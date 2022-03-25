Єврокомісії доручили підтримати продовольчу безпеку та сільське господарство України

Європейська рада ухвалила рішення, яким доручила Європейській комісії підтримувати продовольчу безпеку та сільське господарство України.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, які були прийняті за підсумками засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейська рада пропонує Комісії, у координації з міжнародними партнерами, приділяти пріоритетну увагу роботі над глобальною продовольчою безпекою та доступністю, зокрема шляхом підтримки продовольчої безпеки та сільського господарства в Україні та найбільш уразливих та незахищених третіх країнах", - йдеться в повідомленні.

Рада переконана, що це буде "основною метою ініціативи FARM (Місія із забезпечення продовольчої та сільськогосподарської стійкості)".

"Ця багатостороння робота має забезпечити ефективне функціонування ринків і стимулювати місцеве виробництво для зниження ризику відсутності продовольчої безпеки. Повинна бути збережена цілісність ланцюжків постачання продовольства", - додали європейські лідери.

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