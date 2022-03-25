Російські окупанти змушують мешканців окупованої частини Ізюму рити окопи та траншеї
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Російські загарбники змушують мешканців окупованої частини Ізюму Харківської області копати окопи та траншеї.
Про це начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"З окупованою північною частиною в нас немає постійного зв'язку, але іноді вдається додзвонитися нам і розповісти, що там відбувається. Стариків ще не чіпають, але вже виселяють людей з їхніх будинків, поселяються там, окопуються. І постійно шукають молодь, їх примушують працювати на створення фортифікаційних споруд в північній частині, створювати окопи і рити траншеї", - сказав Стрельник.
За його словами, загарбники вчиняють різні види насилля, зокрема, над жінками та дітьми. Людей силоміць, без їхньої згоди, вивозять на території РФ у невідомому напрямку. З ними немає зв'язку.
За оцінкою Стрельника, ситуація в місті дуже складна, "гуманітарна ситуація катастрофічна".
"Російські військові просто безжально знищують наше місто. Працює авіація, артилерія, реактивні сняряди. Вже є інформація про те, що по місту б'ють навіть ракетами", - сказав посадовець.
Він додав, що російські сили, які намагаються перейти річку Сіверський Донець, роблять спроби оточити місто з півдня. Збройні сили дають їм жорстку відсіч: південна частина Ізюму вже близько двох тижнів героїчно тримає оборону.
Будь ласка, зачекайте...
БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ. ЧАС ЖЕ БУВ НА ЦЕ.
ЧИ НАСТУПАЄМО НА ТИ САМІ ГРАБЛІ, ЩО Й В МАРІКУ, В ХЕРСОНІ.
ПОТІМ БУДЕМО ЧИТАТИ В НОВИНАХ, ЯК ЖИТЕЛІ ІЗЮМУ БЕЗЗБРОЙНИМИ ВИГАНЯЮТЬ РОСОКУПАНТІВ.
ТО ЦЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ СУПРОТИВ, ЧИ ТАК, ПОПІЗД...ТИ?
В сухому остатку ми маємо що - евакуюють з країни тих, хто міг би працювати на благо країні, і хто не обтяжений дітьми (мінімум 2\3 евакуйованих) і має великий шанс не повернутися додому після війни, а з міст не евакуюють головний військовий та робочий ресурс (так, чоловіки не люди в усьому світі, це факт), залишаючи його ворогові, при цьому знову ж таки чоловіків набагато чаще катують та вбивають окупанти, тому що знову ж таки, дегуманізація чоловіків дозволяє це робити, плюс тупо ссикотно грабувати місто при живих чоловіках в ньому, тому треба їх вбити, покалічити, а ті що лишаться будут залякані і використані ворогом як раб сила в тому числі допоміжна воєнна (рити окопи і т.д.).
Я не хочу кричати зрада, чи тим більш все пропало, ми переможемо навіть з такими міністерками соціальної мізандричної політики, у нас просто другого вибору немає, але ці дії по евакуації не тільки нелогічні, але і дуже шкідливі, призведуть до набагато більших втрат в мирного населення і серед військових, і обтяжують економіку... Короче мізандрія вбиває, і вбиває не тільки чоловіків, але і саму державу...
Не подобається мені цей п*здець на радянський лад, добре хоч Геннштаб дорожить вояками і уникає прямих вогневих контактів без потреби, тому у нас 10 до 1 з кацапами, хоч і це багато. Ми переможемо, але це не заслуга Зе і його влади, бо хто йому дасть забути про міліарди закатані в асфальт, а не на армію.
Про жінок за кордоном це дійсно треш - багато захочуть залишитись, а хто не захоче післі безправної у зрівняні з Заходом України не залишитись у Німеччині чи Польщі з Бельгієй. Мабуть 30 % назад не повернуться, тай ще після війни потягнуть з України чоловіків. Казав і кажу - Зе це кара Українцям за безлаберність і тугодумство.