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Spotify припиняє діяльність на території РФ, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

spotify

Інтернет-сервіс потокового аудіо Spotify припиняє роботу в РФ.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку", - зазначив міністр.

Читайте: Premium-підписка у Spotify більше недоступна в Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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правильно..оркам достаточно балолайки
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25.03.2022 19:08 Відповісти
та матєрних частушок...
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25.03.2022 19:10 Відповісти
все что нужно этим изгоям-это "Лебединое озеро"!Круглосуточно!!!Смерть рашистской фейкнации!Слава непобедимой украинской армии!!!
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25.03.2022 19:15 Відповісти
Прошу у ЦЕНЗОРА донести идею создания официального сайта, публикующего фирмы, которые продолжать торговать с парашей на крови украинского народа. Это подействует. Такое подтвердил наш министр иностранных дел Кулеба, который пригрозил одной из стран ЕС о их продажности. Продолжает фирма торговать - указывать ее наименование, адрес центрального офиса, и страну. Сайт должен быть также англоязычным, чтоб за рубежом его мониторили. Прекратила торговат - удаляется из сайта. Поверьте, когда позорят такую фирму, с ней прекратят фирмы даже не с парашы! Цензор, пожалуйста, проработайте мое приложение. А то в целом говорят и не приводят примеры!!!!
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25.03.2022 19:15 Відповісти
Логічно. Сплачена підписка у всіх закінчилась і вони пішли.
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25.03.2022 19:17 Відповісти
Только гусли и балалайка!
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25.03.2022 19:18 Відповісти
Гусли? Сомневаюсь, что на в кацапии о них кто-то знает.
Балалайки им Китай делал, теперь, из-за санкций, только "балалайку".
Мультик кто помнит про вершки и корешки, на чем там играл медведь -
вот это их исконный инструмент.
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25.03.2022 20:42 Відповісти
у нас сегодня спалили новенький рено. чувак даже не успел оформить каско. минус 20 штук францам и нашему дебилу.
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25.03.2022 19:27 Відповісти
Дуже круто.... Нарешті Москва перетвориться у ВЕЛИКУ РОГУЛЯТНЮ, 30млн.московських рогулів буде жити, як КОНЧЄННі ОМСК, ТОМСК, ЧІТА та БАРНАУЛ.....Без Віза і мастеркард, епл пей та інших благ цивілізації...
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25.03.2022 20:33 Відповісти
Только пусть Фьодоров не записывает себе это в заслугу:

"Стриминговый сервис Spotify официально подтвердил, что окончательно уходит из России. Причина - законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за определенные типы новостей."
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25.03.2022 21:20 Відповісти
 
 