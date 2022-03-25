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В США помер Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тигр,путін

У зоопарку американського штату Мінессота помер тигр на прізвисько Путін.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воєнні будні київського зоопарку. ВIДЕО

Усі зусилля ветеринарів врятувати тварину виявилися марними.
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Топ коментарі
+52
Жовтушники млять, я ледь котлетою не подивився від вашого заголовку!
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25.03.2022 10:45
+41
Не называйте животных так. Это же чистейшей воды живодерство.
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25.03.2022 10:46
+23
***, ну як так можна!
Узяв телефон, відкрив цензор, прочитав… а це просто тигр!
Хіба можна таке робити?!
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25.03.2022 10:46
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Жовтушники млять, я ледь котлетою не подивився від вашого заголовку!
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25.03.2022 10:45 Відповісти
Жириновский умер.
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25.03.2022 10:49 Відповісти
Це той пес що на вокзалі живе? Ну той рябий, з погризеним вухом?
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25.03.2022 10:54 Відповісти
есть такое )) "«Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провел в коме»" (С) в грязных сапогах, так и не помытых в индийском океане )))
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25.03.2022 10:59 Відповісти
Точно, в новинах є. Здох, падло.
Накликав на нас "хохлокост" - і отримав сам бумерангом у череп.
Де капрал Єнот?..
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25.03.2022 11:10 Відповісти
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25.03.2022 11:57 Відповісти
Не умер ,а сдох ! Земля ЖириновскОЙ МРАЗИ стекловатой
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25.03.2022 11:04 Відповісти
Вот так и пойдёт на концерт Кобзона с грязными сапогами.
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25.03.2022 11:07 Відповісти
Міцного йому здоров'я та потужної ерекції для карколомних утіх з інкубами.
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25.03.2022 11:10 Відповісти
Он не может умереть, только СДОХНУТЬ, как и *****.
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25.03.2022 12:11 Відповісти
😁 это первый пошёл, на очереди бункерный
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25.03.2022 10:57 Відповісти
🍾 СДОХ СЕГОДНЯ Жириновский ! Следующее - *****
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25.03.2022 10:58 Відповісти
Ух, ну ви даєте, почав шампанське шукати)
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25.03.2022 10:45 Відповісти
а сколько сразу хороших мыслей в голове промелькнуло ))))
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25.03.2022 10:52 Відповісти
не надо так огорчаться. уйдёт за жириком ))
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25.03.2022 11:00 Відповісти
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25.03.2022 11:11 Відповісти
Це знак.
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25.03.2022 10:45 Відповісти
***, ну як так можна!
Узяв телефон, відкрив цензор, прочитав… а це просто тигр!
Хіба можна таке робити?!
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25.03.2022 10:46 Відповісти
Не называйте животных так. Это же чистейшей воды живодерство.
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25.03.2022 10:46 Відповісти
Вот за что это благородное животное так обгадили на всю жизнь вот он от горя
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25.03.2022 11:03 Відповісти
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25.03.2022 12:07 Відповісти
Клікбейтний заголовок. Дістали вже ці медійні мисливці за людською увагою. Не гребують найбруднішими методами.
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25.03.2022 10:46 Відповісти
КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ ДОКТОР. НОРМАЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК. ПРОСТО С ГОЛОВОЙ НАДО ДРУЖИТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ НОВОСТЬ ТО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ. ДА И ***** НЕТ ШАНСОВ УМЕРЕТЬ В США. ДАЖЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СТУЛЕ. УВЫ.
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25.03.2022 10:51 Відповісти
А капсом зачем писать? Кликбейтер?
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25.03.2022 11:06 Відповісти
Кликбейт (англ. clickbait от click «щелчок» + bait «приманка») - уничижительный термин, описывающий веб-контент, целью которого является получение дохода от онлайн-рекламы, особенно в ущерб качеству или точности информации. В некоторых случаях получение дохода не является главной целью. Использует сенсационные заголовки или привлекательные картинки для увеличения числа кликов и поощрения распространения материала через Интернет, в частности, социальные сети. Поскольку цель - не донести смысл наилучшим образом, а убедить максимальное количество пользователей пройти на страницу с материалом, кликбейт-заголовки обычно недоговаривают суть информационного повода и допускают ложь[1][2][3].

Также кликбейт часто используется в целях мошенничества и распространения вредоносного ПО.

Как бы не вижу ничего общего
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25.03.2022 11:27 Відповісти
Нормальний заголовок, навіть коню понятно, що це не про ху№ла. Треба елементарно аналізувати що написано в заголовку, а то побачили знайоме слово і кляма злетіла
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25.03.2022 11:19 Відповісти
Наши мольфари трохи промахнулися.
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25.03.2022 10:46 Відповісти
старый бородатый анекдотец :
***

- когда я умру ?
- в самый большой праздник в Украине
- а когда ж там такой праздник?
- а вот как вы помрете.. так и будет - самый большой праздник ))))
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25.03.2022 10:54 Відповісти
это что то значит
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25.03.2022 10:47 Відповісти
⚡️⚡️⚡️ Жириновский умер сегодня в 10.45 утра, сообщает Mash.

Последние сутки скандальный политик провёл в коме.
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Не побачив жирік, як відправляють до Пекла рашистів вилупків, нічого чорти покажуть.
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25.03.2022 10:50 Відповісти
Кобзон встретит и его и хйла. Шойгу и Геравсимова уже ж встретил.
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25.03.2022 10:52 Відповісти
Эта тварь должна была еще пожить и увидеть как над украинскими полями ветер
разгоняет пепел сгоревших в танках и БМП орков.
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25.03.2022 11:07 Відповісти
⚡️ Российский сенатор Пронюшкин подтвердил смерть лидера ЛЛПР Владимира Жириновского.
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25.03.2022 11:01 Відповісти
Сенатор Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти Жириновского. Фальстарт.
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25.03.2022 11:19 Відповісти
Докторам Чейну и Стоксу приготовится!
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Чекаємо(уже скоро) коли в росії здохне оригінал ...*****
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Это знак свыше.
Кагда здохнит путин-*****,это будет празник,со слезами на глазах.Скорей бы.
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Дуже смішно!
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Ото навіщо було безневинну тваринку так називати. Наші щирі побажання так і заблукали. А тигрика жаль.
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Це підготовка )))
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Звір не витримав, що його назвали, як ***********.
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Благородный хищник не выдержал позора. Его имя некое х#йло втоптало в грязь.
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25.03.2022 10:48 Відповісти
хто ж так заголовки то пишет !!!! ))))
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25.03.2022 10:48 Відповісти
"Путин умер в американском зоопарке от сердечного приступа"
https://charter97.org/ru/news/2022/3/25/460595/
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25.03.2022 10:52 Відповісти
так это еще обиднее ))))) для ***** конечно)))
(а настоящий ... хорошо бы в выгребной яме сдох)
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25.03.2022 10:56 Відповісти
Бедный тигр. Это же надо было быть такими идиотами так назвать благородное животное . В Украине последнего шелудивого пса не назовут "путин" , это будет издевательство над животным
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25.03.2022 10:48 Відповісти
Бл... Хіба можна отакі заголовки писати?
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25.03.2022 10:48 Відповісти
Если это знак, то какие еще там в миннесотском зоопарке есть козлы и гиены?
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25.03.2022 10:49 Відповісти
по всему миру кацапские свиньи живут и оставляют свои следы
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25.03.2022 10:52 Відповісти
наша свиноферма будет очень маленькой - так .... на мелкого фермера потянет. А может даже на индивидуальное хозяйство. Это Европе надо беспокоиться, а то через пару лет на Монмартре будет проще купить черкизовскую плетёнку, чем круасан.
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25.03.2022 11:31 Відповісти
Жириновский умер сегодня в 10.45 утра, сообщает Mash. Последние сутки скандальный политик провёл в коме.
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25.03.2022 10:50 Відповісти
Пророческая смерть
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25.03.2022 10:50 Відповісти
Знамение от Бога?
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25.03.2022 10:50 Відповісти
12 лет - мало . Что же они так плохо следили за котиком ?
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25.03.2022 10:50 Відповісти
Оркестра нет , есть дудук и отличное настроение
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25.03.2022 10:51 Відповісти
На самом деле, тигр не виноват, что его ****** назвали
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25.03.2022 10:51 Відповісти
во во ...а так бы еще лет 5-7 спокойно пожил...
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25.03.2022 10:57 Відповісти
Блин я уже думал праздновать....
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25.03.2022 10:51 Відповісти
Відкрила шампанське,стою як дура,що робить?Вип'ю за Перемогу мого народу над орками!Якнайшвидшу!Будьмо,українці!
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25.03.2022 10:51 Відповісти
Я трохи за шампанським не побіг.
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25.03.2022 10:53 Відповісти
Раша, принимай челлендж!
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25.03.2022 10:53 Відповісти
Так западные спецслужбы передают призыв к действию своим агентам в кремле. В российском зоопарке напряглись
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25.03.2022 10:55 Відповісти
Очевидно же, что речь об опаснейшем нацисте из "Азова" Остапе Бендере. О нем даже Гоголь написал: "Эх, Остап, Остап!"
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25.03.2022 10:56 Відповісти
Здоровья погибшим
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25.03.2022 10:57 Відповісти
Надо алаверды опубликовать, что в Чернобаевке уничтожен Рамзанка Дыров, а при опознании на его трупе найдена визитка Степана Бандеры!
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25.03.2022 18:47 Відповісти
Ніколи так не розчаровувався в житті..(
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25.03.2022 10:57 Відповісти
А у кремлівського Путіна серця нема, тому у нього не може бути серцевого нападу. Здохне від кулі чи якої-небудь отрути...
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25.03.2022 10:57 Відповісти
Жириновский умер сегодня!
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25.03.2022 10:58 Відповісти
наверно не выдержал кармы и попросил, чтобы его усыпили......
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25.03.2022 10:58 Відповісти
жиріновський все, здох ******
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25.03.2022 10:59 Відповісти
"Я последним узнал, что я умер". Так шутит канадский снайпер Wali. Он неделю работал "втёмную" (dark mode) и только что вышел опять в свет. А мертвым хотели его видеть именно руzzкие военные. Потому что "обычные снайпера" делают в среднем 7 успешных выстрела в день, а Wali - 40.
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25.03.2022 10:59 Відповісти
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25.03.2022 11:00 Відповісти
Ковёр наградной?
Надеюсь, наградных после войны хватит выстелить всю дорогу из аэропорта до самого дома.
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25.03.2022 11:38 Відповісти
Это знамение.
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25.03.2022 10:59 Відповісти
Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури
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25.03.2022 11:07 Відповісти
На рабZee 10 путлеров и каждого свой бункер...крысы пантческт бойца смерти....
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25.03.2022 11:12 Відповісти
Амурский тигр- очень красивая и сильная большая кошка.Назвать её путиным т.е. ****** вообще нонсенс.Жаль кошку,а ***** смерть.
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25.03.2022 11:12 Відповісти
+1
Тому тварин не варто називати людськими іменами чи прізвиськами.
Тварини тут ні при чому, так само як і спалені рашистами-виродками коні.
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25.03.2022 11:17 Відповісти
А звірятка шкода: воно ж не винне, що якийсь телепень так його назвав.
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25.03.2022 11:13 Відповісти
"...амурский тигр по прозвищу путин скончался". Бедняга - полосатый, даже не знал, каким гнусным прозвищем его обзывали все 12 лет. Но теперь уже никто не назовет его этим зловонным погонялом.
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25.03.2022 11:15 Відповісти
Имя «пу»несёт энергию смерти .
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25.03.2022 11:15 Відповісти
Знак уже є , але краще б тигр жив, а ***** здохло
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25.03.2022 11:22 Відповісти
Тигра жалко.
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25.03.2022 11:23 Відповісти
Треба бути точнішимм з бажаннями
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25.03.2022 11:24 Відповісти
Через месяц и другой сдохнет (в паРашке)!
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25.03.2022 11:29 Відповісти
Це жорстоке поводження з тваринами! Як можна жити з таким і'мям.
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25.03.2022 11:33 Відповісти
Ну і нахєр тут такі новини????
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25.03.2022 11:34 Відповісти
Як можна було саму гарну у світі кицю так назвати?
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25.03.2022 11:41 Відповісти
Ну зачем ТАКИЕ заголовки писать...
У меня чуть сердце от радости не остановилась.... Праздничный стол начал накрывать... И тут фотку тигра увидел...
Нельзя так... !
Настроили вы меня... (
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25.03.2022 11:50 Відповісти
Навіщо так знущатись над твариною?
Я б так не назвала навіть порося, якому яйця будуть різати.
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25.03.2022 12:16 Відповісти
перший пішов !!!
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25.03.2022 12:34 Відповісти
Усі зусилля ветеринарів врятувати тварину виявилися марними Джерело: https://censor.net/ua/n3328467

Так коли буде подихати та бункерна тварина, так її спасати не потрібно буде!
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25.03.2022 12:54 Відповісти
За такий клікбейт треба відривати руки. Журналістська етика - не чули?
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25.03.2022 13:40 Відповісти
Нафига животное оскорблять такой именем!?
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25.03.2022 14:05 Відповісти
зачем такую лапочку назвали именем отродья?!нельзя!
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25.03.2022 14:48 Відповісти
 
 