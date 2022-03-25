Spotify припиняє діяльність на території РФ, - Федоров

Інтернет-сервіс потокового аудіо Spotify припиняє роботу в РФ.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку", - зазначив міністр.

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