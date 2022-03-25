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ЗСУ контролюють усі ключові та великі міста Донеччини, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Збройні Сили України та українська влада контролюють усі великі та ключові міста Донеччини.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ключові та усі великі міста перебувають під контролем ЗСУ

"З міста Волноваха, за яке тривали бої два тижні тому, Збройні сили відійшли. Зараз цього населеного пункту з його інфраструктурою не існує. Розбито більшість будівель і об'єктів інфраструктури. Було переформатування і перебазування на інші позиції Збройних сил", - зазначив Кириленко.

Очільник ОВА повідомив, що Маріуполь та інші населені пункти утримують українські військові.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Мешкаю поруч у Покровську Угледар це Україна!
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25.03.2022 20:18
+8
Разве ключевой город Донетчины не Донецк?
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25.03.2022 20:09
+6
🔥 Под Киевом украинцы сожгли КамАЗ оккупантов с помощью коктейля Молотова.
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25.03.2022 20:14
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25.03.2022 20:34 Відповісти
Разве ключевой город Донетчины не Донецк?
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25.03.2022 20:09 Відповісти
Угледар под кем напишите ,а то информация какая то противоречивая :орки пишут ,что заняли город,наши ,или вообще не пишут ничего ,или что на угледарском направлении идут бои
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25.03.2022 20:10 Відповісти
Мешкаю поруч у Покровську Угледар це Україна!
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25.03.2022 20:18 Відповісти
Хорошая новость тогда ,а то орки уже на своих ресурсах пишут ,что все города от Изюма до Северодонецка позанимали ,все наши войска на донецком направлении окружили и почти уничтожили
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25.03.2022 20:21 Відповісти
Про Изюм правда (вероятно завтра будет сообщение от Генштаба), всё остальное ложь.
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25.03.2022 20:31 Відповісти
Про Изюм я и сам знаю ,что город наполовину разделён между нашими войсками и орками вопреки заявлениям Конашенкова .Меня больше интересовало ,что там в Угледаре происходит
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25.03.2022 20:33 Відповісти
Изюм сдан полностью, под Угледаром бои.
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25.03.2022 20:35 Відповісти
Где это было сказано .Наш генштаб об этом не говорил
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25.03.2022 20:39 Відповісти
Выше я сам писал, что ЕЩЁ не говорил.
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25.03.2022 20:42 Відповісти
Откуда тогда у тебя инфа ,что сдан полностью .Источник можешь дать
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25.03.2022 20:50 Відповісти
У меня свои источники, в интернете их нет.
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25.03.2022 20:51 Відповісти
Брехня .Город как был поделён пополам между нашими войсками и орками так и остаётся по сей час .Причём мы находимся в тактически более выгодной для обороны высшей южной части города
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25.03.2022 22:39 Відповісти
Згідно Google-maps між Покровськом і Вугледаром відстань 73 км
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25.03.2022 20:33 Відповісти
у меня 10 бутылок. принесли волонтеры. постучали в дверь. и саказали что мне это понадобится. пока не понадобилось. но я прилепил зажигалку.
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25.03.2022 20:19 Відповісти
Х"й с бугра заявил, что Киев не есть его главною целью . Все ресурсы он направит на Донбасс !!! Чукча знает, что 2 - ая армия мира гниет по полям Украины !?
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25.03.2022 20:32 Відповісти
Які ключові?
Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве???
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25.03.2022 20:34 Відповісти
 
 