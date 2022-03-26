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літак (2003) Повітряні сили (1270)

Рашисти здійснили ракетний удар по території Командування Повітряних сил. Ми збили 3 літаки та 5 крилатих ракет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Командування Повітряних сил оприлюднило результати дня 25 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних сил.

"25 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України на кількох напрямках.

Тільки по території Командування Повітряних Сил Збройних Сил України було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила наша протиповітряна оборона, а частина таки вразила цілі. Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.

Попри це протягом доби Повітряні Сили знищили три літаки російських окупантів і, щонайменше, п’ять крилатих ракет рашистів.

Є інформація і з операції Обֹ’єднаних сил про збиття трьох БпЛА типу "Орлан-10", а також ураження вертольота окупантів на стоянці.

Успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога. Все буде Україна!", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зменшили свою активність в небі, збільшують кількість безпілотників. Знищено 1 літак, 1 безпілотник та 4 крилаті ракети, - Повітряні Сили

Автор: Роман Свиридович
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Бомбили територію,напевно від злості, а от самого командування там точно не було. 3 літака це не мало, вони таки у них закінчаться, але не вірю що будуть ваивать до останнього літака
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26.03.2022 01:43 Відповісти
Гарна тенденція, хунта схвалює! Слава Україні!
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26.03.2022 01:55 Відповісти
так їх, бийте їх, ссук. щоб вони всі горіли у пеклі.
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26.03.2022 06:47 Відповісти
Успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога.

Нух.я собі, навіть не уявляю, як їм вдалося й досі зберегти боєготові авіацію.
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26.03.2022 09:52 Відповісти
 
 