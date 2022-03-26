ЄС швидко позбудеться залежності від російських енергоносіїв, - Шольц

Німеччина продовжує виступати проти введення негайного ембарго на російські викопні енергоносії, однак вважає, що залежність від них завершиться дуже скоро.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це пройде набагато швидше, ніж дехто міг би бажати", - сказав Шольц про те, коли Німеччина та ЄС позбудуться енергозалежності. Втім, дату він не назвав.

Канцлер не підтримав вимогу низки країн (зокрема, Іспанії, Греції, Італії та Португалії) щодо втручання в ринкове ціноутворення та встановлення ліміту ціни на газ, заявивши, що вирішувати проблему треба іншими шляхами. Водночас Шольц підкреслив позицію Берліна про те, що в ЄС можуть бути лише добровільні спільні закупівлі газу, додавши, що закупівлями в ЄС займаються багато приватних компаній і так має залишатися.

Лідери ЄС обговорювали контрзаходи в енергетиці на тлі війни в Україні близько дев'яти годин в п’ятницю. Усі погодилися з тим, що треба ставати більш незалежним від російського енергетичного імпорту.

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