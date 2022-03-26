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"Чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорнобаївка

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні чекають, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"А тепер пару слів про нові санкції. У цьому процесі головне – не зупинятись. Чим швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, тим менше в неї буде резервів для продовження цієї кривавої війни. Санкції будуть посилюватись", - сказав очільник ОП.

"Трюк Путіна заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго, щоб іще більше обвалити економіку Росії. Чим швидше, тим краще", - додав голова ОП.

Він зауважив, що "розпродаж розпочався" і російські олігархи масово продають свої літаки.

"Що ж, у олігархів - безполітна зона і закрите небо настали раніше. Ми чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", - наголосив Єрмак.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
А что лично Ермак сделал для Чернобаивки, если бы это сказал Залужный я бы написал в коментах красава, стратегию там придумал. А что это ***** сделал для нашей победы. Заслуга санкций за Кулебой, военные достижения - Залужный. А что Ермак то сделал?)
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26.03.2022 00:14
+18
Как можно шутить, когда у нас мирные люди тысячами гибнут в Мариуполе? Усмири своего холуя, президент
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26.03.2022 00:08
+17
Мля, еще один "Геройвсехфронтов"...
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26.03.2022 00:10
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Как можно шутить, когда у нас мирные люди тысячами гибнут в Мариуполе? Усмири своего холуя, президент
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26.03.2022 00:08 Відповісти
Разве только в Мариуполе гибнут? Но такое впечатление, что нашим властям на это наплевать
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26.03.2022 00:17 Відповісти
Ты не правильно понимаешь кто там чей холуй
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26.03.2022 00:40 Відповісти
как раз написать хотел шо чел перепутал кликухи местами.
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26.03.2022 08:31 Відповісти
Що, вже і до тебе дійшло?
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26.03.2022 09:40 Відповісти
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26.03.2022 00:09 Відповісти
Орки необучаемы, это медицинский факт.
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26.03.2022 00:10 Відповісти
Мля, еще один "Геройвсехфронтов"...
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26.03.2022 00:10 Відповісти
Может ему тоже, как и брату дадут Героя... посмертно !
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26.03.2022 07:56 Відповісти
Гуморист їбучий
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26.03.2022 00:11 Відповісти
Гдето это уже слышали,Ермаку наверное не доложили,это к лучшему
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26.03.2022 00:12 Відповісти
це Льоха вчора говорив, в Єрмака календар забуксував і провали у памяті.
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26.03.2022 00:26 Відповісти
ДЕРЬМАК- А НЕ ПОРА ЛИ ЗА КОРАБЛЕМ !!!
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26.03.2022 00:12 Відповісти
чомусь мені цей єрмак зовсім не подобається. Може я лицемір?
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26.03.2022 00:12 Відповісти
Гандон він
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26.03.2022 00:20 Відповісти
Не гондон, а звичайнісінький зродник.
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26.03.2022 09:16 Відповісти
Один в один Портнов.
Тільки тому вистачало розуму триматись в тіні з такою рожою.
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26.03.2022 00:31 Відповісти
У Ермака, непонятно откуда вылезшего, словесный понос и шутейные шЮтки за 300? Заняться нечем во время войны?
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26.03.2022 00:13 Відповісти
А что лично Ермак сделал для Чернобаивки, если бы это сказал Залужный я бы написал в коментах красава, стратегию там придумал. А что это ***** сделал для нашей победы. Заслуга санкций за Кулебой, военные достижения - Залужный. А что Ермак то сделал?)
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26.03.2022 00:14 Відповісти
слил кремлю операцию по вагнеровцам например
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26.03.2022 00:41 Відповісти
"заслуга санкций за кулєбой"... ХА-ХА-ХА! Розсмішили! Воно рота роззяпляє виключно тоді, коли йому скажуть. Одразу після 24-го лютого його не чутно й не видно не було майже.
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26.03.2022 09:13 Відповісти
" наголосив Єрмак."

кремлівський крот Єрмак наразі вже "вєлікій полководєц", "вигаданий від початку і до кінця"
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26.03.2022 00:16 Відповісти
Ермакака розцвірінькався ...
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26.03.2022 00:18 Відповісти
І це державний діяч, шлепер задрипаний
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26.03.2022 00:19 Відповісти
Завхоз, тобі краще не вилазить з заявами. Піди лампочки чи серветки порахуй. Займись ділом.
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26.03.2022 00:20 Відповісти
Коли закриють писок цьому блазню з параши!?
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26.03.2022 00:24 Відповісти
ДУЖЕ ЮМОРНИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ ХЛОПЧИК! МОЖЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ ВИСТУПАТИ У 95-му КВАРТАЛІ!
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26.03.2022 00:24 Відповісти
Чекаємо коли російський військовий корабель візьме єрмака на буксир
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26.03.2022 00:24 Відповісти
Что -то в начале войны этого засранца не было слышно, но зато после того как все поняли что кацапня терпит поражение этот ПОЦ расхорохорился!!!
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26.03.2022 00:26 Відповісти
Виліз уоли почув, що будуть мільярдні репарації.
''пра-пра-правнукам хватит'
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26.03.2022 00:29 Відповісти
в Маріуполі геноцид, а дебільні клоуни жартують *****
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26.03.2022 00:28 Відповісти
Давненько його не було видно після його заяв,що Підорашка не нападе.Воно думає,що ми забули-вагнерівець сраний.
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26.03.2022 00:30 Відповісти
Дуже смішно, в країні дівчат тижнями гвалтують, їбануті лізуть з усіх кутів а йому смішно, над чим ще посміємось? Очікуємо коли Президент попросить закрити пельку у військовий час для деяких діячів
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26.03.2022 00:32 Відповісти
Не смішно зовсім , ідіот
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26.03.2022 00:42 Відповісти
Это тот Ермак, про которого начальник британской разведки говорил Зеленскому лично, что это агент *********?
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26.03.2022 00:43 Відповісти
Вони, *****, в квн грають всією ОП, в них размінка. Шапітолій несеться.
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26.03.2022 00:44 Відповісти
Ипать, шуткейку в интернете прочитал и всем сообщил, фига се голова
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26.03.2022 01:07 Відповісти
То все одно не допоможе. Тут всі ходи записані.
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26.03.2022 01:45 Відповісти
ермак кто это? завхоз? Полный игнор ермака во всех медиа, как будто этого человека нету вовсе на свете
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26.03.2022 02:05 Відповісти
завтра пошутит, что НАТО хочет вступить в тер.оборону Сум
короче ярмак

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26.03.2022 03:00 Відповісти
... а чого цей завгосп почав озвучувати військові дії, може його вже і в генштаб на наради допускають. Думає, що про вагнерівців забудуть.
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26.03.2022 04:48 Відповісти
А можна , щоб ермак стулив пельку? Вже договорився, паскуда.
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26.03.2022 06:04 Відповісти
всё верно.
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26.03.2022 06:15 Відповісти
Оголошено конкурс на нову назву селища. Варіанти: Чорно.*******, Чорно.Вєбаївка, Чорно.*********. Голосуємо.
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26.03.2022 08:06 Відповісти
З'явилася новина "За місяць у жителів Полтавщини поліція вилучила 11 російських танків". Оце по-українські .
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26.03.2022 08:13 Відповісти
Кремлівська консерва підйобує москалів... Це може не сподобатися хазяівам на мацквє.
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26.03.2022 08:58 Відповісти
Цитують шоб його дурість була видна
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26.03.2022 20:11 Відповісти
 
 