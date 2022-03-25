Ситуація в Маріуполі залишається трагічною через огидний цинізм російських окупантів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про цинізм окупантів, які не допускають в Маріуполь жодних гуманітарних вантажів.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів. Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів. Зображаючи, ніби почали щось роздавати людям", - наголосив президент.

"Про такий огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців нашого героїчного Маріуполя та інших міст України я буду й надалі дуже детально інформувати народи інших країн. Це дуже важливо. Хочу підкреслити: не тільки політиків та урядовців, а саме народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - додав Зеленський.

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