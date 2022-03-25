США розглядають, які нові системи можуть надати Україні, - Нуланд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США розглядають, які нові системи можуть поставити Україні.
Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також розглядаємо нові системи, які ми можемо поставити. Я не говоритиму про них, тому що це не допоможе вашій оперативній безпеці чи місії. Але ми слухали вас у плані того, чого ви потребуєте, аналізували, як відбувається ця боротьба", - сказала вона.
Нуланд наголосила, що США надали $2 млрд на зброю для України лише за останні 6 місяців.
"Це саме ті системи, яких ви потребували і про які ви просили, і які мають значення в цій боротьбі та перетворюють путінські танки, літаки й зараз кораблі на металобрухт", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
залпом по Яман-Тау і кінець війні !
на Джавах ЗСУ показали як вміють працювати
тоді ви на 100% не прогадаєте в таких інвестиціях в Україну.
"Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!"
Сер Уінстон Черчиль
Боже,бережи Америку!
ПВО С300 та С400.
Турецькі безпілотники.
Дрони-камікадзе для атак на російські системи пво.
Протикорабельні комплекси, щоб потопити російський морський флот.
а нервів буде скільки !!!!
уявляєте - стоїть окопаний танк, а йому в тімячко бац! та й усе!
що робить решта танкової роти ?
вірно!
кидає заведені танки і біжить куда подальше
нерухома кацапня - це результат.
хай сйобуються з мокрими штанами, а потім в рашці розповідають дітям та онукам як ходити в Україну хохлів денацифікувати
в бою не з українським флотом, якого в Україні нема - та валіза була б перша жертва, яку би ніхто і не помітив...
https://life.fakty.com.ua/ua/showbiz/misyacz-potomu-loboda-taky-nazvala-vynuvatcziv-vijny-v-********/
Про це повідомила директорка з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.
Бояринцев багаторічний помічник підсанкційного народного депутата, "агента Кремля" та ФСБ Андрія Деркача, займався розстановкою кадрів в "Енергоатомі" з весни 2020 року, у т.ч. директорів АЕС, та заступник директорів з фізичного захисту.
"Не всіх директорів АЕС, на щастя, йому вдалося поміняти, і її всіх заступників директорів з фіззахисту. Але Мурашова на ЗАЕС він просунувся на посаду, його заступник зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над Бояринцевим суд буде швидким та за законами воєнного часу", - говориться у повідомлені.
нет слов. источник
так мені б теж хотілося шо би все це було швидше і зараз.
але в Україні свої дороги....
бубозелена гавкатня на НАТО - це тільки спроба скинути з себе вину і перекласти на НАТО...
коли Україна переможе, а вона переможе, тоді і до буби руки дійдуть.
та з утра до вечора грузяться літаки і взлітають...
а чим ви думаете хлопці кацапню нищать?
В пожелания к поставкам из США включено на сотни зенитных и противотанковых ракет больше, чем запрашивалось ранее, сообщает CNN со ссылкой на полученный документ.
К 7 марта США и другие члены НАТО отправили в Украину около 17 000 противотанковых ракет и 2 000 зенитных ракет.
Также в списке указаны некоторые другие неотложные потребности: реактивные самолеты, ударные вертолеты и зенитно-ракетные комплексы, такие как С-300.
В документе перечислены два типа самолетов российского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной авиационной поддержки наземных войск. Согласно списку, предоставленному CNN, Украина запросила по 36 самолетов каждого типа.
А от щодо більш серйозної зброї - питання складне
Один А-10 знищить стільки ж цілей, що і пару ескадрилей цього прердоліта.
Роль Байрактарів у знищенні цілей - мінімальна, його основна функція - розвідка, але яке це має відношення до теми?