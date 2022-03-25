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Ермак призвал США официально признать Россию государством-террористом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

андрій,єрмак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты и другие страны Запада официально признать Россию государством-террористом, усилить санкции против нее и обеспечить более эффективную оборонную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в пятницу во время прямого включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет".

"Я призываю партнеров: пора признать, что россия превратилась в государство-террориста, уже практически официально. Пора признать вооруженные силы российской федерации террористической организацией", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак сравнил действия россии в Украине с тем, что совершали фашистские захватчики во времена Второй мировой войны, и подчеркнул, что нужно сначала лишить рф влиятельных позиций в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль может стать одним из гарантов безопасности Украины, - Ермак

"Этого (признания россии террористом – ред.), очевидно, не произойдет, пока место (постоянного представителя – ред.) в Совбезе ООН незаконно занимает государство, совершившее агрессию против другого государства - основателя ООН", - заявил глава ОП.

По его словам, в этих условиях Украина должна выстоять – для себя и для мира, поскольку в противном случае будет только хуже. "Ненаказанные тирании только множат беззаконие. Им не нужна сила права, они признают только право силы", - подчеркнул он.

Глава Офиса Президента также призвал Запад обеспечить для Украины обмен разведывательной информацией в режиме реального времени, поскольку "очень нужна четкая и полная картина действий россии".

Кроме того, Ермак отметил необходимость закрыть небо над Украиной.

"Здесь мы видим несколько вариантов, и все они зависят от политической воли сторон. Базовый вариант – передача Украине истребителей и дальнобойных систем ПВО советского и российского производства", – отметил он.

Ермак подчеркнул, что такие запасы есть у Польши, Словакии, Болгарии, Греции. Они могли бы передать эти системы Украине, а США вместо этого усилит их защиту соответствующей заменой. В этой связи представитель Украины призвал страны НАТО не поддаваться на шантаж россии и не уступать террористам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перекидывает в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины, - ГУР МО Украины

Кроме того, глава ОП призвал Запад к усилению экономического давления на рф, введению новых реальных санкций и их неукоснительному соблюдению. В этом контексте он отметил важность введения полного эмбарго на торговлю энергоносителями рф, а также лишение ее возможности получать "серый" и "черный" импорт через страны ОДКБ и Евразийского союза. По его словам, нужно окончательно свернуть для россии какие-либо перспективы проводить агрессивную политику и быть угрозой миру.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Главный миротворец, смотреть противно на него.
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25.03.2022 18:49
+46
Яка посада єрмака? В нього є повноваження до якихось закликів стосовно України. Він взяв на себе обов'язки МЗС. Що за брєд. Будь- яка говорящая бошка думає, що може городить що завгодно від імені держави. Там є хоч якесь розуміння повноважень і субординації в тому шапітолії.
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25.03.2022 18:52
+35
Крах...

Orange East
Общая стоимость связанных с Россией активов, которые заморозила Великобритания, составляет 500 млрд фунтов, при этом чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 млрд. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
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25.03.2022 18:47
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Крах...

Orange East
Общая стоимость связанных с Россией активов, которые заморозила Великобритания, составляет 500 млрд фунтов, при этом чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 млрд. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
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25.03.2022 18:47 Ответить
А що там на рахунок гаманця фуйла абрамовича ?
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25.03.2022 18:48 Ответить
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25.03.2022 18:56 Ответить
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25.03.2022 18:59 Ответить
Главный миротворец, смотреть противно на него.
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25.03.2022 18:49 Ответить
Проснувся, Америка і Європа діють на упередження, не то що офіс когось там. Не получив інформацію, закривають дані для таких,навіть про зброю уже не говорять коли,куди і яку. Причина....
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25.03.2022 18:49 Ответить
Дєрьмак, ти сам визнав свою кацапщину агресором? Твоє Зе-что так і не визнало, і не назвало ***** ******.
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25.03.2022 18:51 Ответить
Зе залишає 5% для перемовин з ******. Він і сам не вірить в це та на всякий випадок не називає його ******.
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25.03.2022 19:01 Ответить
потыкайте его палкой
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25.03.2022 18:51 Ответить
Яка посада єрмака? В нього є повноваження до якихось закликів стосовно України. Він взяв на себе обов'язки МЗС. Що за брєд. Будь- яка говорящая бошка думає, що може городить що завгодно від імені держави. Там є хоч якесь розуміння повноважень і субординації в тому шапітолії.
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25.03.2022 18:52 Ответить
Коротка відповідь: ні, нема.
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25.03.2022 18:54 Ответить
Що значить нема?
По Конституції президент здійснює зовнішню політику. По його поданню призначається міністр МЗС.
Голова ОП озвучує позицію президента.

Не бачу проблем
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25.03.2022 19:04 Ответить
Почитайте повноваження для початку керівника оп. Там про зовнішню політику не йдеться взагалі
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25.03.2022 19:13 Ответить
Тепер уважно читаємо закони (приклад: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#n8 ) і пояснюємо Ваше твердження.
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25.03.2022 19:15 Ответить
То почитайте самі, це все йдеться про роботу всердині держави і де там написано, що він може займатися зовнішньою політикою? Підготовка документів- це не виголошення офіційних заяв до партнерів.Тим більше зеля сам видав розпорядження за яким коментувати зовнішню політику може тільки він і голова МЗС згідно Конституції. Ще раз питання, за якім фігом єрмакі, подолякі, агрохімії, арестовичі сунуть свої пики в зовнішню політику і мелють якісь заклики, якщо не мають на це повноважень, а потім ниють , що їх не так зрозуміли.
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25.03.2022 19:23 Ответить
Ну якщо Зеля сам видав таке розпорядження, то ок.
Я про те, що зовнішня політика курується ОП. Так було з самого початку президенства Зе.
Все згідно Конституції

А вже кому слово дають - то інша справа. Зе чомусь дає слово Єрмаку і Подоляку.

Той же Джеймс Салліван час від часу виступає з заявами. Хоча є просто радником у Байдена.
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25.03.2022 19:41 Ответить
.......а что там с Вагнергейтом?......а?.....завхоз офиса.....
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25.03.2022 18:53 Ответить
Єрмак вирішив лянути щоб його раптом не запідозрили)
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25.03.2022 18:53 Ответить
Спрячьте уже под землю этого завхоза кто-нибудь.
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25.03.2022 18:53 Ответить
Появился. В первые пару недель что то прятался. Наверное карандаши и скрепки в офисе пересчитывал. То есть делал работу за которую ему платят зарплату.
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25.03.2022 18:53 Ответить
та сцявся, мабуть, що його СБУ замете. але і тут відмазав його дружок.
бач, вилізло і варнякає.
коли його уже "ТУФ" там десь в коридорі.
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25.03.2022 20:43 Ответить
И это они потомков козаков собрались захватить!

Потомки российских крепостных собрались захватить потомков украинских козаков!

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25.03.2022 18:54 Ответить
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25.03.2022 18:55 Ответить
Американці нарешті вирішили взятися за чистку нашої влади? І цікаво, якою буде відповідь Зеленського, коли США запропонують підтримку авіацією в обмін на видачу Єрмака і Коломойського? Він же так переконливо розказував про наші страждання.
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25.03.2022 18:57 Ответить
Повний ПІЗДЄЦ!!!
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25.03.2022 19:01 Ответить
Это еще только начало... ответа на вопрос "чому ми досi не в НАТО".
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25.03.2022 19:20 Ответить
а от завхозу краще сховатись і помовчать... розбір польотів після перемоги...
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25.03.2022 18:57 Ответить
Может для начала Украине следует, на официальном уровне, назвать агрессию со стороны кацапов и убийство граждан Украини войной ? почему официальные лица Украини и ее представители в ООН до сих пор этого не сделали?
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25.03.2022 18:57 Ответить
Заберіть уже хтось цю санкційну сучку дЄрмака....
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25.03.2022 18:59 Ответить
дерьмак... заклыкав... повесся!
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25.03.2022 18:59 Ответить
В искренность этих слов верится примерно так же, как и в искренность организации покушения на Ермака со стороны Куйла.
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25.03.2022 18:59 Ответить
Тут є якийсь спосіб банити чи скаржитись на такі статті? Цензор! Та вже не беріть такої відвертої заказухи. Противно.
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25.03.2022 18:59 Ответить
Це новина, а люди повинні знати, тому норм, своє відношення ми в обговорені на форумі покажемо.
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25.03.2022 20:34 Ответить
А як же мир в очах путіна!
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25.03.2022 19:00 Ответить
Коли не можна доколупатися до тексту- доколупуятся до промовця.
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25.03.2022 19:00 Ответить
коли текст про любов до дітей промовляє Чікатіло, то якось не дуже віриться,

хоча текст і прекрасний
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25.03.2022 20:29 Ответить
Маячнею спамерів не цікавлюся.
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25.03.2022 20:32 Ответить
хіба тебе хтось питав, чим ти цікавишся ?
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25.03.2022 20:40 Ответить
Як і подібних тобі хамів безмізких..
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25.03.2022 20:43 Ответить
он ещё не в изоляторе СБУ?
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25.03.2022 19:03 Ответить
Тероризм на лице! терорости висувають вимоги і погрожують вбивством людей.

путін теж висунув нам 4 вимоги, і погржує вбивством наших людей в разі іх невиконання!
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25.03.2022 19:05 Ответить
русские - не воины. русские - рабский народ.

как с раба можно сделать нормального воина?
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25.03.2022 19:06 Ответить
оно таки фторое,чы таки первое лицо?
в ютубе арестович самый главный бандерлог...буба проснись..
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25.03.2022 19:07 Ответить
Оця ***** про тищі замахів на єрмака з подоляком (ну і Зе, звісно за компанію, він жеж постійно поряд), це не тільки виборча кампанія під час війни, і не просто звичайне інфомародерство. Це спроба відбілити свинопсових агентів впливу. Нам має бути пох, колишніх чи ще діючих.
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25.03.2022 19:08 Ответить
Дайте ему тачку скрепок и тачку кнопок, смешайте их пусть до утра скрепки отдельно, кнопки отдельно. Оно требует от Байдена - где смеяться, кв 95?
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25.03.2022 19:10 Ответить
Єрмак іде ***** і молится, щоб після війни йому яйця не відрізали за його ігри з Патрушевим.
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25.03.2022 19:10 Ответить
Шобы этот кадр не мычал - не отмоется выпердыш советника кацапской гру
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25.03.2022 19:12 Ответить
А Дєрьмак вже визнав кацапів терористами?Бо щось не схоже на те.
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25.03.2022 19:12 Ответить
Правильно собака серед та невірно кладе
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25.03.2022 19:14 Ответить
вылезло, чмо.
пошел за кораблем
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25.03.2022 19:15 Ответить
Ховайся в жито, Андрійко, до поки не до тебе. Ніхто нічого не забув
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25.03.2022 19:17 Ответить
кто ты бл... такой??? какие ты имеешь вообще полномочия? это после вагнергейта? почему его не выгнали?
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25.03.2022 19:24 Ответить
Куда ты лезешь, токсичная особь, со своими призывами?? от твоей вонючей репутациии весь Запад носы воротит
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25.03.2022 19:26 Ответить
А наша ВР що визнала ?
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25.03.2022 19:26 Ответить
Ярмак, ты лучше расскажи, как ты позвонил Луке и слил ему всех вагнеровцев ? Как ты лично уволнял разведчика Бурбу ? Как ты разминировал два выхода из Крыма в 21-22 году. Как ты поставил флагман МФ Украины на ремонт за 2 месяца до войны и снял с него всё вооружение.

Мы всё понимаем и знаем, уйди в туман а лучше сам сядь в тюрьму !
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25.03.2022 19:31 Ответить
при всем уважении - бурба - не разведчик... он разсветчик... ну не может кашник стать разведчиком... для этого ум нужен... это отдельная профессия... без обиды... только мнение... и с уважением к Вам...
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25.03.2022 19:35 Ответить
тоиздь ермак правильно слил операцию по вагнеровцам и бурбу ?
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25.03.2022 20:32 Ответить
Навіть террористом мало назвати тварюку, яка прийшла з бажанням повністю знищити багатомільйонну українську націю.
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25.03.2022 19:31 Ответить
секретарь, который должен подносить бумаги, заклыкав? а почему не главнаркомандувач? неужели голавжопутрах до сих пор через буданкина возит с оккупированных территорий наркоту?
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25.03.2022 19:33 Ответить
Якби це поросив хтось інший то США може бути і відгукнулися.
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25.03.2022 19:36 Ответить
Завхоз, а не пошел бы ты за кораблем !!!! Коли вже заткнуть цю паскудну пельку?
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25.03.2022 19:39 Ответить
Сюр якийсь, знову якийсь секретар звертається до цілої держави і це публікується як офіційна новина.
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25.03.2022 19:40 Ответить
А якщо згадати що США визнали цього секретаря агентом кремля то це якийсь дурдом Веселка. Агент кремля дорікає США що вони не визнали кремль терористом. Розрив мізків.
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25.03.2022 19:43 Ответить
Ермак, краще **** тікай, поки ноги є.
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25.03.2022 19:51 Ответить
Гарна ідея - поламати ноги , щоб не втік ...
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25.03.2022 20:24 Ответить
Ублюдок кремлёвский этот Ермак.
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25.03.2022 20:16 Ответить
А що це було у вимогах кацапських переговірників?
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25.03.2022 20:27 Ответить
якого милого він ротяку відкриває?
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25.03.2022 21:07 Ответить
Клерк Ермак, мы все помним об операции с вагнеровцами... и чем она закончилась ...
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25.03.2022 22:43 Ответить
ермак иди туда, куда идет русский корабль! на__й!
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26.03.2022 00:31 Ответить
 
 