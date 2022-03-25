УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12480 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 540 3
війна (56581) медицина (1440) операція (113) поранення (2658)

Поранених тепер можуть лікувати за допомогою телемедицини та доповненої реальності

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

врачи,врач,лікар,лікарі

Відтепер в Україні за допомогою розширеної реальності та підтримкою більш кваліфікованого спеціаліста, навіть з далекого закордоння лікар може впевненіше виконувати складні маніпуляції використовуючи відповідальні клінічні тактики.

Про це повідомили в Світовій федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ), передає Цензор.НЕТ.

Вперше технологію використали, коли до 1-го ТМО Львова надійшов пацієнт, біля якого розірвався снаряд. Щоб вилікувати його, лікарі застосували пристрій доповненої реальності.

Хірург, який проводив операцію, консультувався з військовим хірургом і дістав дуже важливі поради. Військовий хірург кілька разів просив показати те чи інше місце рани, керував інструментарем і руками нашого хірурга!

Сьогодні в Україні є 4 такі пристрої виробництва компанії RealWear. Один у Львові і три у київських клініках Академії медичних наук України. Також вже є домовленість про подарунок ще 30 таких комплетів, які мають додаткові можливості автономного віддаленого доступу та запасних батарей для клінік України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни до України прибуло понад 120 закордонних медиків. МОЗ працює над розгортанням запасного медцентру за кордоном, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё бы касапов гипнозом мочить - вообще чудестно было бы..
показати весь коментар
25.03.2022 15:52 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 16:12 Відповісти
это твой теледоктор ?
показати весь коментар
25.03.2022 16:35 Відповісти
 
 