Spotify припиняє діяльність на території РФ, - Федоров
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Інтернет-сервіс потокового аудіо Spotify припиняє роботу в РФ.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку", - зазначив міністр.
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Балалайки им Китай делал, теперь, из-за санкций, только "балалайку".
Мультик кто помнит про вершки и корешки, на чем там играл медведь -
вот это их исконный инструмент.
"Стриминговый сервис Spotify официально подтвердил, что окончательно уходит из России. Причина - законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за определенные типы новостей."