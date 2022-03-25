Ермак призвал США официально признать Россию государством-террористом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты и другие страны Запада официально признать Россию государством-террористом, усилить санкции против нее и обеспечить более эффективную оборонную поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в пятницу во время прямого включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет".
"Я призываю партнеров: пора признать, что россия превратилась в государство-террориста, уже практически официально. Пора признать вооруженные силы российской федерации террористической организацией", - подчеркнул руководитель ОП.
Ермак сравнил действия россии в Украине с тем, что совершали фашистские захватчики во времена Второй мировой войны, и подчеркнул, что нужно сначала лишить рф влиятельных позиций в ООН.
"Этого (признания россии террористом – ред.), очевидно, не произойдет, пока место (постоянного представителя – ред.) в Совбезе ООН незаконно занимает государство, совершившее агрессию против другого государства - основателя ООН", - заявил глава ОП.
По его словам, в этих условиях Украина должна выстоять – для себя и для мира, поскольку в противном случае будет только хуже. "Ненаказанные тирании только множат беззаконие. Им не нужна сила права, они признают только право силы", - подчеркнул он.
Глава Офиса Президента также призвал Запад обеспечить для Украины обмен разведывательной информацией в режиме реального времени, поскольку "очень нужна четкая и полная картина действий россии".
Кроме того, Ермак отметил необходимость закрыть небо над Украиной.
"Здесь мы видим несколько вариантов, и все они зависят от политической воли сторон. Базовый вариант – передача Украине истребителей и дальнобойных систем ПВО советского и российского производства", – отметил он.
Ермак подчеркнул, что такие запасы есть у Польши, Словакии, Болгарии, Греции. Они могли бы передать эти системы Украине, а США вместо этого усилит их защиту соответствующей заменой. В этой связи представитель Украины призвал страны НАТО не поддаваться на шантаж россии и не уступать террористам.
Кроме того, глава ОП призвал Запад к усилению экономического давления на рф, введению новых реальных санкций и их неукоснительному соблюдению. В этом контексте он отметил важность введения полного эмбарго на торговлю энергоносителями рф, а также лишение ее возможности получать "серый" и "черный" импорт через страны ОДКБ и Евразийского союза. По его словам, нужно окончательно свернуть для россии какие-либо перспективы проводить агрессивную политику и быть угрозой миру.
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Orange East
Общая стоимость связанных с Россией активов, которые заморозила Великобритания, составляет 500 млрд фунтов, при этом чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 млрд. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
По Конституції президент здійснює зовнішню політику. По його поданню призначається міністр МЗС.
Голова ОП озвучує позицію президента.
Не бачу проблем
Я про те, що зовнішня політика курується ОП. Так було з самого початку президенства Зе.
Все згідно Конституції
А вже кому слово дають - то інша справа. Зе чомусь дає слово Єрмаку і Подоляку.
Той же Джеймс Салліван час від часу виступає з заявами. Хоча є просто радником у Байдена.
бач, вилізло і варнякає.
коли його уже "ТУФ" там десь в коридорі.
Потомки российских крепостных собрались захватить потомков украинских козаков!
хоча текст і прекрасний
путін теж висунув нам 4 вимоги, і погржує вбивством наших людей в разі іх невиконання!
как с раба можно сделать нормального воина?
в ютубе арестович самый главный бандерлог...буба проснись..
пошел за кораблем
Мы всё понимаем и знаем, уйди в туман а лучше сам сядь в тюрьму !