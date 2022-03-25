Єрмак закликав США офіційно визнати Росію державою-терористом
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав Сполучені Штати й інші країни Заходу офіційно визнати Росію державою-терористом, посилити санкції проти неї та забезпечити більш ефективну оборонну підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у п’ятницю під час прямого включення, організованого аналітичним центром "Атлантична рада".
"Я закликаю партнерів: час визнати, що Росія перетворилася на державу-терориста, вже практично офіційно. Час визнати збройні сили російської федерації терористичною організацією", - наголосив керівник ОП.
Єрмак порівняв дії РФ в Україні з тим, що чинили фашистські загарбники за часів Другої світової війни, та наголосив, що потрібно спочатку позбавити РФ впливових позицій в ООН.
"Цього (визнання Росії терористом. – Ред.), вочевидь, не станеться, поки місце (постійного представника. – Ред.) в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави-засновниці ООН", - заявив глава ОП.
За його словами, у цих умовах Україна мусить вистояти - для себе й для світу, бо в іншому разі буде тільки гірше. "Непокарані тиранії тільки множать беззаконня. Їм не потрібна сила права, вони визнають лише право сили", - наголосив він.
Глава Офісу Президента також закликав Захід забезпечити для України обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу, оскільки "дуже потрібна чітка і повна картина дій Росії".
Крім того, Єрмак наголосив на необхідності закрити небо над Україною.
"Тут ми бачимо кілька варіантів, і всі вони залежать від політичної волі сторін. Базовий варіант – передача Україні винищувачів і далекобійних систем ППО радянського та російського виробництва", - зазначив він.
Єрмак зауважив, що такі запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія, Греція. Вони могли би передати ці системи Україні, а США натомість посилити їхній захист відповідною заміною. У цьому зв’язку представник України закликав країни НАТО не піддаватися на шантаж Росії й не поступатися терористам.
Крім того, глава ОП закликав Захід до посилення економічного тиску на РФ, введення нових реальних санкцій та їх неухильного дотримання. У цьому контексті він підкреслив важливість впровадження повного ембарго на торгівлю енергоносіями РФ, а також позбавлення її можливості отримувати "сірий" та "чорний" імпорт через країни ОДКБ та Євразійського союзу. За його словами, потрібно остаточно згорнути для Росії будь-які перспективи провадити агресивну політику та бути загрозою світу.
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Orange East
Общая стоимость связанных с Россией активов, которые заморозила Великобритания, составляет 500 млрд фунтов, при этом чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 млрд. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
По Конституції президент здійснює зовнішню політику. По його поданню призначається міністр МЗС.
Голова ОП озвучує позицію президента.
Не бачу проблем
Я про те, що зовнішня політика курується ОП. Так було з самого початку президенства Зе.
Все згідно Конституції
А вже кому слово дають - то інша справа. Зе чомусь дає слово Єрмаку і Подоляку.
Той же Джеймс Салліван час від часу виступає з заявами. Хоча є просто радником у Байдена.
бач, вилізло і варнякає.
коли його уже "ТУФ" там десь в коридорі.
Потомки российских крепостных собрались захватить потомков украинских козаков!
хоча текст і прекрасний
путін теж висунув нам 4 вимоги, і погржує вбивством наших людей в разі іх невиконання!
как с раба можно сделать нормального воина?
в ютубе арестович самый главный бандерлог...буба проснись..
пошел за кораблем
Мы всё понимаем и знаем, уйди в туман а лучше сам сядь в тюрьму !