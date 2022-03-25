Москва паникует из-за отказа ЕС от российских энергоносителей, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российское руководство выявляет признаки паники в связи с тем, как быстро ЕС и другие западные союзники отказываются от импорта российской нефти, газа и угля, имеющих решающее значение для финансов Москвы.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц лидерам ЕС на саммите, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Шольц в своем выступлении за закрытыми дверями на саммите перед лидерами ЕС признал, что Европе может понадобиться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России.
Комментарии Шольца прозвучали через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек заявил журналистам в Берлине, что немецкие энергетические компании отказываются от своих контрактов с российскими поставщиками нефти и угля с "бешеной скоростью", а это значит, что Германия должна быть почти свободна от импорта российской нефти и угля до конца 2022 года.
Однако в случае с газом для этого понадобится более длительное время, по крайней мере, до середины 2024 года, сказал Хабек.
Ранее канцлер Германии отверг введение немедленного запрета ЕС на импорт энергоносителей из России, заявив, что это ударит по Европе сильнее, чем по России, и заявил, что Германия делает все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от поставки энергоносителей из России "как можно скорее ".
Пожалуйста, подождите...
1. Русские по своим физиологическим потребностям ничем не отличаются от других народов. Они не сверхлюди. Именно поэтому на них и действует их пропаганда.
2. У России есть куча внутренних проблем, которые заливались деньгами.
Миф про могучую Россию это миф. Россия никогда не сталкивалась с той угрозой, которую сейчас ей дает Запад, выдавая санкции.
при тому їхня нафта неякісна.
при тому з транспортуванням, танкерами, портами, страховиками гігантські проблеми.
але ще треба дожимать, щоб технологічні компанії звідти пішли, тоді точно амба.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
Але політика відносно мокшандії приблизно однакова. У соціал-демократів Шольца навіть більш пропутінська. І це важко змінити враз. Але поступово лід тане.
Все мы знаем, что ты на зарплате у кремля, вместе со своей однопартикой меркель - агенты штази.
Ты лично сделай, что то а не перди в муку, гнилой немецкий народец, который начинал две мировые войны !
Минимум 5 триллионов евро
А теперь они запаникуют???
Почему эти дурики думают шо отсутствие денег остановит кацапов??
По ракетам - кацапы потратили всего 1,5 ярда, мелочи
Железа и бк им хватит на 100 лет войны
Только смерть кацапов в ******** количестве остановит их
А жрать они могут и гамно, им не привыкать
Я напомню что кацапы будут способны воевать даже в условиях полномасштабного голода, безжалостных репрессий и террора, и виноваты все равно будем мы.
Продажні морди !!!
За підтримку і допомогу дякуємо.
Нельзя допустить чтоб у кацапов были деньги на оружие.