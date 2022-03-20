Украина хочет собрать как минимум 70% прошлогоднего урожая, - Шурма
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Украина задалась целью собрать 70% прошлогоднего урожая, несмотря на полномасштабную войну с РФ.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наша цель – сохранить урожай в следующем году как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию", – сказал он в эфире телемарафона.
Для этого Украина запустила комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.
Запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет, уточнил он.
"Себя мы точно прокормим", - отметил Шурма.
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Чому в уряді сидять фантазери, а не реалісти ?
Досить молоти дурниці, я вас чемно прошу.
Гарного дня.
главная проблема в топливе и чтобы банки финансировали посевную. Что толку что правительство снижает процентную ставку по кредиту на полгода если самого кредита не дают даже под залог. В банках люди забирают депозиты. Не так как в первые дни Слава Богу но все равно забирают и у банков нет денег кредитовать реальный бизнес. Если нацбанк даст денег банкам миллиардов хотяб 50 под посевную, тогда ситуация вырулит. Но пока об этом правительство не говорит. Может одумаются. А главное что делать с урожаем. Элеваторы до сих пор многие забиты кукурузой и тому подобное. Два основных порта не работают так как блокада на чёрном море. ЖД на Польшу или куда не справятся и близко. Если не заработают Одесса и Николаев на отгрузку, то основная часть урожая останется на полях. Это то что есть на сегодняшний момент. Не говоря о том что часть наших площадей сейчас оккупирована. К сожалению пока в реале это так. Все это и многое другое заставляет Агро задуматься о том стоит ли Сеять. Вложения в каждый гектар минимум 1000 долларов США. А теперь представьте какие это риски если у Вас 100 Га, 1000 Га, 10 000 Га. Это безумные убытки. Поэтому 50% от урожая прошлого года это очень и очень оптимистично. Плюс только то что цена на продукцию будет несколько выше и это немного компенсирует. А пока нужна ликвидность банкам от правительства и нацбанка и дай нам Бог побыстрее справиться с Мордором. Если через месяц не начать Сеять в центральной и северной Украине, то сроки уйдут и урожая будет ещё меньше. Поэтому Шмигаль нужно быстро решать вопрос с деньгами для банков и наличием Топлива в Украине.
война может выигрываться на мотивированности, на патриотизме,на стойкости и мужности, на мудром и умелом руководстве, на много чем что сейчас проявляет Украина. Но зерну, положенному в Землю ему это все равно. Его нужно вовремя обработать и положить во Влажность Землю и в оптимальные сроки, дать Удобрения, защитить от болезней и бурьянов и во время убрать и складировать. Кто это будет делать и насколько он патриот зерну все равно. Оно, зерно существует по другим правилам. Ему нужна температура и влага. Все. Я просто знаю что сейчас происходит в Агро, там на сегодня, далеко от бравурных речей Шмыгалей. Многие организации не видят смысла и не имеют возможности Сеять. Если в ближайшую неделю другую месяц ситуация кардинально не изменится с финансированием и топливом, то сколько бы мы не уговаривали трактор, то он вообще не сможет выехать в поле. Реалии они таковы. Ждём не пиаровских, а нужных решений правительства
у зеленых сразу собирать нужно.
Він сам собі суперечить.Є такі то запаси,експорта відповідно небуде бо заблоковано порти та море, то навіщо малювати 70%?Потрібно сіяти тільки те,що буде споживатися країною та її військом.Треба раціонально підходити до витрат бо с\г роботи споживають те саме паливо та мастила що й військова техніка.
Со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 миллионов гривен, которое предназначалось для форс-мажорных ситуаций в стране.
Источник: советник министра внутренних дел Михаил Апостол, которого цитирует МВД в Facebook
Прямая речь: "Недостача почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма ущерба - более 800 миллионов гривен. Речь идет о государственных запасах, так называемой "подушке безопасности", которая рассчитана для того, чтобы обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. 2 июня 2020 . Только еще цены на порядок занижены
ні зернини
ТОМУ ЗАРАЗЦЕ-ДАЛЕКА ПЕРСПЕКТИВА.
до цього ще необхідно буде організувати посівну(хоча б на 70 відсотків) і ОРГАНІЗУВАТИ ЗАХИСТ ПОЛІВ ВІДПІДПАЛІВ РУСНЕЮ(ВОНИ ЦЕ ВМІЮТЬ).
Як повідомляв Укрінформ, у 2020/2021 маркетинговому році Україна експортувала 44,628 млн т зернових та зернобобових
тобто голод точно не грозить.
МАРОДЕРИ В УРЯДІ.
У МІН АПП чомусь Україні потрібні не 24.4,а 20 млн тон збіжжя:
Потреба внутрішнього споживання зерна складає близько 20 млн тонн, що дає можливість експортувати близько 65 млн тонн зернових та зернобобових культур.