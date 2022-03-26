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ЄС швидко позбудеться залежності від російських енергоносіїв, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

Німеччина продовжує виступати проти введення негайного ембарго на російські викопні енергоносії, однак вважає, що залежність від них завершиться дуже скоро.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це пройде набагато швидше, ніж дехто міг би бажати", - сказав Шольц про те, коли Німеччина та ЄС позбудуться енергозалежності. Втім, дату він не назвав.

Канцлер не підтримав вимогу низки країн (зокрема, Іспанії, Греції, Італії та Португалії) щодо втручання в ринкове ціноутворення та встановлення ліміту ціни на газ, заявивши, що вирішувати проблему треба іншими шляхами. Водночас Шольц підкреслив позицію Берліна про те, що в ЄС можуть бути лише добровільні спільні закупівлі газу, додавши, що закупівлями в ЄС займаються багато приватних компаній і так має залишатися.

Лідери ЄС обговорювали контрзаходи в енергетиці на тлі війни в Україні близько дев'яти годин в п’ятницю. Усі погодилися з тим, що треба ставати більш незалежним від російського енергетичного імпорту.

Також читайте: Москва панікує через відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Рабсии и ее влиянию конец. У них нет другого выхода кроме как воевать против НАТО
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26.03.2022 01:24
+2
аби у вас дупи не змерзли
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26.03.2022 01:25
+2
Давайте без соплів, коли ви останній раз збирали гуманітарну допомогу наприклад в Ірак, під час кампанії по боротьбі з ІД? Нас добре підтримують, недостатньо, але набагато більше ніж планувало *****.
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26.03.2022 01:51
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ми зачекаємо - Алеппо протримався 4 роки
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26.03.2022 01:23 Відповісти
аби у вас дупи не змерзли
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26.03.2022 01:25 Відповісти
Рабсии и ее влиянию конец. У них нет другого выхода кроме как воевать против НАТО
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26.03.2022 01:24 Відповісти
Вонвать против НАТО это самоубийство с такой армией.
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26.03.2022 01:26 Відповісти
Балтику захопити сил вистачить, а там стануть в оборону и будуть домовлятись, а НАТО проковтне.
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26.03.2022 01:33 Відповісти
Там вже 50 тисяч британо-американського контингенту. Я думаю що рештки сухоблудних військ оркостанк струться об них за тиждень повністю і це ще я не враховую що там лісів де орки зазвичай блукають набагато більше.
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26.03.2022 01:39 Відповісти
ви бачили відео пропагандонів де вони дивляться на карту і розповідають, як вистрілять нейтронною бомбою, яка вимкне звязок. І поки НАТО скличе термінову народу вже буде висаджений десант і виїдуть танкові групи. Розповідають доволі цікаво.
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26.03.2022 01:47 Відповісти
Та хай розповідають . В Україні "нейтронною бомбою не вистрілили" , нє . А що їм завадило ?
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26.03.2022 01:58 Відповісти
Якщо вони застосують ядерну зброю проти держави НАТО то я не думаю що потім вже комусь буде важливо що вони там захоплять це по перше. По друге вони за 2 дні не змогли розгромити 140 тисячні сухопутні війська України при перевазі в техніці і повітрі використовуючи 200 тисячне угрупування з найбільш підготовленим особовим складом. З чого ви тоді припустили що при абсолютному домінуванні у повітрі зі сторони НАТО, а воно буде, бо напад буде йти на американський і британський персонал і його так просто бомбити не дадуть США і Британія вони зможуть розгромити 50 тисячне угрупування яке там знаходиться?
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26.03.2022 01:59 Відповісти
https://youtu.be/ThDkQQcFrGA
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26.03.2022 01:48 Відповісти
у США есть авиация с радарами АФАР, которые видят в два раза дальше чем сами знаете кто. Есть сотни ударных беспилотников с тысячами ракет и сотни противорадиолокационных ракет. Потом еще полирнуть тысячей-другой Томагавков после подавления ПВО. И все
И эта американская немощь с сыпящимся песком что-то может противопоставить второй армии имра?
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26.03.2022 02:28 Відповісти
Гарно гебня всунула газо-голку в дупу щоб мазати руки в крові, а як же вільний ринок та "антимонополія" у всезнайки ЄС?
Так є цінності в ЄС, якщо вони не пересікаються з власними інтересами, тоді цінності на 10 місці, ось такий світ ми всі побудували і це досить сумно
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26.03.2022 01:44 Відповісти
Давайте без соплів, коли ви останній раз збирали гуманітарну допомогу наприклад в Ірак, під час кампанії по боротьбі з ІД? Нас добре підтримують, недостатньо, але набагато більше ніж планувало *****.
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26.03.2022 01:51 Відповісти
Ірак не боронить Європу. А Україна робить це прямо зараз . Давайте не плутати гаряче і м'яке.
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26.03.2022 02:00 Відповісти
Всі питання до вас,як швидко Україна відмовилась від газу раші,чи не відмовилась. По цьому питанню німці працюють і мають уже результати. Вам би за допомогу дякувати,сиділи з голим запасом зброї, псевдотишою, офісом зрадників за те з асфальтом.
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26.03.2022 09:52 Відповісти
Пук в небо, так підтримують тут без бе, попробуй не підтримати, і через умовних пару років прийдеться самим воювати з рашкою. Не потрібно тут розказувати за другі збройні конфлікти, на рахунок Іраку поцікався в ООН і українцях які були там і що робили.
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26.03.2022 02:06 Відповісти
Ну якщо вже Шольц таке каже, то о я навіть не знаю що через місяць стане, мабуть таліби на щирій мові почнуть балакати та хреститись і підуть на мацкву із написами на верблюдах - за дідов
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26.03.2022 02:03 Відповісти
Т.е. газопровод можно начинать пилить и сдавать на металлолом?
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26.03.2022 07:08 Відповісти
 
 