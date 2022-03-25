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Російського генерал-лейтенанта Резанцева ліквідовано в Україні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни ліквідували російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові ліквідували ще одного генерала. Цього разу в пекло вирушив генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Яків Резанцев", - написав Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин

Російського генерал-лейтенанта Резанцева ліквідовано в Україні 01

За його словами, 49-а загальновійськова армія Південного військового округу базується в Ставрополі. Рязанцев став її командувачем у серпні 2020-го. Воював у Сирії.

Також дивіться: "Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехоплення розмови російського військового з матір'ю. АУДIО

"Як то кажуть, земля скловатою. Помстимося за кожного українця, який постраждав від ворога!", - резюмував Гончаренко.
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Топ коментарі
+107
Демилитаризирован и денацифицирован.
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25.03.2022 13:15
+95
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25.03.2022 13:17
+77
Одобрямс.
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25.03.2022 13:14
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На ВИКИ

Место рождения
с. *******, Усть-Пристанский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
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25.03.2022 13:36 Відповісти
зачем забивать звездочками ?
у него НА САМОМ ДЕЛЕ такое место рождения
село E_B_L_A_N_K_A
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25.03.2022 13:38 Відповісти
значить він ***** навіть за походженням.
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25.03.2022 13:59 Відповісти
Гуглхром забивает звездочками название села с. *******
Мозилла показывает всю правду
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25.03.2022 14:27 Відповісти
Назвою цього села потрібно перейменувати всю підаРосію. Тим паче, що по суті всі вони родом з нього.
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25.03.2022 13:48 Відповісти
все так і є, вікіпедія не бреше
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резанцев,_Яков_Владимирович
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25.03.2022 13:36 Відповісти
Яков Владимирович Резанцев (род. 17 июня 1973, с. Елбанка, Алтайский край, РСФСР, СССР)
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25.03.2022 14:08 Відповісти
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25.03.2022 13:39 Відповісти
Земля цьому упирю - залізобетоном .
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25.03.2022 13:43 Відповісти
какой малодинькай хенерал...хорошо сосал наверно???)))
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25.03.2022 13:45 Відповісти
скоро єфрєйтори будуть командувати свинями чеченськими.
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25.03.2022 13:45 Відповісти
Чим бльше знищуть цих фашистськи катв російського походження, тим чистший буде світ і більше живих людей.
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25.03.2022 13:45 Відповісти
Смотрю на форму русских офицеров на фотографиях убитых (на новостных сайтах, в соцсетях) . . . в частности на воротничок кителей. Как-то по-дебильному дизайнеры сделали - вот вроде элементы военной формы плюс-минус одинаковы во всём мире, но всё равно достаточно индивидуальны и узнаваемы. Советская военная форма как-то чётко отличалась от англо-саксов и от немцев, особенно периода Второй Мировой. Плохая она или хорошая - отдельная дискуссия, но чётко отличалась. А вот нынешняя российская, как у старшего, так и у среднего и младшего офицерского составов, ну настолько напоминает нацистскую форму Вермахта . . . Ну ясно, что не 1 в 1, не 100% сходство, но дизайнерский стиль общий какой-то . . . И не потому, что мы в Украине проводим параллели между немецкими фашистами 1940-х и российскими фашистами 2020-х, то есть это не "вижу то, что хочется видеть", а реально сходство визуальное. Особенно у младших офицеров.

Сразу вспоминается форма судебных приставов (аналог нашей исполнительной службы), Почты россии и тому подобных организаций - там тоже такое себе подобие формы Гестапо, СС и подобных организаций. Их (российские) дизайнеры спецом стебаются, что ли ?
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25.03.2022 13:46 Відповісти
Сравнивать х с пальцем - это неправильно
Придумать дизайн
И спистить выкройки
Это разные вещи
А главное - идеи разные у носителей формы
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25.03.2022 14:41 Відповісти
Так ***** служило завклубом в ГДР, вот и проникся. Правда, Гитлер, будучи исчадьем ада был воином и не прятался, как Сралин, а особенно как этот членоголовый дрыщ *****, который уже больше двух лет не вылазит из своего подземного бункера.
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25.03.2022 15:26 Відповісти
а пуйло примудрилося взяти з обох найстрашніших людожерів двадцятого віку найгірше
і запровадити в рашкартостані
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25.03.2022 17:22 Відповісти
Ну как Лесь Подерев'янський говорил, эстетика сцыкливого нацизма.
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25.03.2022 16:10 Відповісти
Та ніхто там не стібаєтья! Просто відверте мавпування німецького фашизму ,підкріплена візуальними образами. Цікаво ,що посил дійшов і до кацапів.))) Доречі одна з ознак рашизму -руцкій язик!)))
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25.03.2022 17:00 Відповісти
))))))

Якщо Ви про мову мого посту, то даремно . . . Порівняно з моїми поглядами Бандера і Шухевич виглядали би фанатами "русского мира" )))))
Виріс, вчився, працюю і живу в повністю україномовному середовищі (відповідно і сам україномовний). Так сталося, що лише саме на цьому сайті спілкуюся російською, бо значна кількість форумчан тут російськомовні - як про-українські читачі, так в тому числі і вороги, з якими вступав у дискусії. Тому традиційно тут пишу і надалі буду писати "мовою ворога", перебачте. І взагалі, знань, вмінь і навичок (в т.ч. і в плані іноземних мов) краще мати більше ніж менше. Я не лише російською можу, а ще кількома
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25.03.2022 23:07 Відповісти
Абсолютно такое же ощущение. Стоячие воротнички... Прямо какой-то редизайн немецкой формы WWII
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25.03.2022 18:20 Відповісти
Це ваш вибір.Мова наріжний камінь побудови особистості та самоідефікації,без усвідомлення хто ти є людина перебуває у постійному колективному дисонансі.А як наслідок ,звучать нарративи ''а какая разніца,ліш би кАлбаса била'' і до дому прилітає руцкій мір і стеля падає на голову та твоїх дітей! А апелюючи до руцкагАвАрящіх укрАінце,то приведіть мені приклад ,англомовного француза чи франкомовного німця бюргера ......
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26.03.2022 19:37 Відповісти
"Какая разница" - це не про мене, повірте.
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27.03.2022 11:01 Відповісти
А шо случилось?
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25.03.2022 13:46 Відповісти
Мабуть знову синдром Чорнобаївки
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25.03.2022 14:20 Відповісти
Как же бесит эта сталинская форма!
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25.03.2022 13:47 Відповісти
Меня тоже. Мрази конченные.
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25.03.2022 13:51 Відповісти
Кобздун співає і ротом і сракою,без перерви,бо до нього натовп слухачів скажений і не припиняється навіть на хвилиночку..
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25.03.2022 13:47 Відповісти
Поховали москаля, як собаку:
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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25.03.2022 13:48 Відповісти
Хороший экземпляр. Молодцы!
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25.03.2022 13:49 Відповісти
Так, дійсно, морда рязанська!
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25.03.2022 13:50 Відповісти
Не рязанская, а *********
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25.03.2022 13:57 Відповісти
Бессмертный полк, Бессмертный полк...
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25.03.2022 13:51 Відповісти
... якщо не одумаються орки, то скоро буде "бєссмєртна дєвізія" і не одна, так що кацапи готуйте палки для портрєтов на 9 мая, дєди воєвали з фашизмом, а їхні внукі стали фашистами-рашистами.
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25.03.2022 14:48 Відповісти
Колорадские жуки подлежат уничтожению
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25.03.2022 13:56 Відповісти
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25.03.2022 13:58 Відповісти
В Чорнобаевке?
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25.03.2022 13:58 Відповісти
Удивительно, но да, в ней! 😁
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25.03.2022 19:54 Відповісти
Повезло садисту москонацисту, курва недожив ******** до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Пішов на концерт Капзона до самісінького пекла пекельного.
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25.03.2022 13:58 Відповісти
в Сирії "воював", убивця зі стажем був.
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25.03.2022 14:00 Відповісти
Илону Маску благодарность.
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25.03.2022 14:00 Відповісти
Земля залізобетоном падлюці.
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25.03.2022 14:11 Відповісти
Везунчик. Уже скоро, на праздник победобесия, наденут его на палку и будут носить по всем площадям необъятной.
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25.03.2022 14:11 Відповісти
Саме так! Росія стоїть на двох кітах: стекломоі і дідах на палках!
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25.03.2022 16:46 Відповісти
Смерть рашистським окупантам! Героям слава! Слава ЗСУ!
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25.03.2022 14:14 Відповісти
З жиріком за ручку до кобзона
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25.03.2022 14:18 Відповісти
споткнулся упал не поднялся
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25.03.2022 14:23 Відповісти
Що, опять? Енот, наверное, устал. Или для ***** силы бережет.
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25.03.2022 14:34 Відповісти
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25.03.2022 14:34 Відповісти
...огонь на себя, мой фюрер.
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25.03.2022 15:28 Відповісти
о, двух-звездочный, хорош-хорош...

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25.03.2022 14:34 Відповісти
Хлопці!Не так швидко,Кобзон вже захлинається і "ковтає" слова
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25.03.2022 14:38 Відповісти
В аду лебединое озеро. Генералы сдыхают, жирик здох. Для шойгу с герасимовым уже закуплены билеты в первом ряду. Идет интенсивная подготовка вип ложи для *****😀
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25.03.2022 14:40 Відповісти
ГОТ МИТ УНС
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25.03.2022 14:44 Відповісти
Не зря там сегодня орки как тараканы бегали по аэродрому.
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25.03.2022 14:54 Відповісти
Генерал-полковник на черзі.
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25.03.2022 14:56 Відповісти
Там походу маршал шойгу всех обгонит
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Сдох потому что по жизни ЛОХ
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25.03.2022 14:56 Відповісти
Єнот люто звірствує .
...Невже знову в Чорнобаївці?
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25.03.2022 15:06 Відповісти
Так. Другий генерал-лейтенант
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25.03.2022 17:58 Відповісти
просто он очень любит Кабзона
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25.03.2022 15:10 Відповісти
НЄКРО-ЛОХ
В Чорнобаївці заSSранців
В шмаття б'ють вже раз десятий.
Гєнерал-myd@k Рязанцев
З вати враз став "стєкловатой"!
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25.03.2022 15:12 Відповісти
Добре хлопці,добре, тільки не зупиняйтеся,дивись так скоро і до ***** дійде черга!
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25.03.2022 15:29 Відповісти
Це вже сьомий генерал ,нормально це вам тварюки за зруйновані наші міста за загибель невиних людей ,за дітей в яких ви забрали дитинство ,за сльози ,за кров ",катюзі по заслузі"
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25.03.2022 15:40 Відповісти
Сериал "Ежики и кактус".
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25.03.2022 17:10 Відповісти
хай ГОРИТЬ В ПЕКЛІ!!!!!!
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25.03.2022 17:11 Відповісти
"...Стоит отметить, что согласно перехваченным СБУ телефонным разговорам оккупантов, Резанцев командовал группировками оккупантов, которые вели боевые действия на Николаевщине. В беседах захватчики вспоминали, что Яков Резянцев на четвертый день войны пообещал им, что «спецоперация» завершится за считанные часы. Однако их группировка терпела ряд поражений.

48-летний Яков Резанцев стал как минимум седьмым генералом, которого ликвидировали в Украине.

Справка: Яков Резанцев на воинской службе с 1990 года. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (1994), Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации (2002) и Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2008). Все военные ВУЗы окончил с золотыми медалями.

Прошёл основные командные должности от командира взвода курсантов до командира мотострелковой бригады. С 2010 по 2011 год - командир 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознамённой ордена Суворова бригады. С 2011 по 2013 год - командир 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы. В 2013 году присвоено воинское звание генерал-майор.

С 2013 по 2016 год - начальник штаба 20-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Западного военного округа.

С 2018 по август 2020 года - командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа (Новосибирск). С августа 2020 года - командующий 49 общевойсковой армией Южного военного округа (Ставрополь). В 2021 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Также Резанцев принимал участие в российских военных операциях в Сирии."
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25.03.2022 17:40 Відповісти
Панове, це другий хороший хєнєрал-лейтенент і сьомий хороший хєнєрал? Хтось веде облік забитої племінної худоби?
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25.03.2022 17:46 Відповісти
Да, я веду учёт российских генералов. Это седьмой, точно. Но уже пора подвозить свежих генерал-полковников.
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25.03.2022 17:58 Відповісти
Очередной российский генерал поехал на концерт Кобзона.

Походу, у россиян скоро генералы закончатся.
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25.03.2022 17:57 Відповісти
яка "скрєпна" морда ліца
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Какой-то алкан в пиджаке с чужого плеча.Раньше военные всегда фотографировались в головном уборе(фуражка,пилотка). В этом был свой смысл.Генерал без фуражки это жалкое зрелище.Китель заменили на сюртук,как у вышибалы в кабаке.Красотищща.
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25.03.2022 18:12 Відповісти
поховали москаля як собаку...
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25.03.2022 18:27 Відповісти
это ж какой по счету хенераль поедет жмуром в бензоколонку -- как бы передать от УКРАИНСКОГО НАРОДА глубокие поздравления всем родичам этого выродка
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25.03.2022 18:54 Відповісти
Ego xoronit nebudut, ego prosto zarojut , kak beshanuiu sobaku.. urod s generalskimi pogonami
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25.03.2022 18:58 Відповісти
рашен зольдатен . либе официрен --- ***** капут -- пора сдаваться иначе будет кругом ЧЕРНОБАЕВКА
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25.03.2022 18:59 Відповісти
РАШЕН ЗОЛЬДАТЕН ***** КАПУТ --- ПОРА СДАВАТЬСЯ В ПЛЕН . ИНАЧЕ ВСЕМ БУДЕТ ЧЕРНОБАЕВКА
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Земля бетоном!
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25.03.2022 19:11 Відповісти
Надеюсь черти в аду очко порвут , на Британский флаг.
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25.03.2022 22:10 Відповісти
Очередного фашиста замочили. Нормально.
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26.03.2022 08:22 Відповісти
Ты не Генерал, и слава Богу......))))
Привет всем 200-ым генералам

от Ирины Алегровой
Слава Україні!!!
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26.03.2022 12:23 Відповісти
Он в пакете такой же нарядный будет или частично?
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26.03.2022 13:02 Відповісти
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