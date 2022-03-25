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Москва панікує через відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

Російське керівництво виявляє ознаки паніки у зв'язку з тим, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, які мають вирішальне значення для фінансів Москви.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц лідерам ЄС на саміті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Шольц у своєму виступі за зачиненими дверима на саміті перед лідерами ЄС визнав, що Європі може знадобитися до п'яти років, щоб стати повністю незалежною від постачання енергоносіїв із Росії.

Коментарі Шольца прозвучали через кілька годин після того, як віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек заявив журналістам у Берліні, що німецькі енергетичні компанії відмовляються від своїх контрактів з російськими постачальниками нафти та вугілля з "шаленою швидкістю", а це означає, що Німеччина має бути майже вільна від імпорту російської нафти та вугілля до кінця 2022 року.

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Однак у випадку з газом для цього знадобиться більш тривалий час, принаймні до середини 2024 року, сказав Габек.

Раніше канцлер Німеччини відкинув запровадження негайної заборони ЄС на імпорт енергоносіїв з Росії, заявивши, що це вдарить по Європі сильніше, ніж по Росії, і натомість заявив, що Німеччина робить все можливе, щоб зменшити свою залежність від постачання енергоносіїв з Росії "як можна швидше".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
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25.03.2022 19:33
+20
Не "всьо". Ви погано знаєте історію московії. Попереду у нас ще дуже багато важких випробувань.
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25.03.2022 19:34
+17
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25.03.2022 19:41
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25.03.2022 19:33 Відповісти
Дрочит?
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25.03.2022 20:19 Відповісти
Лапатная бєнзакалонка-всьо...
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25.03.2022 19:33 Відповісти
Не "всьо". Ви погано знаєте історію московії. Попереду у нас ще дуже багато важких випробувань.
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25.03.2022 19:34 Відповісти
Нажаль ви праві. Це все лише ще одна фаза у цій дуже довгій війні, яка йде вже не одне століття.
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25.03.2022 19:38 Відповісти
І ця фаза, нажаль, тільки почалася.
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25.03.2022 19:44 Відповісти
Я знаю историю. Россия стала империей на торговле лесом и зерном. Сейчас они торгуют нефтью. Без нефти и прочей торговли им конец.
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25.03.2022 20:06 Відповісти
А им запретили торговать нефтью? Азиатского рынка хвати чтобы кормить росгвардию и ФСБ всегда, а быдло то такое, его там и так никто не считает, тем более если оно ещё на 90% поддерживает насилие над собой.
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25.03.2022 20:11 Відповісти
Прости, но это всё сказки про то что хватит. Империя требует намного больше ресурсов, чем демократия для сущестования.
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25.03.2022 20:14 Відповісти
Нужно знать две вещи про Россию.
1. Русские по своим физиологическим потребностям ничем не отличаются от других народов. Они не сверхлюди. Именно поэтому на них и действует их пропаганда.
2. У России есть куча внутренних проблем, которые заливались деньгами.

Миф про могучую Россию это миф. Россия никогда не сталкивалась с той угрозой, которую сейчас ей дает Запад, выдавая санкции.
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25.03.2022 20:24 Відповісти
Експерт Крутихин авторитетно сказав, що китай нічого кацапстану за нафту не платить. а індія щось там купує, але не так уже й багато і не за якимись там високими цінами.
при тому їхня нафта неякісна.
при тому з транспортуванням, танкерами, портами, страховиками гігантські проблеми.
але ще треба дожимать, щоб технологічні компанії звідти пішли, тоді точно амба.
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25.03.2022 21:18 Відповісти
вы панике не поддавайтесь организованно спасайтесь
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25.03.2022 19:34 Відповісти
Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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25.03.2022 19:34 Відповісти
А ми багато платили податків коли купували електроенергію в росії?
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25.03.2022 20:16 Відповісти
шольцу бы меркель сначала погонять на полиграфе...
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25.03.2022 19:35 Відповісти
Так она его однопартийка, он её наследник, сам себя не посадит на полиграф.
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25.03.2022 19:37 Відповісти
Вони з різних партій. Меркель, - ХДС-ХСС. Шольц, - СДПГ.
Але політика відносно мокшандії приблизно однакова. У соціал-демократів Шольца навіть більш пропутінська. І це важко змінити враз. Але поступово лід тане.
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25.03.2022 19:47 Відповісти
тобто искренность швабов линейкой не измерить..
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25.03.2022 19:40 Відповісти
Дойче швайне, а ты отказался от закупок из паРаши ? Нет, у тебя только пустая болтовня.

Все мы знаем, что ты на зарплате у кремля, вместе со своей однопартикой меркель - агенты штази.

Ты лично сделай, что то а не перди в муку, гнилой немецкий народец, который начинал две мировые войны !
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25.03.2022 19:35 Відповісти
Ви кого обзиваєте?тих хто прийняв українців,дає зброю запроваджує санкції. Україна до останнього дня закупляла все в оркостані Перш чим когось винити,гляньте на себе. Вас 4 місяці попереджували про війну. Всі питання до зе і йому подібних. До сьогодні країною керує група на яку подано заяву за зраду.
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25.03.2022 19:46 Відповісти
зборою? Это про дедушкины фаустпатроны?
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25.03.2022 19:49 Відповісти
А що було до них....асфальт. Перед тим як писати, Яценюк звільнив Україну від залежності від оркостана, вибрали піаніста ,результат відомий.
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25.03.2022 19:54 Відповісти
який нах яценюк, троль зїбись, не ***** всяку ху№ню!
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25.03.2022 20:02 Відповісти
Не фаустпатроны, а панцерфауст3. Почитайте про эту штуку.
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25.03.2022 19:59 Відповісти
Таже херня - оружие ближнего боя. Украине потребно тяжелое, дальнобойное вооружение - тот. кто отказывает в этом . работает на хуэло
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25.03.2022 21:38 Відповісти
А вот тут не так все просто. Вы находитесь в парадигме "вот если бы нам дали тяжелое вооружение, мы быстро разгромили бы хйловские войска, и снова стал бы мир". Это не так.
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25.03.2022 22:14 Відповісти
оружие? это вы про те советские ржавые иглы? Никуя германия не дает. Немного старья дала. Только палки в колеса ставит во всех возможных организациях. Гуманитарные фуры что застопорили в Польше, шли с Германии в рашку.
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25.03.2022 19:57 Відповісти
Хай хоч так, можливо, різка відмова може бути гіршою - різко виростуть ціни, і рашка зможе штовхнути ці об"єми кудись в Азію по високим цінам.
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25.03.2022 19:36 Відповісти
Якраз таки навпаки, поступово перенаправити потоки енергоносіїв легше.
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25.03.2022 20:04 Відповісти
Кремль всрався ? Недостатьно сильно.
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25.03.2022 19:37 Відповісти
уже разрабатывается "план шольца", по спасению парашников от паники.
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25.03.2022 19:37 Відповісти
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25.03.2022 19:41 Відповісти
Кто афтор? Креативненько.)
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25.03.2022 20:22 Відповісти
То дайте москві сєлєдкі, пане Шольц.
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25.03.2022 19:42 Відповісти
Ну да, сначала напичкали кацапов баблом
Минимум 5 триллионов евро
А теперь они запаникуют???
Почему эти дурики думают шо отсутствие денег остановит кацапов??
По ракетам - кацапы потратили всего 1,5 ярда, мелочи
Железа и бк им хватит на 100 лет войны
Только смерть кацапов в ******** количестве остановит их
А жрать они могут и гамно, им не привыкать
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25.03.2022 19:42 Відповісти
Ну, здохнет 10 млн, как при дидах в 1941, это повлияло на итог войны с рейхом? У нас почему то наивно думают что кацапы быстро сдуются из за санкций, ставя себя на место кацапа, думая ну вот нищета на него точно повлияет и он пойдет валить *****.
Я напомню что кацапы будут способны воевать даже в условиях полномасштабного голода, безжалостных репрессий и террора, и виноваты все равно будем мы.
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25.03.2022 19:50 Відповісти
Хватит нести эту чушь про стойкость русских. Они до сих пор с ужасом вспоминают 90ые, которые были совсем не ужасны. Это как бы очередной русский миф. Нет никакой стойкости русских. Вся их стойкость в битве за сковородки и сахар.
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25.03.2022 20:10 Відповісти
Дело не в стойкости, дело в том что они не способны на самоорганизацию для смены режима. Никогда в московии не было революции был только захват власти, все сказки про революцию бред, также как бред вера в то что они способны бунтовать. Абсолютно все смены режимов в московии происходили под внешним воздействием в виде переворотов. Чего теперь никто не знает так как рашка ядерная страна, и последствия переворота в текущей ситуации непредсказуемы. Война будет до тех пор пока не сдохнет *****.
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25.03.2022 20:19 Відповісти
Пусть делают что хотят. Это внутренний процесс. И вообще это головная боль Европы и США.
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25.03.2022 20:25 Відповісти
"Дружба народов Гєрманії і Совєцкого Союза, скрєпльонная кровью, імєєт всє основанія бить длітєльной і прочной". Сталін

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25.03.2022 19:43 Відповісти
Арії і пролєтарії

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25.03.2022 19:51 Відповісти
Брехлива курва нацистська !😡
Продажні морди !!!
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25.03.2022 19:43 Відповісти
Пи..дун.
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25.03.2022 19:46 Відповісти
Немцы сами искусственно створили зависимость от рашистского газа отказавшись от атомной энергетики и угля. Они могли бы хотя бы на время войны остановить этот свой идиотизм
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25.03.2022 19:47 Відповісти
От угля не отказались, а собирались только. И при этом уголь покупали тоже из рашки. Сейчас хотят проддлить использование своего бурого угля, а вот с атомными станциями сложнее - там дожигают последнее, и возобновить производство до следующего года не получится.
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25.03.2022 20:03 Відповісти
получится если захотеть
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25.03.2022 21:35 Відповісти
При этом поставщиком ядерного топлива в Европу опять же является рашка (правда, не только рашка). Поэтому интересно, на чьем топливе "ездили" атомные станции Германии.
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25.03.2022 22:13 Відповісти
певно не на рашкинском. В ФРГ осталось три АЭС и все в западной части - раша их не строила
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25.03.2022 23:01 Відповісти
Росія це ворог всього, а не Німеччина. При тому,що вам подають інформацію не правдиво переведено. В Німеччині також не солодко на сьогодні, ми мовчимо, бо Україна на сьогодні понад усе
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25.03.2022 19:50 Відповісти
Якщо тобі не солодко в Німеччині, може тобі вислати з України баночку варення?
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25.03.2022 20:04 Відповісти
На повну енергетичну залежність від парашки німецьке керівництво посадило країну абсолютно самостійно, без будь-якого тиску. Тому всі питання до пана Шрьодера і пані Меркель та їхньої кагорти. Так німцям зараз не солодко, але чому вони не задають питань своїм бюрократам?
За підтримку і допомогу дякуємо.
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25.03.2022 20:10 Відповісти
Інформаційна війна! Не всі хто тут пише українці, це по-перше, по-друге є ще корисні ідіоти які несвідомо підтримують наратив ольгінських ботів. І є частина українців які просто не розуміють суті ситуації через недостаток знань. Але є одне, але, яке я хочу пояснити жителям Німеччини, - ваше керівництво саме винне у тому що у вас енергетична криза, уряд Меркель попереджали 8 років про те з ким вони цілуються публічно в засос. Вас до останнього моменту правління уряду Меркель цілеспрямовано тягнули в тотальну енергетичну кабалу. І навіть якби повномасштабна війна не почалась ви би все одно, рано чи пізно відчули би що таке залежність від московії і було би ще гірше як зараз.
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25.03.2022 20:02 Відповісти
Шольц блестя лисіной как би показивает направленіе на юх. Согласен, правільно показал.
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25.03.2022 20:26 Відповісти
Газ и нефть превращается в оружие .
Нельзя допустить чтоб у кацапов были деньги на оружие.
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25.03.2022 20:39 Відповісти
 
 