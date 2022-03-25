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Україна вимагає від МКЧХ отримати в Росії списки депортованих маріупольців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хрест,червоний

Українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста з вимогою отримати від Росії списки громадян, примусово депортованих з Маріуполя, й забезпечити їм можливість повернення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомила голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу.

"Хочу прокоментувати повідомлення про заплановане відкриття в Ростові-на-Дону офісу Міжнародного Червоного хреста.

Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від РФ списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Червоний Хрест України не має стосунку до візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до РФ та відкриття там офісів МКЧХ, - заява товариства

Автор: Наталя Джума
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Володимир, працівник Гостомельського аеропорту, пробув 16 днів в окупації. Він відчув на повну що таке "рашистська агресія", та побачив жахи війни, які принесли на нашу землю окупанти.https://ngp-ua.info/2022/03/56690
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26.03.2022 00:23 Відповісти
 
 