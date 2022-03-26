До Бердянська завезли борошно, проблем із хлібом не буде, - міськрада
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За даними української розвідки, російські загарбники хочуть змусити мешканців Токмака перейти на рублі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Бердянської міської ради, передає Укрінформ.
"Після кількох днів очікування в місто вдалося доставити борошно для хлібокомбінату - 30 тонн... Факт наявності в місті борошна та дріжджів дозволяє говорити, що перебоїв із хлібом не буде", - заявили у міськраді.
Там також запевнили, що вартість хліба не зростатиме.
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