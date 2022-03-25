Москва панікує через відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російське керівництво виявляє ознаки паніки у зв'язку з тим, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, які мають вирішальне значення для фінансів Москви.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц лідерам ЄС на саміті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
Шольц у своєму виступі за зачиненими дверима на саміті перед лідерами ЄС визнав, що Європі може знадобитися до п'яти років, щоб стати повністю незалежною від постачання енергоносіїв із Росії.
Коментарі Шольца прозвучали через кілька годин після того, як віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек заявив журналістам у Берліні, що німецькі енергетичні компанії відмовляються від своїх контрактів з російськими постачальниками нафти та вугілля з "шаленою швидкістю", а це означає, що Німеччина має бути майже вільна від імпорту російської нафти та вугілля до кінця 2022 року.
Однак у випадку з газом для цього знадобиться більш тривалий час, принаймні до середини 2024 року, сказав Габек.
Раніше канцлер Німеччини відкинув запровадження негайної заборони ЄС на імпорт енергоносіїв з Росії, заявивши, що це вдарить по Європі сильніше, ніж по Росії, і натомість заявив, що Німеччина робить все можливе, щоб зменшити свою залежність від постачання енергоносіїв з Росії "як можна швидше".
Будь ласка, зачекайте...
1. Русские по своим физиологическим потребностям ничем не отличаются от других народов. Они не сверхлюди. Именно поэтому на них и действует их пропаганда.
2. У России есть куча внутренних проблем, которые заливались деньгами.
Миф про могучую Россию это миф. Россия никогда не сталкивалась с той угрозой, которую сейчас ей дает Запад, выдавая санкции.
при тому їхня нафта неякісна.
при тому з транспортуванням, танкерами, портами, страховиками гігантські проблеми.
але ще треба дожимать, щоб технологічні компанії звідти пішли, тоді точно амба.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
Але політика відносно мокшандії приблизно однакова. У соціал-демократів Шольца навіть більш пропутінська. І це важко змінити враз. Але поступово лід тане.
Все мы знаем, что ты на зарплате у кремля, вместе со своей однопартикой меркель - агенты штази.
Ты лично сделай, что то а не перди в муку, гнилой немецкий народец, который начинал две мировые войны !
Минимум 5 триллионов евро
А теперь они запаникуют???
Почему эти дурики думают шо отсутствие денег остановит кацапов??
По ракетам - кацапы потратили всего 1,5 ярда, мелочи
Железа и бк им хватит на 100 лет войны
Только смерть кацапов в ******** количестве остановит их
А жрать они могут и гамно, им не привыкать
Я напомню что кацапы будут способны воевать даже в условиях полномасштабного голода, безжалостных репрессий и террора, и виноваты все равно будем мы.
Продажні морди !!!
За підтримку і допомогу дякуємо.
Нельзя допустить чтоб у кацапов были деньги на оружие.