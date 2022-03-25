Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час зустрічі з американськими військовими, розміщеними у Польщі, президент США Джо Байден не приховував свого захвату від українців.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Байден зазначив: "В українців є хребет. Вони мають багато мужності. Подивіться, як вони наступають… Жінки, молоді люди стоять перед чортовим танком і просто кажуть: "Я не піду. Я стою на своєму. Українці – неймовірні!".
"Ставки у війні, яку розв’язала Росія в Україні, виходять далеко за межі українських кордонів", - підкреслив президент США.
"Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Брись з під коментів.
На відміну від тебе, шматок лайна, Таня Чорновол боронить нашу землю від таких, як ти, мразот.
РФ воюет с Украиной уже 8 лет, 2014-2022, и есть все предпосылки к тому, что кончится это для РФ точно так же, как для СССР в 1991.
Зрозуміло, що Байден приємно здивований, що українці це народ-нація, які хоробро б'ються за свою свободу і право існування на своїй землі.
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
то тебе к старику хоттабычу,он волосок из бороды дерг-и небо закрыто.
сколько можно повторять за зеленым профаном эти глупости?
Представь себе бытовую ситуацию, когда мужик хочет выйти с блатхаты из-за брезгливости и полученного приглашения в соседнюю, порядочную квартиру в гости, а её хозяин его не выпускает, мол ещё немного в грязи поваляемся. Мужик таки уходит, а хозяин его начинает пистить и припирает к стене.
Мужик отбивается из всех сил, зовёт на помощь, а пригласившие его трое-четверо (количество по усмотрению) в это время приоткрывают дверь, но не снимая цепочки говорят ему: " Вот мы ему сейчас квартиру затопим, а если не поможет. так ещё и пожар устроим. Но только позже, часа через два. Ты главное держись. А сами мы выйти не можем, потому что он и нас метелить начнёт, хотя у нас и пистолеты есть, но он же так из своей рогатки может и в лоб зарядить! И вообще, кто нам потом продукты из магазина за наши чаевые носить будет?".
Ну вот, примерно такая риторика сейчас присутствует.
но я не об этом...я о том,что недойурист позволяет себе судить о таких сугубо военных вещах,как закрытое небо...
Дякуємо.
Кажуть, що вони завтра якусь серйозну позитивну конкретику проголосять для нас.
▫️$2 млрд на військове обладнання та зброю
▫️$320 млн для посилення демократії та захисту прав людини
▫️$1 млрд на гум. допомогу українцям
+ готовність прийняти 100,000 біженців у США
Нікчеио заспагойся. Підтягни обвсцяні штаці й здуй у свіц мухозасоанськ.Імбецильчик
Напомним, недавно Владимир Зеленский просил (https://t.me/zerkalo_io/40622) Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как тот может быть посредником в переговорах с Россией. https://t.me/zerkalo_io/40818
хто написав першу в Світі Конституцію ? - українці
Ніхто в Світі не очікував такого потенціалу від Українського народу ...
Из интернета:
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)
Главными составляющими РАШИЗМА являются:
- признание особой миссии в мире русского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";
- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;
- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;
- тоталитарный характер политического режима;
- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
Мерзота деменційна.
Ваші "цінності" ми вже побачили.
Федеральний суд призупинив чи скасував (не простежувала) дію указу =радєтєля= великого.
А тут таке саме чмо, яке ще відповість за своє.
І ще така сама =велика свобода вибору= он з блм була. І т.д. і т.п.