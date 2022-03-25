Поранених тепер можуть лікувати за допомогою телемедицини та доповненої реальності
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відтепер в Україні за допомогою розширеної реальності та підтримкою більш кваліфікованого спеціаліста, навіть з далекого закордоння лікар може впевненіше виконувати складні маніпуляції використовуючи відповідальні клінічні тактики.
Про це повідомили в Світовій федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ), передає Цензор.НЕТ.
Вперше технологію використали, коли до 1-го ТМО Львова надійшов пацієнт, біля якого розірвався снаряд. Щоб вилікувати його, лікарі застосували пристрій доповненої реальності.
Хірург, який проводив операцію, консультувався з військовим хірургом і дістав дуже важливі поради. Військовий хірург кілька разів просив показати те чи інше місце рани, керував інструментарем і руками нашого хірурга!
Сьогодні в Україні є 4 такі пристрої виробництва компанії RealWear. Один у Львові і три у київських клініках Академії медичних наук України. Також вже є домовленість про подарунок ще 30 таких комплетів, які мають додаткові можливості автономного віддаленого доступу та запасних батарей для клінік України.
Будь ласка, зачекайте...