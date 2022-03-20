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Новини Суспільство
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сільське господарство (206) урожай (70) посівна (43) Шурма Ростислав (64)

Україна хоче зібрати щонайменше 70% торішнього врожаю, - Шурма

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

урожай,врожай

Україна поставила собі за мету зібрати 70% торішнього врожаю, незважаючи на повномасштабну війну з РФ.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію", – сказав він в ефірі телемарафону.

Для цього Україна запустила комплексну програму підтримки посівної, включно з пільговим фінансуванням агранієм.

Запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах достатньо на 3-5 років, уточнив він.

"Себе ми точно прогодуємо", – зазначив Шурма.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Хоч би відсотків 30 мати.
Чому в уряді сидять фантазери, а не реалісти ?
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20.03.2022 09:07
+8
шаурма не говорит о том,что сначала надо засеять яровые и вырастить...
у зеленых сразу собирать нужно.
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20.03.2022 09:11
+6
Про що він співає, я ще розумію городини чи там сої з курудзою, зернові на заході сіють мало, в основному схід і південь, сам там де орки лютують.
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20.03.2022 09:09
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Хоч би відсотків 30 мати.
Чому в уряді сидять фантазери, а не реалісти ?
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20.03.2022 09:07 Відповісти
В Уряді сидять ті, хто керує розгромом рашки. І, на щастя, не скиглії.
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20.03.2022 09:10 Відповісти
Навряд чи в нашому уряді, більше в американському. А в нас цим займається Генштабі.
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20.03.2022 09:13 Відповісти
Він і зброю постачає? І санкції вводить? І пожежі гасить та біженців рятує? І держбюджетом займається, аби усе оплачувати?
Досить молоти дурниці, я вас чемно прошу.
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20.03.2022 09:17 Відповісти
Все з перерахованого робить, або український народ, або західні партнери. Наш уряд з цього всього робить даже малу частину.
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20.03.2022 09:37 Відповісти
Дитячі балачки не коментую- часу жаль.
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20.03.2022 09:40 Відповісти
І в чому героїзм ? Це прописано в їхніх посадових інструкціях. А люди, руками яких робиться все хороше, реально ризикують життям. Отака правда.
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20.03.2022 09:43 Відповісти
Де я хоч слово сказав про героїзм? Не брешіть і не видавайте бажане за дійсність, сприймайте реальність як вона є. інакше точно отримаєте черговий нервовий зрив та питимете заспокійливе.
Гарного дня.
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20.03.2022 09:48 Відповісти
Вони не центр опору. Не маніпулюйте.
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20.03.2022 09:50 Відповісти
.
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20.03.2022 09:55 Відповісти
Амбітно. Та чи ми не українці!
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20.03.2022 09:08 Відповісти
Парни, будем реалистами - прошлый год это был такой прыжок вверх по урожайности, которого и близко не было никогда. Так бывает, все сложилось с урожайностью. Урожайность у всех была на процентов 20-25 больше чем обычно. Поэтому 70-75 процентов от прошлогоднего у нас получилось бы и без войны. А с войной судо если соберём хоть 50% от 21-го года. Скорее всего будет меньше. Может и значительно меньше.
главная проблема в топливе и чтобы банки финансировали посевную. Что толку что правительство снижает процентную ставку по кредиту на полгода если самого кредита не дают даже под залог. В банках люди забирают депозиты. Не так как в первые дни Слава Богу но все равно забирают и у банков нет денег кредитовать реальный бизнес. Если нацбанк даст денег банкам миллиардов хотяб 50 под посевную, тогда ситуация вырулит. Но пока об этом правительство не говорит. Может одумаются. А главное что делать с урожаем. Элеваторы до сих пор многие забиты кукурузой и тому подобное. Два основных порта не работают так как блокада на чёрном море. ЖД на Польшу или куда не справятся и близко. Если не заработают Одесса и Николаев на отгрузку, то основная часть урожая останется на полях. Это то что есть на сегодняшний момент. Не говоря о том что часть наших площадей сейчас оккупирована. К сожалению пока в реале это так. Все это и многое другое заставляет Агро задуматься о том стоит ли Сеять. Вложения в каждый гектар минимум 1000 долларов США. А теперь представьте какие это риски если у Вас 100 Га, 1000 Га, 10 000 Га. Это безумные убытки. Поэтому 50% от урожая прошлого года это очень и очень оптимистично. Плюс только то что цена на продукцию будет несколько выше и это немного компенсирует. А пока нужна ликвидность банкам от правительства и нацбанка и дай нам Бог побыстрее справиться с Мордором. Если через месяц не начать Сеять в центральной и северной Украине, то сроки уйдут и урожая будет ещё меньше. Поэтому Шмигаль нужно быстро решать вопрос с деньгами для банков и наличием Топлива в Украине.
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20.03.2022 09:42 Відповісти
Ми і війну за три дні програли.
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20.03.2022 09:49 Відповісти
Студент, как бы тебе пояснить...
война может выигрываться на мотивированности, на патриотизме,на стойкости и мужности, на мудром и умелом руководстве, на много чем что сейчас проявляет Украина. Но зерну, положенному в Землю ему это все равно. Его нужно вовремя обработать и положить во Влажность Землю и в оптимальные сроки, дать Удобрения, защитить от болезней и бурьянов и во время убрать и складировать. Кто это будет делать и насколько он патриот зерну все равно. Оно, зерно существует по другим правилам. Ему нужна температура и влага. Все. Я просто знаю что сейчас происходит в Агро, там на сегодня, далеко от бравурных речей Шмыгалей. Многие организации не видят смысла и не имеют возможности Сеять. Если в ближайшую неделю другую месяц ситуация кардинально не изменится с финансированием и топливом, то сколько бы мы не уговаривали трактор, то он вообще не сможет выехать в поле. Реалии они таковы. Ждём не пиаровских, а нужных решений правительства
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20.03.2022 10:15 Відповісти
Мені 60 років. Ваші пояснення мене не цікавлять від слова взагалі.
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20.03.2022 10:23 Відповісти
на рашці ситуація не краща.НЕ З ПРИЧИНИ ОЧІКУВАНОЇ НИЖЧОЇ УРОЖАЙНОСТІ.
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20.03.2022 09:50 Відповісти
Раша гавно. Что её обсуждать? Нам своє робить
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20.03.2022 10:16 Відповісти
А чому, врожай має зостати в полях? Що раніше, зерно просто з поля в кузові вантажівки везли в порт і висипали в трюми суден?
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20.03.2022 10:22 Відповісти
Да уже до вывозились даунята в министерствах....что цена хлеба,муки и др,вскочила до ....еще же не забывайте фуражное зерно нужно.Я бы вообще пока запретил вывоз всех зерновых.Вы еще не знаете сколько полей потенциально будут сжигаться козломордыми.
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20.03.2022 11:50 Відповісти
Про що він співає, я ще розумію городини чи там сої з курудзою, зернові на заході сіють мало, в основному схід і південь, сам там де орки лютують.
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20.03.2022 09:09 Відповісти
Вони теж зернові. А на півдні сіють, навіть на Херсонщині.
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20.03.2022 09:11 Відповісти
Та зрозуміло, у нас наприклад пшеницю зовсім не сіють, земля не та.
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20.03.2022 09:13 Відповісти
То в чому невіра в цей амбітний прогноз? В нас завжди була проблема з кредитами для посівної- зараз вона знята. А ціна на збіжжя цього року може бути захмарна.
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20.03.2022 09:15 Відповісти
Тому що жодна область заходу не перекриє врожай Херсонської, як не сій. А там ще шматок Запоріжської, Харківська, Сумська, Чернігівська, Житомирська, Київська. По м'ясу, молоку, фруктам без питань, по зерновим ні
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20.03.2022 09:19 Відповісти
Тому і 70%.
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20.03.2022 09:34 Відповісти
Поживемо побачимо хто був правий.
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20.03.2022 09:44 Відповісти
шаурма не говорит о том,что сначала надо засеять яровые и вырастить...
у зеленых сразу собирать нужно.
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20.03.2022 09:11 Відповісти
Пане Шурма, а ви дійсно вважаєте що українці йолопи? Які 70% за нинішніх умов.
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20.03.2022 09:13 Відповісти
А Шурма це який? Не з тих , які все життя лизали зад ригоаналам?
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20.03.2022 09:14 Відповісти
Так так !!! Це синок цього шурми що в сдпо з медведчуком був !!!
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20.03.2022 09:21 Відповісти
А що з Держрезервом, Шурма?
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20.03.2022 09:15 Відповісти
Ага. Давайте еще кацапоидов зерном будем снабжать
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20.03.2022 09:16 Відповісти
Треба негайно прийняти закон, щоб за підпал полів з хлібом давати пожиттєве. Бо свинособаки будуть знаходить серед україніців таки ж е підарасів як і самі кацапи які будуть це робити. Особливо таких гнид багато в південно східних регіонах. Далі не буду розвивати причину цього явлення. Війна... Думаю ви зрозуміли...
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20.03.2022 09:18 Відповісти
"Запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах достатньо на 3-5 років, уточнив він."
Він сам собі суперечить.Є такі то запаси,експорта відповідно небуде бо заблоковано порти та море, то навіщо малювати 70%?Потрібно сіяти тільки те,що буде споживатися країною та її військом.Треба раціонально підходити до витрат бо с\г роботи споживають те саме паливо та мастила що й військова техніка.
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20.03.2022 09:18 Відповісти
экспорт переориентируется частично на Европу. Селянам деньги нужно зарабатывать - у них нет понятия "лишнее".
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20.03.2022 09:41 Відповісти
з такими цінами та дефіцитом пмм який економічний сенс краще компенсації надати,те що йшло через порти неможливо перенаправити на захід.
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20.03.2022 10:04 Відповісти
если хватит помощи Запада, то компенсации, конечно, селянам дадут. Но у нас уже накопились излишки, и дальше ни будут только нарастать ввиду отсутствия "нептунов". Так что придется распихивать через ЕС.
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20.03.2022 10:08 Відповісти
всього дві області можуть повністю забезпечити зерновими всю країну,тому запаси будуть тільки зростати,потрібно більше сіяти гречки,гороху те, що можна швидко зібрати та менше витратити на добрива та хімію.
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20.03.2022 10:20 Відповісти
Ну.Ну....Вы бы это ....сняли розовые очки.

Со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 миллионов гривен, которое предназначалось для форс-мажорных ситуаций в стране.
Источник: советник министра внутренних дел Михаил Апостол, которого цитирует МВД в Facebook

Прямая речь: "Недостача почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма ущерба - более 800 миллионов гривен. Речь идет о государственных запасах, так называемой "подушке безопасности", которая рассчитана для того, чтобы обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. 2 июня 2020 . Только еще цены на порядок занижены
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20.03.2022 11:59 Відповісти
ніхто не заперечує присутність корупції,але попри те зерна залишилося досить, яке "притримали" та не встигли екпортувати за кордон.
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20.03.2022 12:13 Відповісти
Чому нема офіційної позиції влади щодо того як вчиняти аграріям на окупованих територіях ? На мою думку має бути чітка позиція - не ростити врожай щоб не годувати ворога . Тим більше куди тим аграріям продати врожай , якщо торгівля на експорт з ерефією буде унеможливлена ? Є варіант засіяти окуповані землі сидеральними культурами щоб відчутно не вкладатись в цьому сезоні - та ж сама гірчиця на сидерат дозволить малими затратами перегуляти поля під зеленим паром . А ще має бути пряма заборна сіяти на окупованих полях продовольчі крупяні культури - годувати окупанта має бути злочином !
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20.03.2022 09:19 Відповісти
головне китайозам не продавати
ні зернини
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20.03.2022 09:27 Відповісти
вони знали,що буде війна та заздалегіть по прийнятним цінам викупили половину всіх світових запасів збіжжя.
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20.03.2022 10:08 Відповісти
зерна у нас сейчас излишек, и пшеницы, и кукурузы .... больше чем обычно. Так же как и масла подсолнечника. Потому что нет нашего ежегодного экспорта на Ближний Восток и Азию. Так что "голод-голод" нам не грозит ни разу. А вот во всяких египтах и ливанах (особенно после уничтожения там элеваторов) уже напряглись - у них там теперь жрачки осталось месяца на два, а потом придется переходить на поставки кацапской репы. Так что теперь про голод пусть пишут письма в ООН и Спортлото.
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20.03.2022 09:39 Відповісти
Якщо і буде зібрано 70%, то без моря їх важко буде вивезти. Хіба що через Румунію і залізницею на Польшу. На фоні зростання цін на продукцію, таке значне збільшення собівартості логістики буде прийнятним. Але думаю, на фоні погодних умов, ситуацією з запчастинами, ЗЗР, пальним і війною, то максимум що зможуть зібрати це 40% від 2021 врожаю.
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20.03.2022 09:43 Відповісти
до експорту нового урожаю ще треба ВИСТОЯТИ..

ТОМУ ЗАРАЗЦЕ-ДАЛЕКА ПЕРСПЕКТИВА.

до цього ще необхідно буде організувати посівну(хоча б на 70 відсотків) і ОРГАНІЗУВАТИ ЗАХИСТ ПОЛІВ ВІДПІДПАЛІВ РУСНЕЮ(ВОНИ ЦЕ ВМІЮТЬ).
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20.03.2022 09:59 Відповісти
Цифра с потолка что называется - как можно собрать хотя бы 70% от прошлогоднего урожая при таких ценах на удобрения (выросли мин. в три раза),посевной материал,средства защиты растений,горюче-смазочные материалы...это все не учитывая оккупации? И к примеру как экспортировать зерновые если порты заблокированы? Железной дорогой - ну это очень дорого,проблемно и объемы не те. Главное себя прокормить - остальные пусть жрут что хотят...и почему рыговский шаурма это комментирует - иксперд хренов - сначала поживи в селе и попробуй что то вырастить
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20.03.2022 09:47 Відповісти
Україна споживає 25% зерна, яке виробляє

Як повідомляв Укрінформ, у 2020/2021 маркетинговому році Україна експортувала 44,628 млн т зернових та зернобобових

тобто голод точно не грозить.
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20.03.2022 09:56 Відповісти
тільки ПРОБЛЕМА.

МАРОДЕРИ В УРЯДІ.

У МІН АПП чомусь Україні потрібні не 24.4,а 20 млн тон збіжжя:

Потреба внутрішнього споживання зерна складає близько 20 млн тонн, що дає можливість експортувати близько 65 млн тонн зернових та зернобобових культур.
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20.03.2022 10:27 Відповісти
За відкритими даними, на елеваторах України накопичилось 6 млн тонн пшениці, близько 14 млн тонн кукурудзи. Наше Мінагрополітики доповнює, що Україна має запас пшениці на 2 роки, соняшникової олії на 5 років, кукурудзи - на 1,5 років.
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Здається наша влада втрачає зв'язок з реальністю, сидячи у бункері, в безпеці, коли гинуть українці.. і чим далі.. тім гірше..
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20.03.2022 10:03 Відповісти
Это из той же пьесы,В мае будем есть шашлыки
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20.03.2022 10:21 Відповісти
Просто нагадаю про мишей які "з'їли" стратегічний запас зерна...
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20.03.2022 10:23 Відповісти
Это Шапито,а еще есть Ток-Шоу с арестовичем
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20.03.2022 10:24 Відповісти
Засеем Карпаты кукурузой?
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20.03.2022 10:29 Відповісти
И не дай БОГ хоть один центнер уйдет налево. ****** будет вам.
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20.03.2022 11:23 Відповісти
так на дорогах же клепали 1к4(1 км дороги по реальной цене 4км) и все же молчали и пиндец им не пришел....зато твари на военный бюджет 0. Тепер маємо и ******* ПВО и все інше...
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20.03.2022 12:09 Відповісти
Головне зберегти запаси вже зібраного, бо зерносховища теж цілі для рашистів
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20.03.2022 12:33 Відповісти
 
 