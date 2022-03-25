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Єрмак розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти у війні проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

андрій,єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак перерахував, що необхідно Україні для перемоги над Російською Федерацією у її війні проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Єрмак розповів під час брифінгу в ОП.

"Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі. По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз. По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. На жаль поки немає політичної волі", - заявив він

Після війни, за словами голови ОП, Україну не влаштує "жодна конфігурація, яка ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України".

"Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не повинна платити за мир. Настав час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії", – сказав Єрмак.

За його словами, війна Росії проти України повністю зруйнувала всю стару систему міжнародної безпеки. "Треба вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а провідним учасником", – зазначив голова ОП.

Читайте: Єрмак закликав США офіційно визнати Росію державою-терористом

Він заявив, що Україна повністю підтримує план дій з 10 пунктів, підготовлений Польщею, Словенією та Чехією і закликав Євросоюз ввести ці санкції в дію.

Єрмак повідомив, що Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії із закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

Він наголосив на важливості рішення Німеччини відкинути вимогу РФ платити за російський газ у рублях. Так само мають діяти інші країни Європи, наголосив Єрмак. Крім того, за його словами, необхідно запровадити нафтове ембарго, щоб ще більше обрушити економіку Росії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
Треба по перше прибрати всіх зрадників, апочати с д,ерьмака
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25.03.2022 23:03
+65
Русскую агентуру нужно выкинуть на мороз. В первую очередь Ермака, Подоляка, Демченко, Портнова, Татарова и прочие говно
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25.03.2022 23:05
+56
Засланий руzький єрмак умнічає? А чому 3 роки не готувались до війни, а будували дороги для рашистських танків?
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25.03.2022 23:04
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Пізно єрмак. Порошенко уже все озвучив. Тобі і секретні документи, нонсенс
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25.03.2022 23:02 Відповісти
"Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди"
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26.03.2022 11:13 Відповісти
Треба по перше прибрати всіх зрадників, апочати с д,ерьмака
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25.03.2022 23:03 Відповісти
Засланий руzький єрмак умнічає? А чому 3 роки не готувались до війни, а будували дороги для рашистських танків?
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25.03.2022 23:04 Відповісти
Отсутствие Ермака? )
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25.03.2022 23:05 Відповісти
Русскую агентуру нужно выкинуть на мороз. В первую очередь Ермака, Подоляка, Демченко, Портнова, Татарова и прочие говно
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25.03.2022 23:05 Відповісти
Не хочеться роздувати, але хто їх тримає питання риторичне ...
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25.03.2022 23:17 Відповісти
Я би Подоляка на Аоестовича поміняв у списку.
Подоляк - не агент. Так - вічний пристосуванець/прилипала.
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26.03.2022 03:07 Відповісти
Для начала надо Ермака на Ростов отправить, а там посмотрим...
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25.03.2022 23:05 Відповісти
Таких ні в якому разі не можна відпускати живими
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Можно по частям...
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25.03.2022 23:32 Відповісти
Як цей підар заїбав, **** не можна його пристрелити як диверсанта? Дєрбмак спитай Зелю куди пішли гроші замість армії і чому похєрили ракетну програму?
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25.03.2022 23:06 Відповісти
Щоб вистояти у війні з лаптєногами, Україні, допоможе відсутність, на державних постах, "різних єрмаків з їхнім "мнєнієм ".
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25.03.2022 23:06 Відповісти
Так и есть.
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25.03.2022 23:07 Відповісти
оффтоп. ведущие биржи прекратилили продажу расейских алмазов. исландия, лондон, вашингтон. и тд.
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25.03.2022 23:06 Відповісти
Єрмак сказав грузинським журналістам, що Україна хоче, щоб гарантами безпеки України стали постійні представники Ради безпеки ООН.
Ухтижка! який скромний Єрмак )) Так би і сказав - Росія. Досить бавитись з цією сволотою - пора всю Zeбанду арештовувати та судити Трибуналом
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25.03.2022 23:07 Відповісти
"гарант безпеки України" на стороне - это нонсенс, маячня. Никто не будет воевать за Украину - уже доказано.
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Щось завхоза забагато, який умнічає кому і що треба. Особливо дайте йому розвідданні і розкажіть, яку і куди дали зброю, щоб ***** зразу злить.
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25.03.2022 23:07 Відповісти
Он официально работает на этом направлении. Вот только не афишируют эту инфу. А так и завхоз и координатор связей (смотрящий) по поставкам и взаимодействию. Еще и премию себе выписывает в тяжелое для него время
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25.03.2022 23:35 Відповісти
На жаль поки немає політичної волі", - так, самолеты тормозит только Байден, он боится обидеть хуэло.

Но в конце концов поляки могли бы отдать свои самолеты и без возмещения со стороны США. Уж лучше их самолеты прикроют Польшу в Украине, чем при вторжении в Польшу
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25.03.2022 23:07 Відповісти
Вторжения в Польшу не планируется. Планируется обстрел Польши ракетами.
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25.03.2022 23:20 Відповісти
планируется коридор через Сувалки в калининград
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26.03.2022 02:13 Відповісти
Відпустити на свободу Зе мародерів,особливо цього Дєрьмака - то буде злочин проти людяності,вони винні в геноциді українців і війні не менше кацапів.
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25.03.2022 23:08 Відповісти
ышо один сельдмаршал кнопко и бумажко ему форму глав маршала офисных войск пошили на манер того что в масках в армии жорик делив щеголял Охфис не решает а ГШ ЗСУ во тупорылый небритышь
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25.03.2022 23:08 Відповісти
***** просчитался!

Он думал, что будет как в Казахстане!

А тут, если еще Европа нефте-газовое эмбарго введет - то вообще будет ***** рашке.
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25.03.2022 23:08 Відповісти
Отвратительная рожа.
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25.03.2022 23:09 Відповісти
У нас в школі теж була така борза старша тєхнічка, яка вважала себе замом директора. Може і в неї був якийсь компромат на директора, як у єрмака? Чомусь коли бачу це фсбешне рило, завжди її згадую.
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25.03.2022 23:10 Відповісти
Приглашение Абрамовича в качестве переговорщика на стороне Украины - это КАТАСТРОФА

https://www.youtube.com/watch?v=GXmaSwb-xtY



Когда весь мир ловит олигархов российских. Охота на них началась это очень хорошо, это супер. И в это момент одного из них, самую одиозную сволочь из этого дела выводить?

По какой причине? Он что какой-то переговорщик или, какую ту ценность для Украины имеет?

О чем и с кем он смог договориться этот ласковое теле?

Его заслуга перед путиным только одна.

Когда ему дал Березовский свое бабло подержать и в момент, когда Березовский сказал

- Ну все давай обратно верни.

Абрамович сказал - "я не верну". И в этот момент Березовский оказался подставлен.

Был суд между Березовским и Абрамовичем в Лондоне.

Судья. Сказал

- Мы имеем дело с 2мя абсолютными сволочами. Но одна сволочь Березовский пытается сделать вид, что он белый и пушистый, а этот даже не прячется, т. е Абрамович он признал, что он сволочь, поэтому пусть Абрамович победит.

И вот такого человека Зеленский с подачи своих соратников пытается сделать из него какого-то дипломата или какую-то значимую фигуру это абсолютная ошибка, и я не собираюсь в этом отношении.

Я смотрю на это дело со стороны моя душа и сердце полностью с Украиной, вот этого делать нельзя!

Зеленскому уже много раз говорили люди, что этого делать нельзя.

И тех, кто там, рядом находиться те же самые вояки.

Какой вам смысл отставать Украинские города, если вы будете их сдавать вот так вот!

А то, что сейчас происходит нисколько не меньше чем сдать несколько городов.
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Знов це гімно виплило...
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Перше що потрібно це квиток до Москви пану Єрмаку.
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25.03.2022 23:12 Відповісти
В Гаагу як пособника...
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25.03.2022 23:20 Відповісти
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25.03.2022 23:13 Відповісти
"розвіддані у реальному часі" -- це щоб легше та швидше кротам зливати було?
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25.03.2022 23:13 Відповісти
Он ещё разговаривает?!
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25.03.2022 23:14 Відповісти
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25.03.2022 23:15 Відповісти
Шо, опять...
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25.03.2022 23:16 Відповісти
А 3 роки тому все, що озвучено було непотрібно?! Тоді асфальт - понад усе! Два тижня відсиджувався, а зараз вже поліз на перші ролі
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25.03.2022 23:16 Відповісти
Розвіддані хоче. Оно і понятно.
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25.03.2022 23:17 Відповісти
Зрадник. Розкажи як перешийок в Крим окупату відкрили.
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25.03.2022 23:18 Відповісти
І чог воно лізе не в свої питання?!
Це компетенція Арестовича і Подоляка!
І вони вже все розказали!...
Так на тобі - ще й завгосп виліз!...
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25.03.2022 23:20 Відповісти
Чого в них такий вигляд, як у бомжар. Ніби вони всією ОПою своєю в окопах сидять. Військові з передової охайніше виглядають. Ці вилазать небриті, нечесані в якихось треніках розтягнутих. Ви ж обличчя держави. Зрозуміло, час складний, але ж хоч побритись можна.
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25.03.2022 23:20 Відповісти
Не довго мовчав ермак. Знову випустили.
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25.03.2022 23:27 Відповісти
А шо воно вилізло перелякане на 30- день війни, агент ізраїльско-кацапський недобитий...
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25.03.2022 23:28 Відповісти
А шо це було до приходу Зеленського до влади? Де воно годувалось і під ким ходило? Що це з стратег районного масштабу, який як затичка в будь якій дірці?
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25.03.2022 23:30 Відповісти
вылез агент кацапский, а что ты два года делал? сливал все операции и армию разрушал, теперь умничает упырь
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25.03.2022 23:31 Відповісти
*********, я думав цю потвору вже розстріляли...
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25.03.2022 23:32 Відповісти
Україні треба шоб ви не кізділи
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25.03.2022 23:41 Відповісти
засланец ...
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25.03.2022 23:41 Відповісти
Уберіть нахєр цього дєрьмака!
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25.03.2022 23:41 Відповісти
Судя по реакции Ермак крупно на хвост москалям в кацапии и ватникам у нас наступил.
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25.03.2022 23:46 Відповісти
...Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі.
То есть если не дадут эти конкретні речі, то не выстоять?
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25.03.2022 23:46 Відповісти
Рожа просит кирпича
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25.03.2022 23:55 Відповісти
Нам надо вернуть три года, в которые мы закатал и оборонку в асфальт
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25.03.2022 23:55 Відповісти
це він від свого імені віщує. Ну а про інформацію в реальному часі - хоче, сволота, перевірити чи мають. Систематично на Цензорі говорять, що абсолютно вірно поступив Генштаб, прогнавши із заходу весь цей гнидник Бо з перших днів ясно було, що епопея з Вітею Ростовським, Азіровим, Медведчуком устаканена раніше ніж почалася війна. А який зараз синхрон. Карманна газетенка Єрмака цитує слова Ердогана, зразу ж ідуть стверді екивоки кацапського пустобреха, Подоляк одночасно віщує -все в руках Зелі. І всім ясно, що Мединський глибокий нуль,чистий запроданець, а всі переговори під час війни смердять капітулірен. А МІД заперечив досягнення будь-якого прогресу в переговорах. Це все нагадує пояснення для майбутнього прокурора.
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25.03.2022 23:59 Відповісти
ПО ПЕРШЕ ДЕРЬМАКА В БУЦЕГАРНЮ !!!
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26.03.2022 00:21 Відповісти
хто цього єрмака-штірліца вже вижене звідсіля ?
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26.03.2022 00:40 Відповісти
Да там хробаків з 500 треба терміново зарізати в усіх відомствах
просто дєрмак базікає і ми його бачим , а ті сидять тихо
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26.03.2022 00:49 Відповісти
Цитата:

Україну не влаштує "жодна конфігурація, яка ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України".

Джерело: https://censor.net/ua/n3328687

Нарешті АДЕКВАТНА ОСНОВНА ПОЗИЦІЯ! Спасибі.

Інакше - якби Україна погодилась на наявність окупованих Росією зон на своїй території, - то це автоматично означало би, що війна продовжувалась би, і що обов'язково відбувся би новий масований напад, тобто це було би прискорене повторення війни Росії проти України 2014 - 2022, але цілком імовірно, зі значно гіршими результатами для нас... На щастя,
заявлена тут адекватна основна позиція є запорукою справжньої і стійкої безпеки для людей в Україні не тільки зараз, але і в майбутньому.
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26.03.2022 01:06 Відповісти
Завхоз нам розповідає про стратегію і політику, займись своєю улюбленою справою підлижи найвеличнішому.
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26.03.2022 05:51 Відповісти
всё верно заявил.
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26.03.2022 05:55 Відповісти
А ще було б добре, якби той єрмачок розповів, що ж таки сталося з українською ракетною програмою (Грім, Нептун), і взагалі як так сталося, що українська армія на початку 2022 року опинилася в набагато гіршому стані, ніж була у 2019.
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26.03.2022 06:08 Відповісти
нафіг воно взагалі ротяку відкриває?
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26.03.2022 08:43 Відповісти
Він зрадником був зрадником і залишился. Війна не може зробити із зрадника патріота.
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26.03.2022 08:56 Відповісти
Єрмак тільки базікати вміє.
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26.03.2022 08:54 Відповісти
По-перше - вичистити українську владу від кремльовських вилупків!
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26.03.2022 09:29 Відповісти
Не те люди, не в то время, не на том месте.
А в это же время приколисты: кто в бегах, кто по подвалам прячется...
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26.03.2022 12:01 Відповісти
 
 