набагато безпечніша машина ніж срані БРДМ і БТР-80.
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25.03.2022 03:13 Відповісти
Літаки, які передала Польща, 100 штук.
ПВО С300 та С400.
Турецькі безпілотники.
Дрони-камікадзе для атак на російські системи пво.
Протикорабельні комплекси, щоб потопити російський морський флот.
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25.03.2022 03:30 Відповісти
жду першого удару беспілотніка-камікадзе-викідухі - все вже у вас.
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25.03.2022 03:33 Відповісти
цікаво буде подивитись на ці ножички в дії !
а нервів буде скільки !!!!

уявляєте - стоїть окопаний танк, а йому в тімячко бац! та й усе!
що робить решта танкової роти ?
вірно!
кидає заведені танки і біжить куда подальше
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25.03.2022 03:45 Відповісти
хотілося шо б вже ніхто нікуди не біг.
нерухома кацапня - це результат.
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25.03.2022 04:02 Відповісти
на всю орду ніяких швісблейдів не вистачить -
хай сйобуються з мокрими штанами, а потім в рашці розповідають дітям та онукам як ходити в Україну хохлів денацифікувати
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25.03.2022 04:27 Відповісти
Уже вчера или позавчера было что-то похожее скорей всего. Новость было подана, как артиллеристы уничтожают РСЗО (или что-то в этом роде). Но "снаряды" летели практически вертикально, 100% попадали в цель, выпущены практически одновременно и почему-то светились (хотя свечение возможно было из-за съемки с беспилотника в инфракрасном режиме). Возможно, управляемые мины, а может и ваши подарки. Ну у нас такого точно не было.
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25.03.2022 04:05 Відповісти
менше зелених соплей, більше діла і все буде Україна!
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25.03.2022 04:08 Відповісти
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25.03.2022 04:09 Відповісти
Это могли быть сброшенные с дронов РКГ-1600, почитайте, система разработана и принята на вооружение год назад. Точность попадания до 1,5 м. Там саму гранату изменили чтобы обеспечить точность.
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25.03.2022 04:19 Відповісти
Прочитал, но не похоже (я не специалист, поэтому не могу что-либо утверждать). Во-первых съемка дроном велась сбоку (я сначала думал, что он будет стрелять ракетами). Во-вторых, частота выстрелов приблизительно как у Града, а выстрелов было около десяти-пятнадцати. Сбоку выглядело как за несколько секунд стая огоньков приземлилась на технику. Для РКГ-1600 понадобилось бы много дронов, что затруднило бы их совместное использование в одной точке... Хотя вещь очень интересная, спасибо.
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25.03.2022 04:52 Відповісти
Тоже видел и подумал чем это таким бахнули Аккуратно и смертельно
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25.03.2022 07:22 Відповісти
Українські керовані снаряди «Квітник», очевидно.
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25.03.2022 17:25 Відповісти
"Квитнык" летит по баллистической траектории, а не падает вертикально - это во-первых. Во-вторых он не может обеспечить такую скорострельность и 100% точность.
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25.03.2022 18:07 Відповісти
Побольше крылатых ракет
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25.03.2022 03:34 Відповісти
не розпльовуйтесь на танки - вузли связі, кацапські енарали - бийте туди де кацапні ікаеться смертним іком найбільше..
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25.03.2022 03:37 Відповісти
Важкий крейсер Москва-було б символічно.
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25.03.2022 03:45 Відповісти
дуже дрівня калоша, ледве рухоме...
в бою не з українським флотом, якого в Україні нема - та валіза була б перша жертва, яку би ніхто і не помітив...
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25.03.2022 03:52 Відповісти
Місяць потому: Лобода таки назвала винуватців війни в Україні.

https://life.fakty.com.ua/ua/showbiz/misyacz-potomu-loboda-taky-nazvala-vynuvatcziv-vijny-v-********/
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25.03.2022 03:45 Відповісти
На межі Львівської та Рівненської області на блокпосту контррозвідкою було затримано директора з персоналу НАЕК Енергоатом Олега Бояринцева.

Про це повідомила директорка з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

Бояринцев багаторічний помічник підсанкційного народного депутата, "агента Кремля" та ФСБ Андрія Деркача, займався розстановкою кадрів в "Енергоатомі" з весни 2020 року, у т.ч. директорів АЕС, та заступник директорів з фізичного захисту.

"Не всіх директорів АЕС, на щастя, йому вдалося поміняти, і її всіх заступників директорів з фіззахисту. Але Мурашова на ЗАЕС він просунувся на посаду, його заступник зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над Бояринцевим суд буде швидким та за законами воєнного часу", - говориться у повідомлені.

нет слов. источник
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25.03.2022 03:58 Відповісти
Курва, вже потрібно вішати починати!
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25.03.2022 05:41 Відповісти
лента за лентою...
так мені б теж хотілося шо би все це було швидше і зараз.
але в Україні свої дороги....
бубозелена гавкатня на НАТО - це тільки спроба скинути з себе вину і перекласти на НАТО...
коли Україна переможе, а вона переможе, тоді і до буби руки дійдуть.
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25.03.2022 04:24 Відповісти
все вирішіть ЗСУ з допомогою країн НАТО - головноотбулавлений тут і поручь не стояв.
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25.03.2022 04:45 Відповісти
Шо там розлядать. Поставляйте вже.
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25.03.2022 04:50 Відповісти
*****, мені оті помилки....
та з утра до вечора грузяться літаки і взлітають...
а чим ви думаете хлопці кацапню нищать?
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25.03.2022 05:13 Відповісти
Украине нужно 500 "Джавелинов" и 500 "Стингеров" в день.

В пожелания к поставкам из США включено на сотни зенитных и противотанковых ракет больше, чем запрашивалось ранее, сообщает CNN со ссылкой на полученный документ.

К 7 марта США и другие члены НАТО отправили в Украину около 17 000 противотанковых ракет и 2 000 зенитных ракет.

Также в списке указаны некоторые другие неотложные потребности: реактивные самолеты, ударные вертолеты и зенитно-ракетные комплексы, такие как С-300.

В документе перечислены два типа самолетов российского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной авиационной поддержки наземных войск. Согласно списку, предоставленному CNN, Украина запросила по 36 самолетов каждого типа.
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25.03.2022 05:06 Відповісти
17000 противотанковых ракет это очень неточно. Те же ГДРовские РПГ-18 тоже считаются туда же.
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25.03.2022 15:57 Відповісти
У нас уже воюют американские ветераны войны, велика пошана им. А ведь среди них наверняка найдутся бойцы умеющие управлять современным американским оружием.
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25.03.2022 06:41 Відповісти
А ведь среди воюющих американских ветеранов, воюющих за Украину, найдутся спецы по новому американскому вооружению
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25.03.2022 06:44 Відповісти
По ПТРК та ПЗРК - так, бо це зброя піхоти. Але навчитися їх застосовувати не проблема будь-кого.
А от щодо більш серйозної зброї - питання складне
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25.03.2022 10:33 Відповісти
Хто знає ,чому кримський міст ще стоїть??
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25.03.2022 07:07 Відповісти
Оч хорош вопрос,*********** его к херам
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25.03.2022 07:44 Відповісти
зсилаючись на будапештськiй меморандум нехай повернуть ядерну зброю!це вирiшить проблему!
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25.03.2022 07:35 Відповісти
Тупішого ще нічого не чув
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25.03.2022 10:31 Відповісти
Крім літаків радянського виробництва потрібно передати ще бразильські Super Tucano ЕМВ 314, ті, що ще залишилися в США - це набагато краще та ефективніше за радянські вертольоти, які є на озброєнні в Україні та в агресора!
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25.03.2022 08:21 Відповісти
Хороший самолет. Двигатель не сильно горячий, легче обмануть ракету.
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25.03.2022 08:39 Відповісти
Навіщо нам це допотопне лайно, якщо у американської гвардії на консервації десятки А-10А, які здатні знищити усю кацапську армію протягом місяця?
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25.03.2022 10:30 Відповісти
А-10 не віддадуть (потрібний для армії США), Super Tucano ЕМВ 314 недооцінений літак з більшими можливостями (краще за будь-який вертольот). Над "Байрактарами" теж сміялися в генштабі ворога, допоки Азербаджан не розгромив російський металобрухт!
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25.03.2022 10:51 Відповісти
Вони не в армії США, а в гвардії, і знаходяться на консервації, отже не потрібні.
Один А-10 знищить стільки ж цілей, що і пару ескадрилей цього прердоліта.
Роль Байрактарів у знищенні цілей - мінімальна, його основна функція - розвідка, але яке це має відношення до теми?
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25.03.2022 11:09 Відповісти
Також має сенс зняти з консервації в Davis-Monthan Air Force Base літаки Lockheed C-130 і переробити в бомбардувальники та літаки-фортеці з гарматою та кулеметами, оснастивши їх системами для відстрілів пасток для зенітних ракет!
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25.03.2022 08:36 Відповісти
Цей літак ефективний лише проти аборигенів на пікапах, в умовах щільної ППО - він абсолютно неефективний.
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25.03.2022 10:28 Відповісти
Дозвукові турбогвинтові літаки рано списувати з рахунків, вони надійні, економічні, живучі та здатні виконувати завдання з вогневої підтримки військ навіть за умов ******** ППО (за певних умов). А головне їхня швидкість дозволяє не пропустити цілі!
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25.03.2022 10:56 Відповісти
Що ти мелеш? Яким чином це одоробло уникне влучання ракетою ЗРК БУК, Тор, Оса, або навіть крупнокаліберним кулеметом?
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25.03.2022 11:05 Відповісти
Ти реалії життя не відрізняєш від теорії (заявлених технічних характеристик тієї чи іншої техніки), у цьому вся проблема твого нерозуміння!
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25.03.2022 11:14 Відповісти
У мене 25 років практики у авіації, а яким боком ти до теми бесіди, 10 годин перегляду відосіків з тік-току?
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25.03.2022 12:12 Відповісти
Досвід та інтелект не одне й те саме! Кількість років не замінить відсутність мізків (але навіть за віком швидше за все я куди старший за тебе)!
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25.03.2022 12:29 Відповісти
В тебе не досвіду ні жодних ознак інтелекту, і все що ти тут верзеш чітко це доводить
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25.03.2022 12:50 Відповісти
по собі не судять!
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25.03.2022 13:01 Відповісти
Сподіваюся, ця трьопка буде тобі згадуватися кожного разу, коли виникне бажання постити дурнуваті картинки та писати херню неадекватну
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25.03.2022 14:00 Відповісти
Будь-який ******** танк можна спалити "коктелем Молотова", але це не означає, що він обов'язково приречений!
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25.03.2022 11:17 Відповісти
Що іще порожнього та безглуздого скажешь?
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25.03.2022 12:15 Відповісти
Замінити Польщі танки PT-91 (модернізований аналог Т-72) на американські та передати їх Україні разом із боєзапасами та запчастинами!
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25.03.2022 09:14 Відповісти
Це скільки років потрібно
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25.03.2022 10:27 Відповісти
Два тижні!
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25.03.2022 10:59 Відповісти
Ааа, усе ясно, черговий игсперд по картинкам
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25.03.2022 11:04 Відповісти
Я розумію, про що пишу та уявляю тактику використання цієї техніки (за яких умов і як саме)! Терміни також реальні!
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25.03.2022 11:10 Відповісти
Де реальні у грі на плей-стейшн?
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25.03.2022 12:13 Відповісти
Дуже добре, якщо американці самі будуть вирішувати, що надавати. Бо те, що просить український президент - тупий порожняк
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25.03.2022 10:26 Відповісти
 
 