ЄС визнає європейські прагнення України та пропонує Єврокомісії надати свої висновки
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Лідери держав та урядів країн-членів Європейського союзу заявляють про свою підтримку європейського вибору України та пропонують Європейській комісії надати свої висновки щодо заявки Києва на членство.
Про це йдеться у висновках саміту, оприлюднених рано вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Європейська рада підтверджує Версальську декларацію, визнає європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Європейська рада знову пропонує Комісії надати свою думку відповідно до відповідних положень договорів", - йдеться у висновку.
У заяві також йдеться про те, що Європейський Союз продовжить надавати "скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку". "Досі Європейський Союз впровадив серйозні санкції, які мають величезний вплив на Росію та Білорусь, і, як і раніше, готовий закрити лазівки та націлюватися на фактичний та можливий обхід, а також швидко діяти з подальшими скоординованими жорсткими санкціями щодо Росії та Білорусі, щоб "ефективно завадити здібностям Росії продовжувати агресію. Європейська рада закликає всі країни приєднатися до цих санкцій. Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими способами повинні припинятися", - йдеться у висновках.
Лідери ЄС також констатували, що російська військова агресія проти України "змусила мільйони людей залишити свої будинки". "Багато з них знайшли притулок і безпеку в Європейському Союзі, чому сприяв Механізм тимчасового захисту. Особливу увагу слід приділяти потребам найбільш уразливих верств населення та заходів щодо запобігання та виявлення торгівлі людьми. Європейська рада віддає належне всім громадянам, організаціям та урядам у всій Європі, які виявили солідарність із тими, хто втік від цієї жорстокої війни", - наголошується у висновках.
Крім того, лідери ЄС заявили, що ця криза "є серйозною проблемою для інфраструктури і державних служб держав, що приймають, особливо на кордонах з Україною". "Європейська рада визнає всі зусилля, вже вжиті для прийому біженців, які рятуються від війни в Україні, і закликає всі держави-члени активізувати свої зусилля в дусі постійної єдності та солідарності, а також пропонує Комісії вжити будь-яких необхідних ініціатив для сприяння таким зусиллям", - сказано у висновках.
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8 лет суд по Боингу идёт! 8 лет!
Но уже не остановят!
Ни у Польши, ни у балтиццев, ни тем более у нас нету столько денег (
Один и тот же лукавый семантический лейтмотив ЕС, НАТО, США - старые песни... еще довоенные. Как будто войны нет. Нет тотального разрушения Мариуполя, Киева, Чернигова, Херсона... и далее везде... Как при "мирном" "референдумном" проникновении в Крым и Лугандон.
Один и тот же лукавый семантический лейтмотив ЕС, НАТО, США - старые песни... еще довоенные. Как будто войны нет. Нет тотального разрушения Мариуполя, Киева, Чернигова, Херсона... и далее везде... Как при "мирном" "референдумном" проникновении в Крым и Лугандон.
@madstrekoza
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29 хв
Генерал-майор Дмитро Марченко - мабуть, перший за десятки років генерал, який воює, перебуваючи під заставою. І робить він це захищаючи Миколаївську область.
Правда є дуже хороша новина і вона полягає у тому, що після реформ, життя простих громадян в Україні сильно покращиться, збільшаться зарплати, покращиться добробут
Вот это меня и волновало - многие украинцы в таких вопросах отказываются видеть дальше своего "хочу" - хочу, чтобы НАТО закрыло нам небо (а что, мы в НАТО и НАТО нам обязано?), хочу просто так вступить в ЕС!
Будто бы аналогично пропагандистской накачке против НАТО (оглашаем завышенные требования - получаем очевидный отказ - говорим, что НАТО мы не нужны и НАТО нам не нужно) кто-то организовал такую же накачку против ЕС, чтобы народ сначала охватила эйфория, будто нас просто обязаны принять в ЕС, а когда нас опустят на нашу грешную землю - народ обидится, что "ЕС мы не нужны" и потому идёт ЕС к чёрту вслед за НАТО.
Кому выгодно убедить нас, что нас не ждут в НАТО и ЕС и потому мы должны отказаться от курса в НАТО и в ЕС? Кому выгодно, чтобы мы отдалились от НАТО и ЕС и остались 1 на 1 с соседними "братьями"-славянами? Подумайте уже наконец.
Если бы ещё 23.02.2022 кто-то в Украине всерьёз заявил, что нас уже на тот момент должны принять в ЕС, подавляющее большинство украинцев покрутили бы у виска, ведь Украина очевидно имеет проблемы, одна из которых - коррупция.
Но начиная с 24.02.2022, многие всерьёз заговорили, что нас просто обязаны взять в ЕС. А что изменилось? Или все критерии соответствия требованиям для вступления в ЕС перечёркиваются войной?
Чтобы простые люди не остались без отопления, ЕС пришлось продолжить закупать энергоносители у кацапов. Благосостояние своего населения для ЕС очень важно.
ЕС пришлось накачивать деньгами Грецию с госдолгом в 300 миллиардов евро, а тут на подходе Украина, у которой потери только в разрушениях инфраструктуры уже, по некоторым данным, составляют около 120 миллиардов долларов. Знаю, среди обычных граждан ЕС есть поддержка принятию Украины в ЕС, но как только им сообщат, сколько придётся вложить в Украину как в нового члена ЕС, как только им напомнят, что у нас уровень коррупции - выше неба, эта поддержка начнёт падать. И не надо мне говорить, что у некоторых в ЕС тоже есть коррупция - это не повод принимать ещё одну пронизанную коррупцией страну, но уже с населением в 40 млн человек.
Нас примут в ЕС, когда будем соответствовать критериям. Нет критерия "мы пережили войну". Поумерьте, пожалуйста, аппетиты.