Поранених тепер можуть лікувати за допомогою телемедицини та доповненої реальності

Відтепер в Україні за допомогою розширеної реальності та підтримкою більш кваліфікованого спеціаліста, навіть з далекого закордоння лікар може впевненіше виконувати складні маніпуляції використовуючи відповідальні клінічні тактики.

Про це повідомили в Світовій федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ), передає Цензор.НЕТ.

Вперше технологію використали, коли до 1-го ТМО Львова надійшов пацієнт, біля якого розірвався снаряд. Щоб вилікувати його, лікарі застосували пристрій доповненої реальності.

Хірург, який проводив операцію, консультувався з військовим хірургом і дістав дуже важливі поради. Військовий хірург кілька разів просив показати те чи інше місце рани, керував інструментарем і руками нашого хірурга!

Сьогодні в Україні є 4 такі пристрої виробництва компанії RealWear. Один у Львові і три у київських клініках Академії медичних наук України. Також вже є домовленість про подарунок ще 30 таких комплетів, які мають додаткові можливості автономного віддаленого доступу та запасних батарей для клінік України.

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