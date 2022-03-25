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В Виннице прогремела серия взрывов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вінниця

Официальной информации о взрывах нет.

Об этом сообщает издание "Винница сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Серия взрывов прогремела около 16:30. Их было слышно в разных районах города.

Официальной информации о взрыве нет.

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Топ комментарии
+10
Помним. Фото не выкладываем!!!
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25.03.2022 18:03
+5
А Арестович сказал что кацапам стрелять уже нечем и пора нам расслабится и получать удовольствие. Врет, мерзавец?
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25.03.2022 18:23
+3
Были взрывы. За уралом. Это пердак ботоксного солитёра рванул
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25.03.2022 18:38
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Помним. Фото не выкладываем!!!
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25.03.2022 18:03 Ответить
Наивный,уверен,что в соцсетях для конченых уже выложили со всех ракурсов
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25.03.2022 18:14 Ответить
Наивный - моя фамилия, а ты Опытный, просто Фото не выкладывай!!!
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25.03.2022 21:45 Ответить
❗️рашисти випустили шість крилатих ракет у Вінниці. Частину збило ПВО

Російські окупанти завдали ракетного удару, сьогодні, 25 березня, близько 16:30, по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.

Усього випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ
https://t.me/UkraineNow/7134
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25.03.2022 19:21 Ответить
А командование наших Воздушных Сил так себе сидит под липами, и ждёт, когда же наконец на них упадет кацапская ракета
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25.03.2022 23:31 Ответить
Нічого не пролунало , ніби пролунали вибухи на саратові
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25.03.2022 18:14 Ответить
саратов с десантом, танками и бтрами всё
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25.03.2022 18:40 Ответить
А Арестович сказал что кацапам стрелять уже нечем и пора нам расслабится и получать удовольствие. Врет, мерзавец?
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25.03.2022 18:23 Ответить
Врет Михаил Дужик 7acbc3a9. Арестович сказал, что высокоточное заканчивается, а вот советского неточного дофига и больше.
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25.03.2022 18:40 Ответить
Ну извините! За массированной трескотней этого самовлюбленного типа где то недослышал прилагательное.
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25.03.2022 18:57 Ответить
Я для себя выработал правило: если то, что я слышу или читаю, раздражает, то надо перечитать еще раз, потому что скорее всего из-за эмоций я упустил что-то важное.
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25.03.2022 19:09 Ответить
Они будут так постепенно лупить и разрушать инфрастуктурую везде.
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25.03.2022 18:31 Ответить
Были взрывы. За уралом. Это пердак ботоксного солитёра рванул
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25.03.2022 18:38 Ответить
Было бы здорово!
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25.03.2022 18:41 Ответить
согласен
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25.03.2022 18:42 Ответить
На Вишенке вроде ничего такого не было слышно.
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25.03.2022 18:55 Ответить
Слышно, но не сильно, если б окно пластиковое было б закрыто то б не услышал - живу на Вишенке
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25.03.2022 23:42 Ответить
 
 