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В Виннице прогремела серия взрывов, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальной информации о взрывах нет.
Об этом сообщает издание "Винница сегодня", передает Цензор.НЕТ.
Серия взрывов прогремела около 16:30. Их было слышно в разных районах города.
Официальной информации о взрыве нет.
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Російські окупанти завдали ракетного удару, сьогодні, 25 березня, близько 16:30, по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.
Усього випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд.
Наслідки ракетного удару уточнюються.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ
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