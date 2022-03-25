У Вінниці пролунала серія вибухів, - ЗМІ

Офіційної інформації про вибухи ще нема.

Про це повідомляє видання "Вінниця сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

Серія вибухів пролунала близько 16:30. Їх було чути в різних районах міста.

Офіційної інформації про вибухи наразі немає.