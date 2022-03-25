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Байден (2326) Росія (47263)

Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Під час зустрічі з американськими військовими, розміщеними у Польщі, президент США Джо Байден не приховував свого захвату від українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Байден зазначив: "В українців є хребет. Вони мають багато мужності. Подивіться, як вони наступають… Жінки, молоді люди стоять перед чортовим танком і просто кажуть: "Я не піду. Я стою на своєму. Українці – неймовірні!".

"Ставки у війні, яку розв’язала Росія в Україні, виходять далеко за межі українських кордонів", - підкреслив президент США. 

"Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту", - резюмував він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заявив солдатам США у Польщі, що вони "все побачать", коли будуть в Україні: в Білому домі запевнили, що американські війська не відправлятимуть до України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+73
Україна може стани найбільшим союзником штатів. Сили в нас є. Ми не рафінована обгеєна Європа.
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25.03.2022 21:12
+52
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25.03.2022 21:23
+48
Ну да таких писдов как Украинцы касапам ещё ни кто не валял
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25.03.2022 21:15
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Україна може стани найбільшим союзником штатів. Сили в нас є. Ми не рафінована обгеєна Європа.
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25.03.2022 21:12 Відповісти
Геї вам штани теж того як і путлеру?
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25.03.2022 21:15 Відповісти
Ясно, ти тупеньке троллоло.
Брись з під коментів.
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25.03.2022 21:18 Відповісти
В тебе не пройшло.
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25.03.2022 21:50 Відповісти
шо кацапа,тебя таня черновил зашкварила? видать трошки не совсем,надо было пальцы рук зашкварить,шоб не мого по клаве тыцять
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25.03.2022 21:20 Відповісти
Таня Чорновол тупенька?
На відміну від тебе, шматок лайна, Таня Чорновол боронить нашу землю від таких, як ти, мразот.
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25.03.2022 21:30 Відповісти
Йди чайок кацапмьким солдатам готуй, коллаборант сраний.
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25.03.2022 21:36 Відповісти
Хряпни у Пашинского
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25.03.2022 21:39 Відповісти
У яких емоцій?
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25.03.2022 21:17 Відповісти
Да есть у нас кандидат на премию мира - люська там ещё и дерьмак - без наступательного оружия мы не победим. Сучьи эмоции.
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25.03.2022 21:28 Відповісти
Весь мир думал что Украина второй Афганистан и сдастся так же легко. Ну да
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25.03.2022 21:20 Відповісти
как бы может и как второй Афганистан, но образца 1979-1989гг. Нет, с учетом потерь рашанацистов круче, гораздо круче.
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25.03.2022 21:31 Відповісти
Я бы не сказал, что Афганистан сдался. Из-за военного поражения на войне с Афганистаном СССР исчез с карты мира. У СССР это заняло 10 лет войны, 1979-1989.

РФ воюет с Украиной уже 8 лет, 2014-2022, и есть все предпосылки к тому, что кончится это для РФ точно так же, как для СССР в 1991.
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25.03.2022 21:44 Відповісти
Після того як США проїбало 1 трильйон доларів в Афганістані, давши афганській армії зброю, намагаючись модернізувати країну, спонукаючи афганців боротись за свободу, а вони за місяць під натиском талібанських дикарів все це похерели.
Зрозуміло, що Байден приємно здивований, що українці це народ-нація, які хоробро б'ються за свою свободу і право існування на своїй землі.
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Одна ошибка: за месяц без натиска талибана. Было просто "что, амеры ушли? Ура, теперь все будет по-старому, никто не будет нас учить, как нам жить, мы сами с усами!"
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25.03.2022 22:32 Відповісти
👍
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25.03.2022 21:25 Відповісти
Балбесы...Украинцы Берлин брали.
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25.03.2022 21:12 Відповісти
украинские фронты освободили европу от фашизма
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25.03.2022 21:27 Відповісти
Україна, українці переможуть!
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25.03.2022 21:13 Відповісти
Росія і Китай це найбільше зло на планеті...
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25.03.2022 21:13 Відповісти
Клінтон ще живий, міг би нагадати Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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25.03.2022 21:13 Відповісти
У Байдена ще є якісь питання? Він, схоже, таки "Медляк"...
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25.03.2022 21:14 Відповісти
Ну да таких писдов как Украинцы касапам ещё ни кто не валял
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25.03.2022 21:15 Відповісти
В новейшей истории - да . А если назад копнуть ,то издевалися над маскавитами все у кого духу хватило.
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25.03.2022 22:05 Відповісти
шо,зелины фантазии о закрытом небе спать спокойно не дают?
то тебе к старику хоттабычу,он волосок из бороды дерг-и небо закрыто.
сколько можно повторять за зеленым профаном эти глупости?
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25.03.2022 21:23 Відповісти
Зеля все правильно говорит. По смыслу. Это его сегодняшняя работа. Капля камень точит.
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25.03.2022 21:42 Відповісти
Валера, ты выгоднее выглядишь, когда помалкиваешь.
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25.03.2022 21:45 Відповісти
Извини, Гыг, но позволю себе "влезть" в ваш "политический дискус".
Представь себе бытовую ситуацию, когда мужик хочет выйти с блатхаты из-за брезгливости и полученного приглашения в соседнюю, порядочную квартиру в гости, а её хозяин его не выпускает, мол ещё немного в грязи поваляемся. Мужик таки уходит, а хозяин его начинает пистить и припирает к стене.
Мужик отбивается из всех сил, зовёт на помощь, а пригласившие его трое-четверо (количество по усмотрению) в это время приоткрывают дверь, но не снимая цепочки говорят ему: " Вот мы ему сейчас квартиру затопим, а если не поможет. так ещё и пожар устроим. Но только позже, часа через два. Ты главное держись. А сами мы выйти не можем, потому что он и нас метелить начнёт, хотя у нас и пистолеты есть, но он же так из своей рогатки может и в лоб зарядить! И вообще, кто нам потом продукты из магазина за наши чаевые носить будет?".
Ну вот, примерно такая риторика сейчас присутствует.
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25.03.2022 22:11 Відповісти
ну,для такой ситуации надо хотя бы иметь общий дом с такими соседями.и договор о коллективной безопасности.
но я не об этом...я о том,что недойурист позволяет себе судить о таких сугубо военных вещах,как закрытое небо...
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25.03.2022 22:26 Відповісти
Жертва зе-пропаганди, злийся.
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25.03.2022 21:38 Відповісти
Ну слова на нашу користь доволі сильні.
Дякуємо.
Кажуть, що вони завтра якусь серйозну позитивну конкретику проголосять для нас.
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25.03.2022 21:17 Відповісти
Джонсон вже оголосив про далекобійну арту. Може й даремно що вголос... Такі речі ******* тишу...
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25.03.2022 21:53 Відповісти
У нас і своя арта є далекобійна . А от із снарядами до неї ,мабуть, не дуже оптимістична ситуація.
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25.03.2022 22:06 Відповісти
вы в это верите?
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26.03.2022 01:21 Відповісти
яне понял...єто он озадачен чи озабочен?
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25.03.2022 21:17 Відповісти
Джо Байден повідомив про новий пакет допомоги:

▫️$2 млрд на військове обладнання та зброю
▫️$320 млн для посилення демократії та захисту прав людини
▫️$1 млрд на гум. допомогу українцям

+ готовність прийняти 100,000 біженців у США
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25.03.2022 21:18 Відповісти
Спасибо, старик! Яка нах демократія коли в нас була Січ Запорізька. Демократії до неї ще рости й рости.
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25.03.2022 21:19 Відповісти
Кiля Aзiров, це ти? Запорозька Сiч, бо запорожцi, запорозький марш!
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25.03.2022 21:26 Відповісти
Ніхт, не вгадав. Але добре що поправив. Дякую.
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25.03.2022 21:31 Відповісти
... буду знати.
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25.03.2022 21:54 Відповісти
Запоріжжя!!!
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25.03.2022 22:09 Відповісти
Офтоп, Запорозька Сiч.
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25.03.2022 22:12 Відповісти
Ноу,шановний. Неновоязничайте. За порогами,але Запоріжжя. Де,Ваше,відчуття мови?
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25.03.2022 22:24 Відповісти
Чукча не читатель?до чого ви присунули Запорiжжя, коли йдеться за запорожця та Запорозьку Сiч?
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25.03.2022 22:35 Відповісти
Вiдчуття мови як раз нема у вас. Бо ви досi не знали про icнувсння Запорожжя. Те, що коi ться з вами зветься квасний патрiотизм.
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25.03.2022 22:43 Відповісти
Гуляйте невігласе,суржикрване. До,того,ж ннвиховане. Знайомтеся з чергуваннями
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25.03.2022 22:45 Відповісти
Сам гуляй, неук, Запорожжя це землi, а Запорiжжя це мicто. Так як ти "мовознавцi" це ганьба Украiни. Йди до школи, невiгласе.
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25.03.2022 22:56 Відповісти
Неук, знайомся з двома рiзними по сенсу словами.У словi Запорожжя нема чергуваня. Бо це не мiсто Запорiжжя, це старовинний регiон, причорноморськи степи. Тобi як менту, треба 3 рази розповiдати.
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Шо "ноу", неук? Ви самi не розумieте, що ви заперечуете. Запорiзьким може бути лише те, що прив'язано до мicта. Те, шо прив' язано до регiону, тобто Сiч, це Запорожжя. Вивчiть це та не розумнiчайте дурницями вiд балди.
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25.03.2022 22:52 Відповісти
За порогами може бути Запорожжя! Вивчи це, дерев'яна ти кацапщина
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25.03.2022 22:59 Відповісти
Неук, прийом... ЗАПОРОЖЖЯ, запиши собi на лоба..
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26.03.2022 00:16 Відповісти
Запоріжжя!
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25.03.2022 22:11 Відповісти
То шо? Все одно Запорожець.
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25.03.2022 22:26 Відповісти
Гуляй недорозвинене
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26.03.2022 00:37 Відповісти
Воно й видно шо ти прогуляв всi уроки укрмови. Запорожжя це не Запорiжжя, бовдур!
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26.03.2022 00:48 Відповісти
Яке ж ти кончене.. iнодi достатньо признати помилку, щоб зайти за розумного, але ж ти то того тупе й вперте кацапо, сiло у дiряву калошу, обгадився там но нiт, гребеш до останнього
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26.03.2022 00:55 Відповісти
Відморожений недоумок нездихай,якомога довше й смерди.Дегнерате
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26.03.2022 01:08 Відповісти
Неук, вивчи iм'я украiнських земель! Запорожжя, Слобожанщина, Буковина i так далi!! Дебiла кусок, хай мене забанять, але Запорожжя I Запорiжжя це окремi поняття, тупий ти кацап!
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26.03.2022 01:19 Відповісти
Психопате
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26.03.2022 01:09 Відповісти
Тупий школяр
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26.03.2022 01:21 Відповісти
Нікчеио заспагойся. Підтягни обвсцяні штаці й здуй у свіц мухозасоанськ.Імбецильчик
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26.03.2022 01:36 Відповісти
Йди мову вчи, II вiдчуття, хвора ти кацапо.
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26.03.2022 01:39 Відповісти
Ми з Київської Русі, ми на своїй землі
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25.03.2022 21:20 Відповісти
Назву Київська Русь придумали москалі щоб примазати Залісся, була і є одна Русь це Україна.
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25.03.2022 21:52 Відповісти
Враховуючи скільки вони вклали в Афганістан бездарно, то те що вони вкладають в Україну - копійки
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25.03.2022 21:22 Відповісти
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25.03.2022 21:23 Відповісти
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25.03.2022 21:31 Відповісти
так, але стоянням перед танком рідко коли яка війна закінчувалась. Біден, давай Україні артилерію, ракети, літаки, спутники!!!
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25.03.2022 21:24 Відповісти
Один літак краще тисячі компліментів.
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25.03.2022 21:24 Відповісти
Європа розчаровує, хоч там і є справжні друзу але всілякі Орбани і інші путнські хвойди все зводять на нівець.
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25.03.2022 21:26 Відповісти
Российский олигарх Роман Абрамович прошлой ночью прибыл в Польшу на специальном поезде, сообщают (https://twitter.com/JakubKrupa/status/1507398797550362638) польские СМИ. Его поездка совпала с визитом в страну президента США Джо Байдена.

Напомним, недавно Владимир Зеленский просил (https://t.me/zerkalo_io/40622) Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как тот может быть посредником в переговорах с Россией. https://t.me/zerkalo_io/40818
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25.03.2022 21:26 Відповісти
Негайно відправити Абрамовича в пломбованому вагоні до моцкви через Фінляндський вокзал!
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25.03.2022 21:55 Відповісти
хто побудував мокшанську столицю ?- київський князь

хто написав першу в Світі Конституцію ? - українці

Ніхто в Світі не очікував такого потенціалу від Українського народу ...
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25.03.2022 21:28 Відповісти
Одна з перших форм демократії в світі - Гетьманщина. В Європі в той час була абсолютна монархія і нічні горшки з вікон виливали на вулицю.
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25.03.2022 21:41 Відповісти
Перша демократична форма - це наша славетна Запорозька Січ. Демократія, якої тоді в інших країнах ніхто не знав, не бачив і про яку ніхто навіть не смів тоді мріяти. Саме тому серед січовиків було так багато представників різних народів. А вже з Січі ця традиція перекочувала на всю Гетьманщину.
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25.03.2022 21:55 Відповісти
та хто його знає, хто тую мацкву ще будував. з якого б переляку князь з Київа, збудувавши місто, назвав би те місто Москва???
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25.03.2022 22:24 Відповісти
СМЕРТЬ РАШИЗМУ!
Из интернета:
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире русского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
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25.03.2022 21:30 Відповісти
Жаль что украинцам это пришлось доказывать потом и кровью.
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25.03.2022 21:30 Відповісти
Штатам нада было не в афган трусливый и рабский вкладывать а в Украину.
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25.03.2022 21:46 Відповісти
Джо тямить, що до чого.
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25.03.2022 22:02 Відповісти
"Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту", - резюмував він.

Мерзота деменційна.

Ваші "цінності" ми вже побачили.
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25.03.2022 22:56 Відповісти
Шановний пан "із Канади", головна демократична цінність, яка збігається 100% із християнською(біблейною )мораллю та Божим замислом (замислом Творця)створення людини, ЩО ЛЮДИНУ РОБИТЬ ЛЮДИНОЮ - це СВОБОДА ВИБОРУ,тобто здатність людини, як істоти, через мислення і аналіз(РОЗУМ)різних варіантів вибрати той варіант, який їй довподоби, або самиий оптимальний для неї, абсолютно в безлічі різних сфер, діяльності, і тд., що повністю віддзеркалюється в такій політичній моделі, як демократія, саме це дає і дало поштовх в розвитку ЗАХ.Європи (ЛМртін Лютер), Півн.Америки і інших цивиліз.країнах. і даватиме поштовх далі, ТОМУ ЩО НЕ СУПЕРЕЧИТЬ БОЖІЙ ПРИРОДІ І БОЖОМУ ЗАМИСЛУ в ЛЮДИНі.
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25.03.2022 23:46 Відповісти
пан "з України" - двавайте ми не будете мені розказувати про свободу вибору з примусовою уколізацією людей експериментальним препаратом, указ про яку, зокрема, видало ваше деменційне =божество= (там штрафи божевільні накладатися мали на компанії). Що є порушенням законів, прав і свобод.

Федеральний суд призупинив чи скасував (не простежувала) дію указу =радєтєля= великого.

А тут таке саме чмо, яке ще відповість за своє.

І ще така сама =велика свобода вибору= он з блм була. І т.д. і т.п.
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25.03.2022 23:55 Відповісти
 
 