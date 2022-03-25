УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17459 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 959 16
армія РФ (13497) війна (56544) Харківщина (4284) Ізюм (281)

Російські окупанти змушують мешканців окупованої частини Ізюму рити окопи та траншеї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Російські загарбники змушують мешканців окупованої частини Ізюму Харківської області копати окопи та траншеї.

Про це начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"З окупованою північною частиною в нас немає постійного зв'язку, але іноді вдається додзвонитися нам і розповісти, що там відбувається. Стариків ще не чіпають, але вже виселяють людей з їхніх будинків, поселяються там, окопуються. І постійно шукають молодь, їх примушують працювати на створення фортифікаційних споруд в північній частині, створювати окопи і рити траншеї", - сказав Стрельник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти бомбардували житловий район Ізюма. Під завалами опинилося мінімум 30 людей, - заступник міського голови Мацокін. ВIДЕО

За його словами, загарбники вчиняють різні види насилля, зокрема, над жінками та дітьми. Людей силоміць, без їхньої згоди, вивозять на території РФ у невідомому напрямку. З ними немає зв'язку.

За оцінкою Стрельника, ситуація в місті дуже складна, "гуманітарна ситуація катастрофічна".

"Російські військові просто безжально знищують наше місто. Працює авіація, артилерія, реактивні сняряди. Вже є інформація про те, що по місту б'ють навіть ракетами", - сказав посадовець.

Також дивіться: Росія кинула у бій в Ізюмі навчальні підрозділи, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні, - Арестович. ВIДЕО

Він додав, що російські сили, які намагаються перейти річку Сіверський Донець, роблять спроби оточити місто з півдня. Збройні сили дають їм жорстку відсіч: південна частина Ізюму вже близько двох тижнів героїчно тримає оборону.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Кацапня думает, что это окопы. Но это ошибка.
показати весь коментар
25.03.2022 10:43
+3
жители это женщины и старики которые роют, а мужики с Изюма воюют против оккупанта?
показати весь коментар
25.03.2022 10:49
+3
Где-то я уже это видела, в фильмах про фашистов о ВОВ.
показати весь коментар
25.03.2022 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапня думает, что это окопы. Но это ошибка.
показати весь коментар
25.03.2022 10:43 Відповісти
жители это женщины и старики которые роют, а мужики с Изюма воюют против оккупанта?
показати весь коментар
25.03.2022 10:49 Відповісти
я так понял ты наверное с автоматом с передка пишешь????
показати весь коментар
25.03.2022 11:32 Відповісти
Где-то я уже это видела, в фильмах про фашистов о ВОВ.
показати весь коментар
25.03.2022 10:57 Відповісти
Недофашики лаптеногие...
показати весь коментар
25.03.2022 11:12 Відповісти
А ЧОМУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ ЧОЛОВІКАМ ІЗЮМУ НЕ РОЗДАЛИ КАЛАШІ ТА ГРАНАТИ?
БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ. ЧАС ЖЕ БУВ НА ЦЕ.
ЧИ НАСТУПАЄМО НА ТИ САМІ ГРАБЛІ, ЩО Й В МАРІКУ, В ХЕРСОНІ.
ПОТІМ БУДЕМО ЧИТАТИ В НОВИНАХ, ЯК ЖИТЕЛІ ІЗЮМУ БЕЗЗБРОЙНИМИ ВИГАНЯЮТЬ РОСОКУПАНТІВ.
ТО ЦЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ СУПРОТИВ, ЧИ ТАК, ПОПІЗД...ТИ?
показати весь коментар
25.03.2022 11:16 Відповісти
у ЗЕйобиков спросите....,об этом ОРАЛИ еще до 16.02.22. как и сейчас местные меры саботирую и ставят палки для создание тер.оборон на территории Украинского Донбасса (не оккупированные) а СБУ как всегда не приделах...
показати весь коментар
25.03.2022 11:39 Відповісти
Бояться українців зі зброєю більше ніж кацапів - парадокс, пострадянське мислення про біндєр.
показати весь коментар
25.03.2022 19:27 Відповісти
Це порушення Женевської конвенції і є злочином проти людяності. Строку давності за такі злочини немає.
показати весь коментар
25.03.2022 11:32 Відповісти
Оголошено війну?
показати весь коментар
25.03.2022 11:37 Відповісти
Если не РАБЫ, то могут отказаться!
показати весь коментар
25.03.2022 11:32 Відповісти
До цього приводить мізандрична політика нарочитої НЕевакуації чоловіків. Чоловіків катують, вбивають, заставляють працювати на фашистсьюку владу, в тому числі в воєнних цілях, а чоловіків евакуювати не треба значить... Міністеруці соц. політики що, заплатили декілька мільярдів доларів за те, щоб залишали окупантам головну робочу і військову (і єдину законно підневільну військову) силу, а вивозили тих, кого вивезуть аж в баден-баден, тому що вони привілейовані, заставляти їх нічого не можна, а значить повністю марні в оборонному сенсі для України...
показати весь коментар
25.03.2022 11:32 Відповісти
Радянські методи Зе влади - з чоловіками жінки у ЄС краще б почувались і адаптувались до нових умов.
показати весь коментар
25.03.2022 13:39 Відповісти
Ба більше, якщо говорити про "майбутнє" так як жінки "рАжают" - з 3.5 мільйонів біженок, дітей менше півтора мільйона, що означає що МІНІМУМ 2 мільйона жінок бездітні (насправді набагато більше, тому що таки у деяких жінок по 2-3 дитини, хоч народжуваність дуже низька у нас, приблизно 1.1 дитина на жінку). що означає, що чим довше буде війна, тим менше їх повернеться назад, якщо війна буде ще хоча б місяц, назад не повернеться тритина, якщо місяця 2-3 ще, то половина, осядуть там і будут полячками, німкенями і т.д. І виникає питання - нахєра таке було робити, нахера мільйони долларів було тратити на тих громадянок, які просто втекли і не повернуться? Щоб жіночого населення в європі більше стало? Який зиск для української нації і української обороноздатності? А ніякої, просто на чоловіків чхати, а жінки - це центр всесвіту в нашому довбойобському суспільстві, і не важливо які шкоду це принесе нації, державі і т.д. Та що там казати, не евакуювати чоловіче населення з міст це просто злочин, подвійний. По конституції рівні права, по законам військово зобов"язані тільки чоловіки (в новому законі про "військовозобов"язаних жінок дали роз"яснення, що контрактниць будут призивати ПІСЛЯ хлопців без арміі з зором мінус 20), тобто хлопці це розхідний матеріал раз, два, не евакуюють свій же військовий розхідний матеріал, тим паче що військові злочини найтяжчого характеру (катування і вбивства) в 99 з ста випадків армія оккупанта чинить саме над чоловічим мирним населенням, жінок тільки гвалтують частіше, що звичайно нелюдський піздець, але мені здається згвалтування це "трохи" менш жахливо, чим видавлювання очей, кастрація, обварювання і розстріли і т.д., ні?

В сухому остатку ми маємо що - евакуюють з країни тих, хто міг би працювати на благо країні, і хто не обтяжений дітьми (мінімум 2\3 евакуйованих) і має великий шанс не повернутися додому після війни, а з міст не евакуюють головний військовий та робочий ресурс (так, чоловіки не люди в усьому світі, це факт), залишаючи його ворогові, при цьому знову ж таки чоловіків набагато чаще катують та вбивають окупанти, тому що знову ж таки, дегуманізація чоловіків дозволяє це робити, плюс тупо ссикотно грабувати місто при живих чоловіках в ньому, тому треба їх вбити, покалічити, а ті що лишаться будут залякані і використані ворогом як раб сила в тому числі допоміжна воєнна (рити окопи і т.д.).

Я не хочу кричати зрада, чи тим більш все пропало, ми переможемо навіть з такими міністерками соціальної мізандричної політики, у нас просто другого вибору немає, але ці дії по евакуації не тільки нелогічні, але і дуже шкідливі, призведуть до набагато більших втрат в мирного населення і серед військових, і обтяжують економіку... Короче мізандрія вбиває, і вбиває не тільки чоловіків, але і саму державу...
показати весь коментар
25.03.2022 14:12 Відповісти
Іноді мені здається що це якийсь договорняк вищих кіл усього світу, гоню від себе такі думки, але знаю що при Пороху така звєздєца не було бо : була б сильна армія, були б нові ракети різних типів, була б нова зброя + військових би не штрафували за відкриття вогню у відповідь сєпарам - кацапам як при Зе.
Не подобається мені цей п*здець на радянський лад, добре хоч Геннштаб дорожить вояками і уникає прямих вогневих контактів без потреби, тому у нас 10 до 1 з кацапами, хоч і це багато. Ми переможемо, але це не заслуга Зе і його влади, бо хто йому дасть забути про міліарди закатані в асфальт, а не на армію.
Про жінок за кордоном це дійсно треш - багато захочуть залишитись, а хто не захоче післі безправної у зрівняні з Заходом України не залишитись у Німеччині чи Польщі з Бельгієй. Мабуть 30 % назад не повернуться, тай ще після війни потягнуть з України чоловіків. Казав і кажу - Зе це кара Українцям за безлаберність і тугодумство.
показати весь коментар
25.03.2022 19:25 Відповісти
Арєстовіч як після цього кацапських військових залишати живими.
показати весь коментар
25.03.2022 13:38 Відповісти
 
 