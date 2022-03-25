Військові РФ у Кирилівці запропонували співпрацю голові сільради, він відмовив
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До курортного селища Кирилівка в Запорізькій області заїхали військові РФ і запропонували владі співпрацю.
Про це у своєму зверненні сказав голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні до нас заїхали гості – представники Російської Федерації, військові. Представилися військовою комендатурою Мелітополя. Запропонували співпрацювати. Ми відмовилися", – сказав він.
Малєєв зазначив, що не знає, як довго йому та його команді дадуть працювати, але попросив зберігати спокій і не нервувати.
"Як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо. У нас все як було, так і є. Зберігаємо громадський порядок, контролюємо роботу комунальних підприємств", – додав Малєєв.
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