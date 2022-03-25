Єрмак розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти у війні проти РФ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак перерахував, що необхідно Україні для перемоги над Російською Федерацією у її війні проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Єрмак розповів під час брифінгу в ОП.

"Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі. По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз. По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. На жаль поки немає політичної волі", - заявив він

Після війни, за словами голови ОП, Україну не влаштує "жодна конфігурація, яка ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України".

"Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не повинна платити за мир. Настав час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії", – сказав Єрмак.

За його словами, війна Росії проти України повністю зруйнувала всю стару систему міжнародної безпеки. "Треба вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а провідним учасником", – зазначив голова ОП.

Читайте: Єрмак закликав США офіційно визнати Росію державою-терористом

Він заявив, що Україна повністю підтримує план дій з 10 пунктів, підготовлений Польщею, Словенією та Чехією і закликав Євросоюз ввести ці санкції в дію.

Єрмак повідомив, що Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії із закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

Він наголосив на важливості рішення Німеччини відкинути вимогу РФ платити за російський газ у рублях. Так само мають діяти інші країни Європи, наголосив Єрмак. Крім того, за його словами, необхідно запровадити нафтове ембарго, щоб ще більше обрушити економіку Росії.