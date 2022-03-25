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ЗСУ контролюють усі ключові та великі міста Донеччини, - Кириленко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України та українська влада контролюють усі великі та ключові міста Донеччини.
Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ключові та усі великі міста перебувають під контролем ЗСУ
"З міста Волноваха, за яке тривали бої два тижні тому, Збройні сили відійшли. Зараз цього населеного пункту з його інфраструктурою не існує. Розбито більшість будівель і об'єктів інфраструктури. Було переформатування і перебазування на інші позиції Збройних сил", - зазначив Кириленко.
Очільник ОВА повідомив, що Маріуполь та інші населені пункти утримують українські військові.
Топ коментарі
+12 Sergei Sergeev 8d881f65
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+8 Пора Пахать
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+6 A rt fb16bfd9
показати весь коментар25.03.2022 20:14
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