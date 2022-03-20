Україна хоче зібрати щонайменше 70% торішнього врожаю, - Шурма

Україна поставила собі за мету зібрати 70% торішнього врожаю, незважаючи на повномасштабну війну з РФ.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію", – сказав він в ефірі телемарафону.

Для цього Україна запустила комплексну програму підтримки посівної, включно з пільговим фінансуванням агранієм.

Запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах достатньо на 3-5 років, уточнив він.

"Себе ми точно прогодуємо", – зазначив Шурма.

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