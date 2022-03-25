Російського генерал-лейтенанта Резанцева ліквідовано в Україні. ФОТО
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Українські воїни ліквідували російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева.
Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Наші військові ліквідували ще одного генерала. Цього разу в пекло вирушив генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Яків Резанцев", - написав Гончаренко.
За його словами, 49-а загальновійськова армія Південного військового округу базується в Ставрополі. Рязанцев став її командувачем у серпні 2020-го. Воював у Сирії.
"Як то кажуть, земля скловатою. Помстимося за кожного українця, який постраждав від ворога!", - резюмував Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Место рождения
с. *******, Усть-Пристанский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
у него НА САМОМ ДЕЛЕ такое место рождения
село E_B_L_A_N_K_A
Мозилла показывает всю правду
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резанцев,_Яков_Владимирович
Сразу вспоминается форма судебных приставов (аналог нашей исполнительной службы), Почты россии и тому подобных организаций - там тоже такое себе подобие формы Гестапо, СС и подобных организаций. Их (российские) дизайнеры спецом стебаются, что ли ?
Придумать дизайн
И спистить выкройки
Это разные вещи
А главное - идеи разные у носителей формы
і запровадити в рашкартостані
Якщо Ви про мову мого посту, то даремно . . . Порівняно з моїми поглядами Бандера і Шухевич виглядали би фанатами "русского мира" )))))
Виріс, вчився, працюю і живу в повністю україномовному середовищі (відповідно і сам україномовний). Так сталося, що лише саме на цьому сайті спілкуюся російською, бо значна кількість форумчан тут російськомовні - як про-українські читачі, так в тому числі і вороги, з якими вступав у дискусії. Тому традиційно тут пишу і надалі буду писати "мовою ворога", перебачте. І взагалі, знань, вмінь і навичок (в т.ч. і в плані іноземних мов) краще мати більше ніж менше. Я не лише російською можу, а ще кількома
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
...Невже знову в Чорнобаївці?
В Чорнобаївці заSSранців
В шмаття б'ють вже раз десятий.
Гєнерал-myd@k Рязанцев
З вати враз став "стєкловатой"!
48-летний Яков Резанцев стал как минимум седьмым генералом, которого ликвидировали в Украине.
Справка: Яков Резанцев на воинской службе с 1990 года. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (1994), Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации (2002) и Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2008). Все военные ВУЗы окончил с золотыми медалями.
Прошёл основные командные должности от командира взвода курсантов до командира мотострелковой бригады. С 2010 по 2011 год - командир 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознамённой ордена Суворова бригады. С 2011 по 2013 год - командир 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы. В 2013 году присвоено воинское звание генерал-майор.
С 2013 по 2016 год - начальник штаба 20-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Западного военного округа.
С 2018 по август 2020 года - командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа (Новосибирск). С августа 2020 года - командующий 49 общевойсковой армией Южного военного округа (Ставрополь). В 2021 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
Также Резанцев принимал участие в российских военных операциях в Сирии."
Походу, у россиян скоро генералы закончатся.
Привет всем 200-ым генералам
от Ирины Алегровой
Слава Україні!!!