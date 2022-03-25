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Японія розширила санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

МЗС Японії опублікувала додаток до санкційного списку щодо російських та фізичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До списку санкцій потрапили, зокрема, голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов та його родичі, основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, родичі секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, головного виконавчого директора компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігоря Сечина, дружина та діти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, голови держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, - загалом 25 осіб.

Санкції впроваджуються щодо 81 російського підприємства та компанії, зокрема суднобудівного та автомобільного заводу, підприємств з виробництва електронної техніки.

Крім того, японський уряд також запровадив заборону на експорт до РФ предметів розкоші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж місяця партнери запровадили понад 4 тис. санкцій проти РФ, економіка Росії йде на дно, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Японцям черговий респект.Самураї-не зупиняйтесь...
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25.03.2022 07:01
+9
Уже бы под шумок и курилы отжали.. тем более второй фронт, стал бы песней для всех..
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25.03.2022 07:02
+5
коли ми вже побачимо "і в рамках санкцій повернулм собі Курили"
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25.03.2022 07:14
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Японцям черговий респект.Самураї-не зупиняйтесь...
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25.03.2022 07:01 Відповісти
Уже бы под шумок и курилы отжали.. тем более второй фронт, стал бы песней для всех..
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25.03.2022 07:02 Відповісти
"Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага." - Лао-цзы
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25.03.2022 07:58 Відповісти
Вані, у вас скоро і лаптєй не залишиться.
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25.03.2022 07:08 Відповісти
коли ми вже побачимо "і в рамках санкцій повернулм собі Курили"
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25.03.2022 07:14 Відповісти
Япоці чекають, поки китайці Сибір відіжмуть, щоб синхронно.
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25.03.2022 08:03 Відповісти
Все ждут когда в Украине начнут кацапы отступать под натиском украинцев 👊. Тогда добивать фашистов начнут все у кого накопились вопросы . А это ВСЕ соседи + внутренние вопросы .
Месяц - два и будет великий
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25.03.2022 08:08 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4460230-ukraynskyi-heneral-predlozhyl-okkupantam-vziat-eho-v-plen
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25.03.2022 07:19 Відповісти
8-25 Референдуми.
8-30 Створення КНР, СНР і ВНР (Курильська, Сахалінська і Владивостоцька Народні Республіки).
8-35 Рішення про приєднання до Японії.
8-40 Відновлення історичної справедливості - об'єднання історично японських земель на материковій частині до Уральського хребта.
846 Демаркація кордонів з Китаєм.
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25.03.2022 07:26 Відповісти
Може пора написати про зустріч Лаврова з представниками Червоного хреста ?
Вірніше,про те,в що перетворилась ця,колись авторитетна організація.(Фактично,допомагають окупантам депортувати українських громадян).
Мільярдні внески благодійників перетворюються в офісні будівлі з нехріновими зарплатами,й кульочок з футболкою й трьома бананами...
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25.03.2022 07:46 Відповісти
Фактично,цивільних громадян утримують в концентраційних таборах,й Червоний хрест-співучасник військових злочинів нацистів-людожерів.
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25.03.2022 08:05 Відповісти
Все вірно, «червоний хрест» потрібно визнати териростияною організацією
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25.03.2022 08:39 Відповісти
Дякуємо.
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25.03.2022 09:39 Відповісти
 
 