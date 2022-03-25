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Российские оккупанты заставляют жителей оккупированной части Изюма рыть окопы и траншеи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Российские захватчики заставляют жителей оккупированной части Харьковской области копать окопы и траншеи.

Об этом начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С оккупированной северной частью у нас нет постоянной связи, но иногда удается дозвониться нам и рассказать, что там происходит. Стариков еще не трогают, но уже выселяют людей из их домов, поселяются там, роются. И постоянно ищут молодежь, их принуждают работать на создание фортификационных сооружений в северной части, создавать окопы и рыть траншеи", - сказал Стрельник.

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По его словам, захватчики совершают разные виды насилия, в частности, над женщинами и детьми. Людей насильно, без их согласия, вывозят на территорию РФ в неизвестном направлении. С ними связи нет.

По оценке Стрельника, ситуация в городе очень сложная, "гуманитарная ситуация катастрофическая".

"Российские военные просто безжалостно уничтожают наш город. Работает авиация, артиллерия, реактивные сняряды. Уже есть информация о том, что по городу бьют даже ракетами", - сказал чиновник.

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Он добавил, что российские силы, пытающиеся перейти реку Северский Донец, предпринимают попытки оцепить город с юга. Вооруженные силы Украины дают им жесткий отпор: южная часть Изюма уже около двух недель героически держит оборону.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Кацапня думает, что это окопы. Но это ошибка.
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25.03.2022 10:43
+3
жители это женщины и старики которые роют, а мужики с Изюма воюют против оккупанта?
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25.03.2022 10:49
+3
Где-то я уже это видела, в фильмах про фашистов о ВОВ.
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25.03.2022 10:57
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Кацапня думает, что это окопы. Но это ошибка.
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25.03.2022 10:43 Ответить
жители это женщины и старики которые роют, а мужики с Изюма воюют против оккупанта?
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25.03.2022 10:49 Ответить
я так понял ты наверное с автоматом с передка пишешь????
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25.03.2022 11:32 Ответить
Где-то я уже это видела, в фильмах про фашистов о ВОВ.
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25.03.2022 10:57 Ответить
Недофашики лаптеногие...
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25.03.2022 11:12 Ответить
А ЧОМУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ ЧОЛОВІКАМ ІЗЮМУ НЕ РОЗДАЛИ КАЛАШІ ТА ГРАНАТИ?
БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ. ЧАС ЖЕ БУВ НА ЦЕ.
ЧИ НАСТУПАЄМО НА ТИ САМІ ГРАБЛІ, ЩО Й В МАРІКУ, В ХЕРСОНІ.
ПОТІМ БУДЕМО ЧИТАТИ В НОВИНАХ, ЯК ЖИТЕЛІ ІЗЮМУ БЕЗЗБРОЙНИМИ ВИГАНЯЮТЬ РОСОКУПАНТІВ.
ТО ЦЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ СУПРОТИВ, ЧИ ТАК, ПОПІЗД...ТИ?
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25.03.2022 11:16 Ответить
у ЗЕйобиков спросите....,об этом ОРАЛИ еще до 16.02.22. как и сейчас местные меры саботирую и ставят палки для создание тер.оборон на территории Украинского Донбасса (не оккупированные) а СБУ как всегда не приделах...
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25.03.2022 11:39 Ответить
Бояться українців зі зброєю більше ніж кацапів - парадокс, пострадянське мислення про біндєр.
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25.03.2022 19:27 Ответить
Це порушення Женевської конвенції і є злочином проти людяності. Строку давності за такі злочини немає.
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25.03.2022 11:32 Ответить
Оголошено війну?
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25.03.2022 11:37 Ответить
Если не РАБЫ, то могут отказаться!
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25.03.2022 11:32 Ответить
До цього приводить мізандрична політика нарочитої НЕевакуації чоловіків. Чоловіків катують, вбивають, заставляють працювати на фашистсьюку владу, в тому числі в воєнних цілях, а чоловіків евакуювати не треба значить... Міністеруці соц. політики що, заплатили декілька мільярдів доларів за те, щоб залишали окупантам головну робочу і військову (і єдину законно підневільну військову) силу, а вивозили тих, кого вивезуть аж в баден-баден, тому що вони привілейовані, заставляти їх нічого не можна, а значить повністю марні в оборонному сенсі для України...
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25.03.2022 11:32 Ответить
Радянські методи Зе влади - з чоловіками жінки у ЄС краще б почувались і адаптувались до нових умов.
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25.03.2022 13:39 Ответить
Ба більше, якщо говорити про "майбутнє" так як жінки "рАжают" - з 3.5 мільйонів біженок, дітей менше півтора мільйона, що означає що МІНІМУМ 2 мільйона жінок бездітні (насправді набагато більше, тому що таки у деяких жінок по 2-3 дитини, хоч народжуваність дуже низька у нас, приблизно 1.1 дитина на жінку). що означає, що чим довше буде війна, тим менше їх повернеться назад, якщо війна буде ще хоча б місяц, назад не повернеться тритина, якщо місяця 2-3 ще, то половина, осядуть там і будут полячками, німкенями і т.д. І виникає питання - нахєра таке було робити, нахера мільйони долларів було тратити на тих громадянок, які просто втекли і не повернуться? Щоб жіночого населення в європі більше стало? Який зиск для української нації і української обороноздатності? А ніякої, просто на чоловіків чхати, а жінки - це центр всесвіту в нашому довбойобському суспільстві, і не важливо які шкоду це принесе нації, державі і т.д. Та що там казати, не евакуювати чоловіче населення з міст це просто злочин, подвійний. По конституції рівні права, по законам військово зобов"язані тільки чоловіки (в новому законі про "військовозобов"язаних жінок дали роз"яснення, що контрактниць будут призивати ПІСЛЯ хлопців без арміі з зором мінус 20), тобто хлопці це розхідний матеріал раз, два, не евакуюють свій же військовий розхідний матеріал, тим паче що військові злочини найтяжчого характеру (катування і вбивства) в 99 з ста випадків армія оккупанта чинить саме над чоловічим мирним населенням, жінок тільки гвалтують частіше, що звичайно нелюдський піздець, але мені здається згвалтування це "трохи" менш жахливо, чим видавлювання очей, кастрація, обварювання і розстріли і т.д., ні?

В сухому остатку ми маємо що - евакуюють з країни тих, хто міг би працювати на благо країні, і хто не обтяжений дітьми (мінімум 2\3 евакуйованих) і має великий шанс не повернутися додому після війни, а з міст не евакуюють головний військовий та робочий ресурс (так, чоловіки не люди в усьому світі, це факт), залишаючи його ворогові, при цьому знову ж таки чоловіків набагато чаще катують та вбивають окупанти, тому що знову ж таки, дегуманізація чоловіків дозволяє це робити, плюс тупо ссикотно грабувати місто при живих чоловіках в ньому, тому треба їх вбити, покалічити, а ті що лишаться будут залякані і використані ворогом як раб сила в тому числі допоміжна воєнна (рити окопи і т.д.).

Я не хочу кричати зрада, чи тим більш все пропало, ми переможемо навіть з такими міністерками соціальної мізандричної політики, у нас просто другого вибору немає, але ці дії по евакуації не тільки нелогічні, але і дуже шкідливі, призведуть до набагато більших втрат в мирного населення і серед військових, і обтяжують економіку... Короче мізандрія вбиває, і вбиває не тільки чоловіків, але і саму державу...
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25.03.2022 14:12 Ответить
Іноді мені здається що це якийсь договорняк вищих кіл усього світу, гоню від себе такі думки, але знаю що при Пороху така звєздєца не було бо : була б сильна армія, були б нові ракети різних типів, була б нова зброя + військових би не штрафували за відкриття вогню у відповідь сєпарам - кацапам як при Зе.
Не подобається мені цей п*здець на радянський лад, добре хоч Геннштаб дорожить вояками і уникає прямих вогневих контактів без потреби, тому у нас 10 до 1 з кацапами, хоч і це багато. Ми переможемо, але це не заслуга Зе і його влади, бо хто йому дасть забути про міліарди закатані в асфальт, а не на армію.
Про жінок за кордоном це дійсно треш - багато захочуть залишитись, а хто не захоче післі безправної у зрівняні з Заходом України не залишитись у Німеччині чи Польщі з Бельгієй. Мабуть 30 % назад не повернуться, тай ще після війни потягнуть з України чоловіків. Казав і кажу - Зе це кара Українцям за безлаберність і тугодумство.
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25.03.2022 19:25 Ответить
Арєстовіч як після цього кацапських військових залишати живими.
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25.03.2022 13:38 Ответить
 
 