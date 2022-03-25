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Окупована Каховська ГЕС працює на енергосистему України, - "Укргідроенерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,гес

Окупована російськими загарбниками Каховська ГЕС перебуває в оперативному управлінні ПрАТ "Укргідроенерго" та продовжує працювати на потреби ОЕС України, повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє пресслужба компанії 

"Каховська ГЕС керується нашими гідроенергетиками. Окупаційні війська спочатку намагалися не пускати персонал на роботу, проте керівництво станції вмовило допустити на робочі місця оперативний персонал", - цитує Сироту пресслужба.

"Оскільки Каховська ГЕС – кінцева станція у дніпровському каскаді, і зараз ми проходимо паводок, якщо не спрацьовувати воду через гідроагрегати та водозливну дамбу, можуть бути дуже сумні наслідки", – пояснив голова "Укргідроенерго".

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При цьому він зазначив, що компанії вдалося оперативно переналаштувати роботу в умовах війни, хоча перший її день назвав шоковим, оскільки неподалік центрального офісу велися бої.

За словами Сироти, зараз компанія забезпечує генерацію 8% електроенергії в її загальному обсязі, необхідні для балансування енергосистеми, а всі ГЕС і ГАЕС, що входять до її структури, працюють згідно диспетчерського графіку і виконують свої зобов'язання з регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.

Як повідомлялося, Каховська ГЕС опинилася під окупацією військових РФ у перший день війни, тоді Міненерго заявляло, що зв'язок із нею втрачено, а НЕК "Укренерго" – що ГЕС відключено від системи.

На день пізніше Міненерго повідомило, що захоплена окупантами Каховська ГЕС працює у штатному режимі, з нею відновлено зв'язок.

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Автор: Роман Свиридович
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Как и оккупированная Запорожская АЭС, как и ГТС. Необычная какая-то война, если в этом плане смотреть.
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25.03.2022 20:17 Відповісти
Швидке та безопорне захоплення агресорами Каховської ГЕС та ЗАЕС мають бути предметом розслідування.
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25.03.2022 20:38 Відповісти
...и вода в крым течет полным ходом под посевную - но об этом никто не говорит...
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25.03.2022 20:39 Відповісти
Крым будет наш. Поэтому и посевную будем мы делать.
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25.03.2022 21:13 Відповісти
Щас они это почитают и примут меры.
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25.03.2022 20:49 Відповісти
 
 