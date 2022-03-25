США розглядають, які нові системи можуть надати Україні, - Нуланд

США розглядають, які нові системи можуть поставити Україні.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також розглядаємо нові системи, які ми можемо поставити. Я не говоритиму про них, тому що це не допоможе вашій оперативній безпеці чи місії. Але ми слухали вас у плані того, чого ви потребуєте, аналізували, як відбувається ця боротьба", - сказала вона.

Нуланд наголосила, що США надали $2 млрд на зброю для України лише за останні 6 місяців.

"Це саме ті системи, яких ви потребували і про які ви просили, і які мають значення в цій боротьбі та перетворюють путінські танки, літаки й зараз кораблі на металобрухт", - наголосила вона.

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