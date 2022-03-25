Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", - Байден

Під час зустрічі з американськими військовими, розміщеними у Польщі, президент США Джо Байден не приховував свого захвату від українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Байден зазначив: "В українців є хребет. Вони мають багато мужності. Подивіться, як вони наступають… Жінки, молоді люди стоять перед чортовим танком і просто кажуть: "Я не піду. Я стою на своєму. Українці – неймовірні!".

"Ставки у війні, яку розв’язала Росія в Україні, виходять далеко за межі українських кордонів", - підкреслив президент США.

"Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту", - резюмував він.

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