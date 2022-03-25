Ермак призвал США официально признать Россию государством-террористом

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты и другие страны Запада официально признать Россию государством-террористом, усилить санкции против нее и обеспечить более эффективную оборонную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в пятницу во время прямого включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет".

"Я призываю партнеров: пора признать, что россия превратилась в государство-террориста, уже практически официально. Пора признать вооруженные силы российской федерации террористической организацией", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак сравнил действия россии в Украине с тем, что совершали фашистские захватчики во времена Второй мировой войны, и подчеркнул, что нужно сначала лишить рф влиятельных позиций в ООН.

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"Этого (признания россии террористом – ред.), очевидно, не произойдет, пока место (постоянного представителя – ред.) в Совбезе ООН незаконно занимает государство, совершившее агрессию против другого государства - основателя ООН", - заявил глава ОП.

По его словам, в этих условиях Украина должна выстоять – для себя и для мира, поскольку в противном случае будет только хуже. "Ненаказанные тирании только множат беззаконие. Им не нужна сила права, они признают только право силы", - подчеркнул он.

Глава Офиса Президента также призвал Запад обеспечить для Украины обмен разведывательной информацией в режиме реального времени, поскольку "очень нужна четкая и полная картина действий россии".

Кроме того, Ермак отметил необходимость закрыть небо над Украиной.

"Здесь мы видим несколько вариантов, и все они зависят от политической воли сторон. Базовый вариант – передача Украине истребителей и дальнобойных систем ПВО советского и российского производства", – отметил он.

Ермак подчеркнул, что такие запасы есть у Польши, Словакии, Болгарии, Греции. Они могли бы передать эти системы Украине, а США вместо этого усилит их защиту соответствующей заменой. В этой связи представитель Украины призвал страны НАТО не поддаваться на шантаж россии и не уступать террористам.

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Кроме того, глава ОП призвал Запад к усилению экономического давления на рф, введению новых реальных санкций и их неукоснительному соблюдению. В этом контексте он отметил важность введения полного эмбарго на торговлю энергоносителями рф, а также лишение ее возможности получать "серый" и "черный" импорт через страны ОДКБ и Евразийского союза. По его словам, нужно окончательно свернуть для россии какие-либо перспективы проводить агрессивную политику и быть угрозой миру.