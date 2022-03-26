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Бердянськ (372) окупація (5847) хліб (35)

До Бердянська завезли борошно, проблем із хлібом не буде, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

За даними української розвідки, російські загарбники хочуть змусити мешканців Токмака перейти на рублі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Бердянської міської ради, передає Укрінформ.

"Після кількох днів очікування в місто вдалося доставити борошно для хлібокомбінату - 30 тонн... Факт наявності в місті борошна та дріжджів дозволяє говорити, що перебоїв із хлібом не буде", - заявили у міськраді.

Там також запевнили, що вартість хліба не зростатиме.

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Автор: Роман Свиридович
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30 тон это при населении 100 тысяч, по 300 грамм муки на человека, не так уж и много, но хоть что-то.
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26.03.2022 05:50 Відповісти
тиждень тому з бердянського порту 5 кораблів вивезли вивезли десятки тисяч тонн зерна...
цифри не можна порівнювати
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26.03.2022 07:23 Відповісти
У всіх крамницях Токмака розраховуються лише гривнею. Лише орки свої папірці сують продавцям.
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26.03.2022 11:05 Відповісти
 
 