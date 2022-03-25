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Військові РФ у Кирилівці запропонували співпрацю голові сільради, він відмовив

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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До курортного селища Кирилівка в Запорізькій області заїхали військові РФ і запропонували владі співпрацю.

Про це у своєму зверненні сказав голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до нас заїхали гості – представники Російської Федерації, військові. Представилися військовою комендатурою Мелітополя. Запропонували співпрацювати. Ми відмовилися", – сказав він.

Малєєв зазначив, що не знає, як довго йому та його команді дадуть працювати, але попросив зберігати спокій і не нервувати.

"Як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо. У нас все як було, так і є. Зберігаємо громадський порядок, контролюємо роботу комунальних підприємств", – додав Малєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються до проведення "виборів" на території Запорізької області

Автор: Наталя Джума
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Як у нашому селі за німців. Приїхав комендант та три німці років по 65. Призначили голову колгоспу старостою, пару поліцаїв назначили. І все залишилось як при совєтах, тільки на трудодні давали більше та ще й платили якісь гроші. Але то були німці. А тут кацапи. Ці й шкуру на бубен знімуть. Та й заношені капці вкрадуть. Все інше знищать.
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25.03.2022 18:33 Відповісти
Німці всюди зменшували податкове навантаження, вони не могли второпати як селяне виживали з радянськими податками.
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25.03.2022 18:35 Відповісти
Моя мати казала що вперше білий хліб їла якраз за німців. Її, тобто мій дід був на фронті. Тільки бабка з купою діточок. Але вижили, все нормально. А як прийшли знов асвабадітєлі, то знову довелось на лободу переходити з висівками. Це не виправдання німецької навали. Це порівняння хто гірше. Кацапи.
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25.03.2022 18:46 Відповісти
Асвабадитель, не потеряй бутылку !
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25.03.2022 18:41 Відповісти
ненавижу,суки рашистские,проклиная навеки весь ваш деградируюший безвольный неандертальский род,ваша кончина неизбежна!Слава великому народу Украины!
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25.03.2022 19:19 Відповісти
Скоро прийдуть наші і покажуть вам ваше «сотруднічєство». Ссучене плем'я орків!
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25.03.2022 20:01 Відповісти
 
 