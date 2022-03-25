Єрмак розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти у війні проти РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак перерахував, що необхідно Україні для перемоги над Російською Федерацією у її війні проти нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Єрмак розповів під час брифінгу в ОП.
"Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі. По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз. По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. На жаль поки немає політичної волі", - заявив він
Після війни, за словами голови ОП, Україну не влаштує "жодна конфігурація, яка ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України".
"Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не повинна платити за мир. Настав час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії", – сказав Єрмак.
За його словами, війна Росії проти України повністю зруйнувала всю стару систему міжнародної безпеки. "Треба вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а провідним учасником", – зазначив голова ОП.
Він заявив, що Україна повністю підтримує план дій з 10 пунктів, підготовлений Польщею, Словенією та Чехією і закликав Євросоюз ввести ці санкції в дію.
Єрмак повідомив, що Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії із закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.
Він наголосив на важливості рішення Німеччини відкинути вимогу РФ платити за російський газ у рублях. Так само мають діяти інші країни Європи, наголосив Єрмак. Крім того, за його словами, необхідно запровадити нафтове ембарго, щоб ще більше обрушити економіку Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Подоляк - не агент. Так - вічний пристосуванець/прилипала.
Ухтижка! який скромний Єрмак )) Так би і сказав - Росія. Досить бавитись з цією сволотою - пора всю Zeбанду арештовувати та судити Трибуналом
Но в конце концов поляки могли бы отдать свои самолеты и без возмещения со стороны США. Уж лучше их самолеты прикроют Польшу в Украине, чем при вторжении в Польшу
Он думал, что будет как в Казахстане!
А тут, если еще Европа нефте-газовое эмбарго введет - то вообще будет ***** рашке.
https://www.youtube.com/watch?v=GXmaSwb-xtY
Когда весь мир ловит олигархов российских. Охота на них началась это очень хорошо, это супер. И в это момент одного из них, самую одиозную сволочь из этого дела выводить?
По какой причине? Он что какой-то переговорщик или, какую ту ценность для Украины имеет?
О чем и с кем он смог договориться этот ласковое теле?
Его заслуга перед путиным только одна.
Когда ему дал Березовский свое бабло подержать и в момент, когда Березовский сказал
- Ну все давай обратно верни.
Абрамович сказал - "я не верну". И в этот момент Березовский оказался подставлен.
Был суд между Березовским и Абрамовичем в Лондоне.
Судья. Сказал
- Мы имеем дело с 2мя абсолютными сволочами. Но одна сволочь Березовский пытается сделать вид, что он белый и пушистый, а этот даже не прячется, т. е Абрамович он признал, что он сволочь, поэтому пусть Абрамович победит.
И вот такого человека Зеленский с подачи своих соратников пытается сделать из него какого-то дипломата или какую-то значимую фигуру это абсолютная ошибка, и я не собираюсь в этом отношении.
Я смотрю на это дело со стороны моя душа и сердце полностью с Украиной, вот этого делать нельзя!
Зеленскому уже много раз говорили люди, что этого делать нельзя.
И тех, кто там, рядом находиться те же самые вояки.
Какой вам смысл отставать Украинские города, если вы будете их сдавать вот так вот!
А то, что сейчас происходит нисколько не меньше чем сдать несколько городов.
Це компетенція Арестовича і Подоляка!
І вони вже все розказали!...
Так на тобі - ще й завгосп виліз!...
То есть если не дадут эти конкретні речі, то не выстоять?
просто дєрмак базікає і ми його бачим , а ті сидять тихо
Україну не влаштує "жодна конфігурація, яка ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України".
Джерело: https://censor.net/ua/n3328687
Нарешті АДЕКВАТНА ОСНОВНА ПОЗИЦІЯ! Спасибі.
Інакше - якби Україна погодилась на наявність окупованих Росією зон на своїй території, - то це автоматично означало би, що війна продовжувалась би, і що обов'язково відбувся би новий масований напад, тобто це було би прискорене повторення війни Росії проти України 2014 - 2022, але цілком імовірно, зі значно гіршими результатами для нас... На щастя,
заявлена тут адекватна основна позиція є запорукою справжньої і стійкої безпеки для людей в Україні не тільки зараз, але і в майбутньому.
А в это же время приколисты: кто в бегах, кто по подвалам прячется...