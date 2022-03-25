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Єрмак закликав США офіційно визнати Росію державою-терористом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

андрій,єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав Сполучені Штати й інші країни Заходу офіційно визнати Росію державою-терористом, посилити санкції проти неї та забезпечити більш ефективну оборонну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у п’ятницю під час прямого включення, організованого аналітичним центром "Атлантична рада".

"Я закликаю партнерів: час визнати, що Росія перетворилася на державу-терориста, вже практично офіційно. Час визнати збройні сили російської федерації терористичною організацією", - наголосив керівник ОП.

Єрмак порівняв дії РФ в Україні з тим, що чинили фашистські загарбники за часів Другої світової війни, та наголосив, що потрібно спочатку позбавити РФ впливових позицій в ООН.

"Цього (визнання Росії терористом. – Ред.), вочевидь, не станеться, поки місце (постійного представника. – Ред.) в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави-засновниці ООН", - заявив глава ОП.

За його словами, у цих умовах Україна мусить вистояти - для себе й для світу, бо в іншому разі буде тільки гірше. "Непокарані тиранії тільки множать беззаконня. Їм не потрібна сила права, вони визнають лише право сили", - наголосив він.

Глава Офісу Президента також закликав Захід забезпечити для України обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу, оскільки "дуже потрібна чітка і повна картина дій Росії".

Крім того, Єрмак наголосив на необхідності закрити небо над Україною.

Також читайте: В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, - Єрмак

"Тут ми бачимо кілька варіантів, і всі вони залежать від політичної волі сторін. Базовий варіант – передача Україні винищувачів і далекобійних систем ППО радянського та російського виробництва", - зазначив він.

Єрмак зауважив, що такі запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія, Греція. Вони могли би передати ці системи Україні, а США натомість посилити їхній захист відповідною заміною. У цьому зв’язку представник України закликав країни НАТО не піддаватися на шантаж Росії й не поступатися терористам.

Крім того, глава ОП закликав Захід до посилення економічного тиску на РФ, введення нових реальних санкцій та їх неухильного дотримання. У цьому контексті він підкреслив важливість впровадження повного ембарго на торгівлю енергоносіями РФ, а також позбавлення її можливості отримувати "сірий" та "чорний" імпорт через країни ОДКБ та Євразійського союзу. За його словами, потрібно остаточно згорнути для Росії будь-які перспективи провадити агресивну політику та бути загрозою світу.

Читайте: РФ перекидає в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України, - ГУР МО України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Главный миротворец, смотреть противно на него.
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25.03.2022 18:49
+46
Яка посада єрмака? В нього є повноваження до якихось закликів стосовно України. Він взяв на себе обов'язки МЗС. Що за брєд. Будь- яка говорящая бошка думає, що може городить що завгодно від імені держави. Там є хоч якесь розуміння повноважень і субординації в тому шапітолії.
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25.03.2022 18:52
+35
Крах...

Orange East
Общая стоимость связанных с Россией активов, которые заморозила Великобритания, составляет 500 млрд фунтов, при этом чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 млрд. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
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25.03.2022 18:47
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Крах...

Orange East
Общая стоимость связанных с Россией активов, которые заморозила Великобритания, составляет 500 млрд фунтов, при этом чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 млрд. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
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25.03.2022 18:47 Відповісти
А що там на рахунок гаманця фуйла абрамовича ?
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25.03.2022 18:48 Відповісти
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25.03.2022 18:56 Відповісти
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25.03.2022 18:59 Відповісти
Главный миротворец, смотреть противно на него.
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25.03.2022 18:49 Відповісти
Проснувся, Америка і Європа діють на упередження, не то що офіс когось там. Не получив інформацію, закривають дані для таких,навіть про зброю уже не говорять коли,куди і яку. Причина....
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25.03.2022 18:49 Відповісти
Дєрьмак, ти сам визнав свою кацапщину агресором? Твоє Зе-что так і не визнало, і не назвало ***** ******.
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25.03.2022 18:51 Відповісти
Зе залишає 5% для перемовин з ******. Він і сам не вірить в це та на всякий випадок не називає його ******.
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25.03.2022 19:01 Відповісти
потыкайте его палкой
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25.03.2022 18:51 Відповісти
Яка посада єрмака? В нього є повноваження до якихось закликів стосовно України. Він взяв на себе обов'язки МЗС. Що за брєд. Будь- яка говорящая бошка думає, що може городить що завгодно від імені держави. Там є хоч якесь розуміння повноважень і субординації в тому шапітолії.
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Коротка відповідь: ні, нема.
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25.03.2022 18:54 Відповісти
Що значить нема?
По Конституції президент здійснює зовнішню політику. По його поданню призначається міністр МЗС.
Голова ОП озвучує позицію президента.

Не бачу проблем
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25.03.2022 19:04 Відповісти
Почитайте повноваження для початку керівника оп. Там про зовнішню політику не йдеться взагалі
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25.03.2022 19:13 Відповісти
Тепер уважно читаємо закони (приклад: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#n8 ) і пояснюємо Ваше твердження.
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25.03.2022 19:15 Відповісти
То почитайте самі, це все йдеться про роботу всердині держави і де там написано, що він може займатися зовнішньою політикою? Підготовка документів- це не виголошення офіційних заяв до партнерів.Тим більше зеля сам видав розпорядження за яким коментувати зовнішню політику може тільки він і голова МЗС згідно Конституції. Ще раз питання, за якім фігом єрмакі, подолякі, агрохімії, арестовичі сунуть свої пики в зовнішню політику і мелють якісь заклики, якщо не мають на це повноважень, а потім ниють , що їх не так зрозуміли.
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25.03.2022 19:23 Відповісти
Ну якщо Зеля сам видав таке розпорядження, то ок.
Я про те, що зовнішня політика курується ОП. Так було з самого початку президенства Зе.
Все згідно Конституції

А вже кому слово дають - то інша справа. Зе чомусь дає слово Єрмаку і Подоляку.

Той же Джеймс Салліван час від часу виступає з заявами. Хоча є просто радником у Байдена.
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25.03.2022 19:41 Відповісти
.......а что там с Вагнергейтом?......а?.....завхоз офиса.....
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25.03.2022 18:53 Відповісти
Єрмак вирішив лянути щоб його раптом не запідозрили)
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25.03.2022 18:53 Відповісти
Спрячьте уже под землю этого завхоза кто-нибудь.
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25.03.2022 18:53 Відповісти
Появился. В первые пару недель что то прятался. Наверное карандаши и скрепки в офисе пересчитывал. То есть делал работу за которую ему платят зарплату.
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25.03.2022 18:53 Відповісти
та сцявся, мабуть, що його СБУ замете. але і тут відмазав його дружок.
бач, вилізло і варнякає.
коли його уже "ТУФ" там десь в коридорі.
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25.03.2022 20:43 Відповісти
И это они потомков козаков собрались захватить!

Потомки российских крепостных собрались захватить потомков украинских козаков!

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25.03.2022 18:54 Відповісти
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25.03.2022 18:55 Відповісти
Американці нарешті вирішили взятися за чистку нашої влади? І цікаво, якою буде відповідь Зеленського, коли США запропонують підтримку авіацією в обмін на видачу Єрмака і Коломойського? Він же так переконливо розказував про наші страждання.
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25.03.2022 18:57 Відповісти
Повний ПІЗДЄЦ!!!
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Это еще только начало... ответа на вопрос "чому ми досi не в НАТО".
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25.03.2022 19:20 Відповісти
а от завхозу краще сховатись і помовчать... розбір польотів після перемоги...
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25.03.2022 18:57 Відповісти
Может для начала Украине следует, на официальном уровне, назвать агрессию со стороны кацапов и убийство граждан Украини войной ? почему официальные лица Украини и ее представители в ООН до сих пор этого не сделали?
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25.03.2022 18:57 Відповісти
Заберіть уже хтось цю санкційну сучку дЄрмака....
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25.03.2022 18:59 Відповісти
дерьмак... заклыкав... повесся!
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25.03.2022 18:59 Відповісти
В искренность этих слов верится примерно так же, как и в искренность организации покушения на Ермака со стороны Куйла.
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25.03.2022 18:59 Відповісти
Тут є якийсь спосіб банити чи скаржитись на такі статті? Цензор! Та вже не беріть такої відвертої заказухи. Противно.
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25.03.2022 18:59 Відповісти
Це новина, а люди повинні знати, тому норм, своє відношення ми в обговорені на форумі покажемо.
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25.03.2022 20:34 Відповісти
А як же мир в очах путіна!
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25.03.2022 19:00 Відповісти
Коли не можна доколупатися до тексту- доколупуятся до промовця.
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25.03.2022 19:00 Відповісти
коли текст про любов до дітей промовляє Чікатіло, то якось не дуже віриться,

хоча текст і прекрасний
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25.03.2022 20:29 Відповісти
Маячнею спамерів не цікавлюся.
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25.03.2022 20:32 Відповісти
хіба тебе хтось питав, чим ти цікавишся ?
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25.03.2022 20:40 Відповісти
Як і подібних тобі хамів безмізких..
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25.03.2022 20:43 Відповісти
он ещё не в изоляторе СБУ?
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25.03.2022 19:03 Відповісти
Тероризм на лице! терорости висувають вимоги і погрожують вбивством людей.

путін теж висунув нам 4 вимоги, і погржує вбивством наших людей в разі іх невиконання!
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25.03.2022 19:05 Відповісти
русские - не воины. русские - рабский народ.

как с раба можно сделать нормального воина?
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25.03.2022 19:06 Відповісти
оно таки фторое,чы таки первое лицо?
в ютубе арестович самый главный бандерлог...буба проснись..
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25.03.2022 19:07 Відповісти
Оця ***** про тищі замахів на єрмака з подоляком (ну і Зе, звісно за компанію, він жеж постійно поряд), це не тільки виборча кампанія під час війни, і не просто звичайне інфомародерство. Це спроба відбілити свинопсових агентів впливу. Нам має бути пох, колишніх чи ще діючих.
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25.03.2022 19:08 Відповісти
Дайте ему тачку скрепок и тачку кнопок, смешайте их пусть до утра скрепки отдельно, кнопки отдельно. Оно требует от Байдена - где смеяться, кв 95?
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25.03.2022 19:10 Відповісти
Єрмак іде ***** і молится, щоб після війни йому яйця не відрізали за його ігри з Патрушевим.
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25.03.2022 19:10 Відповісти
Шобы этот кадр не мычал - не отмоется выпердыш советника кацапской гру
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25.03.2022 19:12 Відповісти
А Дєрьмак вже визнав кацапів терористами?Бо щось не схоже на те.
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25.03.2022 19:12 Відповісти
Правильно собака серед та невірно кладе
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25.03.2022 19:14 Відповісти
вылезло, чмо.
пошел за кораблем
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25.03.2022 19:15 Відповісти
Ховайся в жито, Андрійко, до поки не до тебе. Ніхто нічого не забув
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25.03.2022 19:17 Відповісти
кто ты бл... такой??? какие ты имеешь вообще полномочия? это после вагнергейта? почему его не выгнали?
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25.03.2022 19:24 Відповісти
Куда ты лезешь, токсичная особь, со своими призывами?? от твоей вонючей репутациии весь Запад носы воротит
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25.03.2022 19:26 Відповісти
А наша ВР що визнала ?
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25.03.2022 19:26 Відповісти
Ярмак, ты лучше расскажи, как ты позвонил Луке и слил ему всех вагнеровцев ? Как ты лично уволнял разведчика Бурбу ? Как ты разминировал два выхода из Крыма в 21-22 году. Как ты поставил флагман МФ Украины на ремонт за 2 месяца до войны и снял с него всё вооружение.

Мы всё понимаем и знаем, уйди в туман а лучше сам сядь в тюрьму !
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25.03.2022 19:31 Відповісти
при всем уважении - бурба - не разведчик... он разсветчик... ну не может кашник стать разведчиком... для этого ум нужен... это отдельная профессия... без обиды... только мнение... и с уважением к Вам...
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25.03.2022 19:35 Відповісти
тоиздь ермак правильно слил операцию по вагнеровцам и бурбу ?
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25.03.2022 20:32 Відповісти
Навіть террористом мало назвати тварюку, яка прийшла з бажанням повністю знищити багатомільйонну українську націю.
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25.03.2022 19:31 Відповісти
секретарь, который должен подносить бумаги, заклыкав? а почему не главнаркомандувач? неужели голавжопутрах до сих пор через буданкина возит с оккупированных территорий наркоту?
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25.03.2022 19:33 Відповісти
Якби це поросив хтось інший то США може бути і відгукнулися.
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25.03.2022 19:36 Відповісти
Завхоз, а не пошел бы ты за кораблем !!!! Коли вже заткнуть цю паскудну пельку?
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25.03.2022 19:39 Відповісти
Сюр якийсь, знову якийсь секретар звертається до цілої держави і це публікується як офіційна новина.
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25.03.2022 19:40 Відповісти
А якщо згадати що США визнали цього секретаря агентом кремля то це якийсь дурдом Веселка. Агент кремля дорікає США що вони не визнали кремль терористом. Розрив мізків.
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25.03.2022 19:43 Відповісти
Ермак, краще **** тікай, поки ноги є.
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25.03.2022 19:51 Відповісти
Гарна ідея - поламати ноги , щоб не втік ...
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25.03.2022 20:24 Відповісти
Ублюдок кремлёвский этот Ермак.
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25.03.2022 20:16 Відповісти
А що це було у вимогах кацапських переговірників?
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25.03.2022 20:27 Відповісти
якого милого він ротяку відкриває?
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25.03.2022 21:07 Відповісти
Клерк Ермак, мы все помним об операции с вагнеровцами... и чем она закончилась ...
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25.03.2022 22:43 Відповісти
ермак иди туда, куда идет русский корабль! на__й!
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26.03.2022 00:31 Відповісти
 
 