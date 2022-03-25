Японія розширила санкції проти РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
МЗС Японії опублікувала додаток до санкційного списку щодо російських та фізичних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
До списку санкцій потрапили, зокрема, голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов та його родичі, основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, родичі секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, головного виконавчого директора компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігоря Сечина, дружина та діти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, голови держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, - загалом 25 осіб.
Санкції впроваджуються щодо 81 російського підприємства та компанії, зокрема суднобудівного та автомобільного заводу, підприємств з виробництва електронної техніки.
Крім того, японський уряд також запровадив заборону на експорт до РФ предметів розкоші.
Будь ласка, зачекайте...
Месяц - два и будет великий
8-30 Створення КНР, СНР і ВНР (Курильська, Сахалінська і Владивостоцька Народні Республіки).
8-35 Рішення про приєднання до Японії.
8-40 Відновлення історичної справедливості - об'єднання історично японських земель на материковій частині до Уральського хребта.
846 Демаркація кордонів з Китаєм.
Вірніше,про те,в що перетворилась ця,колись авторитетна організація.(Фактично,допомагають окупантам депортувати українських громадян).
Мільярдні внески благодійників перетворюються в офісні будівлі з нехріновими зарплатами,й кульочок з футболкою й трьома бананами...