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Ситуація в Маріуполі залишається трагічною через огидний цинізм російських окупантів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Президент Володимир Зеленський розповів про цинізм окупантів, які не допускають в Маріуполь жодних гуманітарних вантажів.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів. Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів. Зображаючи, ніби почали щось роздавати людям", - наголосив президент.

"Про такий огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців нашого героїчного Маріуполя та інших міст України я буду й надалі дуже детально інформувати народи інших країн. Це дуже важливо. Хочу підкреслити: не тільки політиків та урядовців, а саме народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - додав Зеленський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Ситуации в Мариуполе могло и не быть, если бы кое-кто укрепил оборону юга страны, а не клепал годами бесполезные дороги Украины, по которым тошно ездить, видя горы трупов мариупольцев у подьездов многоэтажек (см. фото на цензоре в телеграме)
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25.03.2022 23:31
+4
зеботику,а ти всі слова прочитав?"...могло и не быть..."!ти розумієш різницю між підготовкою к нападу і підготовкою к "шашлычкам на майские"?там же літерами написано,що ціх жертв могло би і не бути!чи тобі за розуміння на капає,зеботику?
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25.03.2022 23:45
+3
Пиз-ц..... Надоели эти наивные сопли лоха..... А Илловайск это не цинизм? А срыв оборонного заказа и ракетной программы? А ремонт дорог и мостов по которым сейчас ездят аггрессор это цинизм или дибилизм? А мир в глазах х-ла и постоянные попытки опять в них заглянуть? А уголовные дела против волонтёров и атошников? А слив инфы и вранье про Вагнер? А как называется дать возможность сбежать Медведчуку и вывести самолёты? Я уже не говорю про наход на свободе Шуфриче, Бойке, Мураеву их продажным подпевалам... Продолжающей работать УПЦ МП...
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26.03.2022 01:51
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Ситуации в Мариуполе могло и не быть, если бы кое-кто укрепил оборону юга страны, а не клепал годами бесполезные дороги Украины, по которым тошно ездить, видя горы трупов мариупольцев у подьездов многоэтажек (см. фото на цензоре в телеграме)
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25.03.2022 23:31 Відповісти
А кацапи не винні?
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25.03.2022 23:39 Відповісти
зеботику,а ти всі слова прочитав?"...могло и не быть..."!ти розумієш різницю між підготовкою к нападу і підготовкою к "шашлычкам на майские"?там же літерами написано,що ціх жертв могло би і не бути!чи тобі за розуміння на капає,зеботику?
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25.03.2022 23:45 Відповісти
Я за эти фото чуть ниже написал.это пи*дец. душу разрывает!!!
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25.03.2022 23:52 Відповісти
Только что увидел очередное фото Мариуполя.у подьезда стоит импровизированная полевая кухня .из пару кирпичей решетки с духовки на которой чайник и пару маленьких алюминиевых кастрюлек и три человека .бабуля на лавочке и пару стариков лежащие .и изрешеченный фасад подьезда.я понимал .смотря на сводки в которых показан. и слова геноцид .это хуже. этот снимок меня пронзил.поразил скорбью.я представил.что моя бабуля с соседями раздобыли немного воды и пытались что то приготовить у подьезда и их убили. вначале заморив голодом. Нееее.нетттт!.Нельгзя .такое не прощают!!!!.и такое везде где эти твари ступили и где падают эти ****** ракеты.Почему эти .... позволяют нас так безнаказанно убивать.
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25.03.2022 23:51 Відповісти
Может это и цинично прозвучит, но это происходит в регионах где более всего голосовали за ОПЗЖ и "русский мир". "Русский мир" в полном обнажении. Вы на морды Хутина или Шайгу посмотрите - где там что-то славянское?
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26.03.2022 00:28 Відповісти
Что мы жалуемся, мариуполю не поможет.
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25.03.2022 23:53 Відповісти
Я просто не пойму. Бучу накрыли, Ирпень накрыли. Чего нельзя расчистить подступ до Мариуполя?
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26.03.2022 00:47 Відповісти
не вистачає сил. Просто-напросто! Бо в зоні ООС до 24/02 воювали бригади ЗСУ з 50% штатної чисельності. Вже не кажучи про озброєння (ну, про це вже аж зовсім довга розмова)
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26.03.2022 10:11 Відповісти
Пиз-ц..... Надоели эти наивные сопли лоха..... А Илловайск это не цинизм? А срыв оборонного заказа и ракетной программы? А ремонт дорог и мостов по которым сейчас ездят аггрессор это цинизм или дибилизм? А мир в глазах х-ла и постоянные попытки опять в них заглянуть? А уголовные дела против волонтёров и атошников? А слив инфы и вранье про Вагнер? А как называется дать возможность сбежать Медведчуку и вывести самолёты? Я уже не говорю про наход на свободе Шуфриче, Бойке, Мураеву их продажным подпевалам... Продолжающей работать УПЦ МП...
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26.03.2022 01:51 Відповісти
 
 