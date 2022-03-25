Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула дитина, - Кириленко

Уточнено інформацію щодо загиблих і поранених в Маріуполі та інших населених пунктах області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі. Весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У Максимільянівці загинула 1 дитина, 3 людей дістали поранення", - зазначив Кириленко.

Він додав, що є також двоє поранених в Авдіївці, серед них – одна дитина, та один поранений у Мар’їнці.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Те, що коять росіяни на Донеччині, – це чистий тероризм! І відповідати вони за все будуть, як терористи!" - додав голова Донецької ОВА.

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