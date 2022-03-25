Российские оккупанты заставляют жителей оккупированной части Изюма рыть окопы и траншеи
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики заставляют жителей оккупированной части Харьковской области копать окопы и траншеи.
Об этом начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С оккупированной северной частью у нас нет постоянной связи, но иногда удается дозвониться нам и рассказать, что там происходит. Стариков еще не трогают, но уже выселяют людей из их домов, поселяются там, роются. И постоянно ищут молодежь, их принуждают работать на создание фортификационных сооружений в северной части, создавать окопы и рыть траншеи", - сказал Стрельник.
По его словам, захватчики совершают разные виды насилия, в частности, над женщинами и детьми. Людей насильно, без их согласия, вывозят на территорию РФ в неизвестном направлении. С ними связи нет.
По оценке Стрельника, ситуация в городе очень сложная, "гуманитарная ситуация катастрофическая".
"Российские военные просто безжалостно уничтожают наш город. Работает авиация, артиллерия, реактивные сняряды. Уже есть информация о том, что по городу бьют даже ракетами", - сказал чиновник.
Он добавил, что российские силы, пытающиеся перейти реку Северский Донец, предпринимают попытки оцепить город с юга. Вооруженные силы Украины дают им жесткий отпор: южная часть Изюма уже около двух недель героически держит оборону.
Пожалуйста, подождите...
БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ. ЧАС ЖЕ БУВ НА ЦЕ.
ЧИ НАСТУПАЄМО НА ТИ САМІ ГРАБЛІ, ЩО Й В МАРІКУ, В ХЕРСОНІ.
ПОТІМ БУДЕМО ЧИТАТИ В НОВИНАХ, ЯК ЖИТЕЛІ ІЗЮМУ БЕЗЗБРОЙНИМИ ВИГАНЯЮТЬ РОСОКУПАНТІВ.
ТО ЦЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ СУПРОТИВ, ЧИ ТАК, ПОПІЗД...ТИ?
В сухому остатку ми маємо що - евакуюють з країни тих, хто міг би працювати на благо країні, і хто не обтяжений дітьми (мінімум 2\3 евакуйованих) і має великий шанс не повернутися додому після війни, а з міст не евакуюють головний військовий та робочий ресурс (так, чоловіки не люди в усьому світі, це факт), залишаючи його ворогові, при цьому знову ж таки чоловіків набагато чаще катують та вбивають окупанти, тому що знову ж таки, дегуманізація чоловіків дозволяє це робити, плюс тупо ссикотно грабувати місто при живих чоловіках в ньому, тому треба їх вбити, покалічити, а ті що лишаться будут залякані і використані ворогом як раб сила в тому числі допоміжна воєнна (рити окопи і т.д.).
Я не хочу кричати зрада, чи тим більш все пропало, ми переможемо навіть з такими міністерками соціальної мізандричної політики, у нас просто другого вибору немає, але ці дії по евакуації не тільки нелогічні, але і дуже шкідливі, призведуть до набагато більших втрат в мирного населення і серед військових, і обтяжують економіку... Короче мізандрія вбиває, і вбиває не тільки чоловіків, але і саму державу...
Не подобається мені цей п*здець на радянський лад, добре хоч Геннштаб дорожить вояками і уникає прямих вогневих контактів без потреби, тому у нас 10 до 1 з кацапами, хоч і це багато. Ми переможемо, але це не заслуга Зе і його влади, бо хто йому дасть забути про міліарди закатані в асфальт, а не на армію.
Про жінок за кордоном це дійсно треш - багато захочуть залишитись, а хто не захоче післі безправної у зрівняні з Заходом України не залишитись у Німеччині чи Польщі з Бельгієй. Мабуть 30 % назад не повернуться, тай ще після війни потягнуть з України чоловіків. Казав і кажу - Зе це кара Українцям за безлаберність і тугодумство.