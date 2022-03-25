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ЄС визнає європейські прагнення України та пропонує Єврокомісії надати свої висновки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ес,украина,помощь

Лідери держав та урядів країн-членів Європейського союзу заявляють про свою підтримку європейського вибору України та пропонують Європейській комісії надати свої висновки щодо заявки Києва на членство.

Про це йдеться у висновках саміту, оприлюднених рано вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейська рада підтверджує Версальську декларацію, визнає європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Європейська рада знову пропонує Комісії надати свою думку відповідно до відповідних положень договорів", - йдеться у висновку.

У заяві також йдеться про те, що Європейський Союз продовжить надавати "скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку". "Досі Європейський Союз впровадив серйозні санкції, які мають величезний вплив на Росію та Білорусь, і, як і раніше, готовий закрити лазівки та націлюватися на фактичний та можливий обхід, а також швидко діяти з подальшими скоординованими жорсткими санкціями щодо Росії та Білорусі, щоб "ефективно завадити здібностям Росії продовжувати агресію. Європейська рада закликає всі країни приєднатися до цих санкцій. Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими способами повинні припинятися", - йдеться у висновках.

Лідери ЄС також констатували, що російська військова агресія проти України "змусила мільйони людей залишити свої будинки". "Багато з них знайшли притулок і безпеку в Європейському Союзі, чому сприяв Механізм тимчасового захисту. Особливу увагу слід приділяти потребам найбільш уразливих верств населення та заходів щодо запобігання та виявлення торгівлі людьми. Європейська рада віддає належне всім громадянам, організаціям та урядам у всій Європі, які виявили солідарність із тими, хто втік від цієї жорстокої війни", - наголошується у висновках.

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Крім того, лідери ЄС заявили, що ця криза "є серйозною проблемою для інфраструктури і державних служб держав, що приймають, особливо на кордонах з Україною". "Європейська рада визнає всі зусилля, вже вжиті для прийому біженців, які рятуються від війни в Україні, і закликає всі держави-члени активізувати свої зусилля в дусі постійної єдності та солідарності, а також пропонує Комісії вжити будь-яких необхідних ініціатив для сприяння таким зусиллям", - сказано у висновках.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
MADSTREKOZA🇺🇦🎭📷
@madstrekoza
·
29 хв
Генерал-майор Дмитро Марченко - мабуть, перший за десятки років генерал, який воює, перебуваючи під заставою. І робить він це захищаючи Миколаївську область.
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25.03.2022 08:25
+7
Это наш шанс для вступления в ЕС, надо его использовать по максимуму.
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25.03.2022 07:29
+7
Там много стран и каждая может выставить свои условия. Как с ассоциацией и безвизом. Но Порох справился, было принято 144 закона для этого. Посмотрим, на что способны ЭТИ. Но имея монобольшинство и тем более опозиция будет только ЗА. В общем, шанс есть.
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25.03.2022 07:49
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Это наш шанс для вступления в ЕС, надо его использовать по максимуму.
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25.03.2022 07:29 Відповісти
Я тоже так думал, и по началу казалось бы сейчас прямо и в тупим, но нет. Начали тянуть резину какие-то коммисии, кто против, что то не так. Короче - гандоны
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25.03.2022 07:34 Відповісти
А у них там всё так, размазывают сопли по тарелке, время идёт, зарплата капает: на том бюрократия и держится.
8 лет суд по Боингу идёт! 8 лет!
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25.03.2022 07:48 Відповісти
Там много стран и каждая может выставить свои условия. Как с ассоциацией и безвизом. Но Порох справился, было принято 144 закона для этого. Посмотрим, на что способны ЭТИ. Но имея монобольшинство и тем более опозиция будет только ЗА. В общем, шанс есть.
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25.03.2022 07:49 Відповісти
Стурбована гейропка, сер. Що ж тут скажеш
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25.03.2022 07:50 Відповісти
Да, кацапчик, именно так вы и палитесь на украинских сайтах со своими *************** выражениями. Почем за свой высер получаешь?
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25.03.2022 08:22 Відповісти
Ще одне опудало москалоязике вилізло.
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25.03.2022 09:41 Відповісти
Ану, скажи "паляниця"? І чий Крим?
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25.03.2022 09:42 Відповісти
А ну напиши Путин-*****, Бортников-ЧМО, кацапчик. Ты, дебильное кацапское чучело, даже не знаешь что паляниця проверочное слово для произношения, а не для написания.
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25.03.2022 10:33 Відповісти
То чий Крим, москалоязикий ти наш хохол?
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25.03.2022 10:49 Відповісти
АРК Крым неотъемлемая часть Украины, кацапчик. Где вас на рабссее таких тупых в умные набирают? Неужели лепят из любимого материала якутского скульптора?
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25.03.2022 11:17 Відповісти
Знают шлюхи, что Украина с Польшей + балтийцы перетянут ценр влияния. И жабоеды с фрицами будут на вторых ролях. Вот и подтармаживают процесс .
Но уже не остановят!
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25.03.2022 07:59 Відповісти
Так сказать оттягивают свой конец
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25.03.2022 08:00 Відповісти
Не претянем(
Ни у Польши, ни у балтиццев, ни тем более у нас нету столько денег (
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25.03.2022 08:02 Відповісти
Словоблудіє, оріхамійо. Да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх етого то от лукавого.
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25.03.2022 07:35 Відповісти
ЄС визнає європейські прагнення України та пропонує...
Один и тот же лукавый семантический лейтмотив ЕС, НАТО, США - старые песни... еще довоенные. Как будто войны нет. Нет тотального разрушения Мариуполя, Киева, Чернигова, Херсона... и далее везде... Как при "мирном" "референдумном" проникновении в Крым и Лугандон.
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25.03.2022 08:09 Відповісти
ЄС визнає європейські прагнення України та пропонує...
Один и тот же лукавый семантический лейтмотив ЕС, НАТО, США - старые песни... еще довоенные. Как будто войны нет. Нет тотального разрушения Мариуполя, Киева, Чернигова, Херсона... и далее везде... Как при "мирном" "референдумном" проникновении в Крым и Лугандон.
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25.03.2022 08:08 Відповісти
А ви що запропонуєте ?
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25.03.2022 08:27 Відповісти
MADSTREKOZA🇺🇦🎭📷
@madstrekoza
·
29 хв
Генерал-майор Дмитро Марченко - мабуть, перший за десятки років генерал, який воює, перебуваючи під заставою. І робить він це захищаючи Миколаївську область.
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25.03.2022 08:25 Відповісти
Насєлєніє може скільки завгодно маструбувати на Євросоюз однак вони не розуміють головного, що після того, як в Брюсселі дадуть зелений сигнал Україні, тоді у нас буде 3-5 років на проведення реформ і підлаштовування законодавства до норм ЄС. А тепер подивіться на тих хто буде займатися реформами: клоун зє, мавпа агрохімія, гетьманцев, коля котлета, татаров, дерьмак, баканов, льоша зіллі, бенедіктова... Невже ви вірите, що ці мародери будуть приймати рішення, які позбавлять їх мільярдів корупційних коштів? Рух до ЄС можливий тільки після того, як країна очиститься від цих гнид, просто так нас ніхто не візьме у європейське співтовариство.
Правда є дуже хороша новина і вона полягає у тому, що після реформ, життя простих громадян в Україні сильно покращиться, збільшаться зарплати, покращиться добробут
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25.03.2022 08:40 Відповісти
Читала, що росіский кораблєк під Бердянском збили дуже цікавим комплексом, розробленим до 2019. Завалявся дослідний зразок. Якби такого добра було побільше, то і Маріуполь не сидів в оточенні.
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25.03.2022 08:59 Відповісти
Питань більше ніж відповідей до зелених
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25.03.2022 09:10 Відповісти
А что не так? Всех принимали после мониторинга соответствия критериям.
Вот это меня и волновало - многие украинцы в таких вопросах отказываются видеть дальше своего "хочу" - хочу, чтобы НАТО закрыло нам небо (а что, мы в НАТО и НАТО нам обязано?), хочу просто так вступить в ЕС!

Будто бы аналогично пропагандистской накачке против НАТО (оглашаем завышенные требования - получаем очевидный отказ - говорим, что НАТО мы не нужны и НАТО нам не нужно) кто-то организовал такую же накачку против ЕС, чтобы народ сначала охватила эйфория, будто нас просто обязаны принять в ЕС, а когда нас опустят на нашу грешную землю - народ обидится, что "ЕС мы не нужны" и потому идёт ЕС к чёрту вслед за НАТО.

Кому выгодно убедить нас, что нас не ждут в НАТО и ЕС и потому мы должны отказаться от курса в НАТО и в ЕС? Кому выгодно, чтобы мы отдалились от НАТО и ЕС и остались 1 на 1 с соседними "братьями"-славянами? Подумайте уже наконец.

Если бы ещё 23.02.2022 кто-то в Украине всерьёз заявил, что нас уже на тот момент должны принять в ЕС, подавляющее большинство украинцев покрутили бы у виска, ведь Украина очевидно имеет проблемы, одна из которых - коррупция.
Но начиная с 24.02.2022, многие всерьёз заговорили, что нас просто обязаны взять в ЕС. А что изменилось? Или все критерии соответствия требованиям для вступления в ЕС перечёркиваются войной?

Чтобы простые люди не остались без отопления, ЕС пришлось продолжить закупать энергоносители у кацапов. Благосостояние своего населения для ЕС очень важно.
ЕС пришлось накачивать деньгами Грецию с госдолгом в 300 миллиардов евро, а тут на подходе Украина, у которой потери только в разрушениях инфраструктуры уже, по некоторым данным, составляют около 120 миллиардов долларов. Знаю, среди обычных граждан ЕС есть поддержка принятию Украины в ЕС, но как только им сообщат, сколько придётся вложить в Украину как в нового члена ЕС, как только им напомнят, что у нас уровень коррупции - выше неба, эта поддержка начнёт падать. И не надо мне говорить, что у некоторых в ЕС тоже есть коррупция - это не повод принимать ещё одну пронизанную коррупцией страну, но уже с населением в 40 млн человек.

Нас примут в ЕС, когда будем соответствовать критериям. Нет критерия "мы пережили войну". Поумерьте, пожалуйста, аппетиты.
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25.03.2022 12:26 Відповісти
 
 