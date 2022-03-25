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У Вінниці пролунала серія вибухів, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіційної інформації про вибухи ще нема.
Про це повідомляє видання "Вінниця сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.
Серія вибухів пролунала близько 16:30. Їх було чути в різних районах міста.
Офіційної інформації про вибухи наразі немає.
Топ коментарі
+10 Совестно за Брата
показати весь коментар25.03.2022 18:03
+5 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар25.03.2022 18:23
+3 LLL K fb767d26
показати весь коментар25.03.2022 18:38
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Російські окупанти завдали ракетного удару, сьогодні, 25 березня, близько 16:30, по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.
Усього випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд.
Наслідки ракетного удару уточнюються.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ
https://t.me/UkraineNow/7134