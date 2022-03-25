В США умер Путин

В зоопарке американского штата Минессота скончался тигр по прозвищу Путин.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

12-летний амурский тигр по прозвищу Путин скончался от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры.

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Все усилия ветеринаров спасти животное оказались тщетными.