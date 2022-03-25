24 743 100
В США умер Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В зоопарке американского штата Минессота скончался тигр по прозвищу Путин.
Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
12-летний амурский тигр по прозвищу Путин скончался от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры.
Все усилия ветеринаров спасти животное оказались тщетными.
Топ комментарии
+52 Kif Kroker
показать весь комментарий25.03.2022 10:45
+41 jklpqrs
показать весь комментарий25.03.2022 10:46
+23 mrSmith
показать весь комментарий25.03.2022 10:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Накликав на нас "хохлокост" - і отримав сам бумерангом у череп.
Де капрал Єнот?..
Узяв телефон, відкрив цензор, прочитав… а це просто тигр!
Хіба можна таке робити?!
Также кликбейт часто используется в целях мошенничества и распространения вредоносного ПО.
Как бы не вижу ничего общего
***
- когда я умру ?
- в самый большой праздник в Украине
- а когда ж там такой праздник?
- а вот как вы помрете.. так и будет - самый большой праздник ))))
Последние сутки скандальный политик провёл в коме.
разгоняет пепел сгоревших в танках и БМП орков.
Кагда здохнит путин-*****,это будет празник,со слезами на глазах.Скорей бы.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/25/460595/
(а настоящий ... хорошо бы в выгребной яме сдох)
Надеюсь, наградных после войны хватит выстелить всю дорогу из аэропорта до самого дома.
Тому тварин не варто називати людськими іменами чи прізвиськами.
Тварини тут ні при чому, так само як і спалені рашистами-виродками коні.
У меня чуть сердце от радости не остановилась.... Праздничный стол начал накрывать... И тут фотку тигра увидел...
Нельзя так... !
Настроили вы меня... (
Я б так не назвала навіть порося, якому яйця будуть різати.
Так коли буде подихати та бункерна тварина, так її спасати не потрібно буде!